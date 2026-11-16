Stanogradnja, razvoj sunčanih elektrana i upravljanje Arenom Zagreb poslovi su na kojima Ingra trenutačno temelji svoje aktivnosti. Među novostima je početak gradnje stambenog naselja na zapadu Zagreba, dok se još dva nekretninska projekta pripremaju u glavnom gradu i Dubrovniku.

Detalje donosi izvješće o poslovanju za prvih devet mjeseci 2026. godine, objavljeno na Zagrebačkoj burzi. Grupa je ostvarila 8,12 milijuna eura poslovnih prihoda i 2,53 milijuna eura neto dobiti, no iza ukupnog rasta stoje različiti rezultati pojedinih djelatnosti. Arena i dalje donosi najveći dio prihoda, dok je kod inženjeringa zabilježen snažan pad.

Počela gradnja naselja na zapadu Zagreba

Za građevinski sektor najkonkretnija je novost početak radova na stambenom naselju u Gornjem Stenjevcu, na području Orešja. Kompanija potvrđuje da je za projekt ishođena građevinska dozvola te da je gradnja započela.