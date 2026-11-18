Jeste li znali da postoje slučajevi kada je zbog postavljanja vanjske i unutarnje jedinice klime, uvođenja sustava rekuperatora zraka ili izvedbe centralne ventilacije nužno provjeriti statiku zgrade?

U velikom broju slučajeva to nije potrebno, no postoje situacije kod kojih se takva provjera ne smije izbjeći. Sve smo istražili potaknuti natječajem za izradu nalaza o pregledu stanja konstrukcije upravne zgrade Zagrebačkog holdinga, raspisan radi zamjene klimatizacijskog i ventilacijskog sustava.

Stanje za promjenu klime i ventilacije

U dokumentaciji je navedeno da Zagrebački holding traži pregled stanja zgrade na katastarskoj čestici 514/1, smještene uz Ulicu grada Vukovara 41 u Zagrebu. Riječ je o Holdingovoj upravnoj zgradi površine 5.894,95 četvornih metara.

Predmet nabave je usluga izrade stručnog izvještaja, točnije nalaza o pregledu stanja nosive konstrukcije zgrade. Usluga se ugovara kao nužna pripremna radnja u sklopu projekta rekonstrukcije, odnosno zamjene postojećeg klimatizacijskog i ventilacijskog sustava objekta, opisano je.

Pojašnjeno je da je razlog za pregled to što je tijekom izrade projektne dokumentacije za novi sustav klimatizacije i ventilacije proveden uvodni vizualni pregled postojećeg stanja objekta. Tom su prilikom uočena razna lokalna oštećenja na gredama i stropnim konstrukcijama koje su se nalazile skrivene iznad postojećeg spuštenog stropa te do tada nisu bile vidljive niti evidentirane.

Budući da novi klimatizacijski i ventilacijski sustav predviđa montažu, bušenje i pričvršćivanje teških tehničkih elemenata, kanala i opreme izravno o stropnu konstrukciju, postoji visok tehnički rizik za stabilnost i sigurnost konstrukcije ako se prethodno detaljno ne utvrde uzrok, priroda i opseg uočenih pukotina, pojašnjeno je u opisu projekta.

Zgrada Zagrebačkog holdinga | Foto: GoogleKarte

Nova oprema, dodatno opterećenje

Dalje je detaljnije opisano da je cilj usluge utvrđivanje nosivosti i postojećeg stanja konstrukcije u kontekstu planiranog opterećenja. Uz izdani službeni nalaz traži se i mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva sa smjernicama za eventualnu sanaciju ili potvrda da je 'konstrukcija sigurna za prihvat novih opterećenja vješanjem elemenata'.

Kako je navedeno, izvještaj o pregledu konstrukcije mora sadržavati nekoliko elemenata, među kojima su opći podaci o ovlaštenom inženjeru i građevini, detaljan opis konstrukcije, podaci o oštećenjima, ali i ocjena uporabljivosti. Treba postojati i prijedlog daljnjih aktivnosti, odnosno mjera za sanaciju, a glavna će biti 'sažeta, konačna inženjerska ocjena s potpisom i pečatom ovlaštenog inženjera građevinarstva'. Još je jedan kriterij da izvještaj mora izraditi, potpisati i ovjeriti ovlašteni inženjer građevinarstva koji je pritom aktivni član Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

- Izrada ovog izvještaja preduvjet je za sigurno izvođenje planiranih instalaterskih radova. Time se sprječavaju potencijalne građevinske štete, osigurava dugotrajnost i stabilnost objekta te jamči potpuna sigurnost za buduće korisnike upravne zgrade, zaključuje se.

Posebna pravila za stare objekte - bez serklaža

Rok za dostavu ponuda je 20. studenoga ove godine i do tog datuma zainteresirani subjekti mogu poslati ponude. Naravno, kod postavljanja ili zamjene 'običnog' klima-uređaja nije potrebno ovoliko provjeravati 'izdržljivost' građevine, no u slučaju objekta Uprave Holdinga na tu potrebu ukazuje zatečeno stanje građevine.

Ipak, istražujući ovu temu, doznali smo da postoje pravila kojima se zabranjuje zadiranje u zidove, odnosno izrada proreza ili ugradnja instalacijskih ormarića u nosive zidove starijih zgrada. Naime, i sjedište Zagrebačkog holdinga je objekt iz ranih 60-tih, nastao prema projektu Božidara Rašice.

- U zgradama koje su izgrađene prije 1965. godine i u zgradama koje su građene bez armiranobetonskih vertikalnih i horizontalnih serklaža ne smiju se izvoditi prorezi za instalacije u zidovima i ugradnja instalacijskih ormarića ni za koju vrstu instalacija u nosivim zidovima zidanih zgrada, stoji u točki 1 Članka 20. Zakona o održavanju i upravljanju zgradama.

Prema istom Članku tog Zakona, uređaj je dopušteno postaviti na dvorišno pročelje ili unutar balkona, lođe ili na terasi, pod uvjetom da nije izravno vidljiv s ulice.

Ne smije se 'dodirnuti' glavna armatura

Što se tiče odredbi o statici, i kada zgrade imaju serklaže te druge armiranobetonske elemente, treba osigurati da prodor koji prolazi kroz armiranobetonski nosivi zid, stup ili gredu ne ošteti konstrukciju. Drugim riječima, potreban je proračun kako se ne bi presjekla glavna armatura.

Statičar ipak ne treba pregledavati postavljanje unutarnje jedinice klime težine do 15 kilograma ili standardne vanjske jedinice težine između 25 i 50 kilograma. Ti se dijelovi montiraju na 'čvrste' zidove pomoću standardnih nosača i tipli, bez potrebe za proračunavanjem statike. Manji zidni prodori, promjera do oko 5 centimetara – primjerice za prolaz bakrenih cijevi i kabela – ne bi trebali narušiti stabilnost standardnog zida (ako ne prolaze kroz armaturu). S druge strane, otvori za ventilaciju ili napu u armiranobetonskim ili nosivim zidovima mogu zahtijevati dodatno pojačanje. Ventilacija | Foto: Pexels

Najteži slučajevi

Ovisno o tome kakav se sustav hlađenja, odnosno ventilacije ugrađuje, mijenja se i opseg utjecaja na građevinu, bez obzira na datum izgradnje. 'Split' klima-uređaj - uobičajena klima sastavljena od dviju ili više običnih jedinica povezanih bakrenim cijevima i električnim kabelima – pritom se ističe kao prilično neinvazivno rješenje.

Lokalni rekuperator zraka, za koji se buše rupe promjera između 12 i 16 centimetara, ima srednji utjecaj pa zahtijeva i detekciju armature prije dijamantnog bušenja. Konačno, kuhinjska napa, to jest izvedba centralne ventilacije, ima značajan utjecaj jer su za taj zahvat ipak potrebne rupe širine između 15 i 20 centimetara za cijevi i kabele. Na zidanim konstrukcijama za takve se sustave često zahtijeva i ugradnja nadvoja.