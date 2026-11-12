Spoj startne baterije i baterije opće namjene

Na plovilima (i vozilima!) uobičajeno susrećemo dvije baterije, startnu bateriju i bateriju opće namjene. Ideja postojanja dvije baterije (ili čak više njih) je da svaka baterija predaje energiju svojim trošilima. Posebno važno je to za startnu bateriju. Dok s predubokim pražnjenjem rada baterije opće namjene možemo imati problem s primjerice frižiderom pa nam propadne nešto hrane i pivo više nije dovoljno hladno, no ako preduboko ispraznimo startnu bateriju to može imati složenije posljedice.

Vjerojatno tada ne možemo pokrenuti motor, a eto diže se nevera…Istovremeno postojanje dvije baterije traži da se obje baterije što jednostavnije pune, po mogućnosti iz istog/istih izvora. Cilj je zajedničko punjenje, a odvojeno pražnjenje. A i tu nije zahtjevima kraj. Ako nam se ipak isprazni startna baterija - ne bismo li mogli pokušati spojiti bateriju opće namjene i startnu bateriju pa tako zajedničkim snagama pokrenuti motor? Možemo li iz baterije opće namjene na vrijeme dopuniti startnu?

Članak će dati osnovna rješenja s olovnim baterijama, ali i razmotriti primjenu različitih kemija baterija za startnu i za bateriju opće namjene. Posebno za taj slučaj će se predstaviti novost u seriji pretvarača ORION XS koji se nalaze između olovne startne i litijske baterije opće namjene.

Do sada je uvijek smjer dopunjavanja bio od alternatora u radu prema startnoj i onda preko ograničavala struje, pretvarača Orion XS, dopunjavanje litijeve baterije. Od sada moguć je i obrnut smjer prijenosa energije, tj. iz litijeve baterije, preko ograničavala Orion XS u ispražnjenu startnu olovnu. Ovo rješenje na tržištu je tek nekoliko mjeseci i drago nam je da ga već predstavljamo i objašnjavamo.

Dvije olovne baterije i sklopka s tri položaja

Spoj dvije baterije (startne i opće namjene) s alternatorom motora i trošilima može se izvesti s pomoću tropoložajne sklopke 1-OFF-2, slika 1. Ovom sklopkom izmjenično je moguće pridružiti dvije baterije na spojnu točku alternatora i trošila. Ili će jedna baterija biti uključena ili će druga baterija biti uključena kao spremnik energije proizvedene u alternatoru, a koja će se predavati trošilima! Ovaj spoj nije praktičan i ne susreće se često u praksi. Ali na njemu možemo naučiti nešto jako važno! Slika 1. | Foto: Schrack Technik

Glavna sklopka ne smije ići u položaj 'OFF' dok motor radi kako se ne bi oštetio alternator u motoru. Ako motor radi alternator ima primjerenu uzbudu.

Uzbuđeni alternator ima akumuliranu elektromagnetsku energiju koja ne može nestati trenutačno pri isključenju spoja s baterijom. U trenutku isključenja struja iz alternatora želi nastaviti teći u istom iznosu kao i prije isključenja pa akumulirana elektromagnetska energija u alternatoru inducira napon za nastavak toka struje.

Tako inducirani prenaponski impuls neće moći premostiti razmak kontakata u sklopki, podržavat će neko vrijeme strujni luk u kontaktima sklopke, ali će i gotovo sigurno uništiti ispravljačke diode alternatora, možda upravljačku jedinicu motora, regulator alternatora, a ako je na startnu bateriju spojena i druga elektronička oprema i ona je prenaponski ugrožena.

Na slici 1. je sklopka s dva dodatna pomoćna kontakta F1 i F2. Pravilnim spajanjem ova dva kontakta isključuje se uzbudni krug alternatora netom prije isključenja baterije, (engl. Alternator Field Disconnect, AFD). Ako se uzbuda alternatora isključi, u alternatoru nestaje akumulirane elektromagnetske energije, alternator više ne proizvodi struju, pa se može isključiti baterija bez opasnosti.

Svrha ova dva kontakta je spriječiti oštećenje alternatora i opreme u strujnom krugu startne baterije ako se baterijska sklopka prebaci u položaj OFF dok motor radi! Nautičarima je ovo jako dobro i iskustveno poznata činjenica i stoga ne isključujte glavnu sklopku a da je motor u mirovanju jer gotovo sigurno ne znate imate li sklopku s AFD funkcionalnošću ili ne!

Dvije olovne baterije i sklopka s dva položaja: OFF - ON

Spoj dvije baterije (startne i opće namjene) s alternatorom motora i trošilima može se izvesti s pomoću dvopoložajne sklopke OFF- ON, slika 2. Ovo je klasična dvopolna sklopka i u ovom spoju jedan pol se koristi za spoj alternatora i startne baterije, a drugi pol se koristi za spoj baterije opće namjene i trošila. Alternator motora može puniti samo startnu bateriju pa je ona tako održavana uvijek punom, ali baterija opće namjene prepuštena je drugim izvorima punjenja (fotonapon, obala, generator). Slika 2. | Foto: Schrack Technik

I ovdje vrijedi zabrana isključenja sklopke dok je motor u radu, jer ova konkretna sklopka nema AFD kontakte! Kako se radi o dvopolnoj sklopki moguće je jednom sklopkom prekidati i plus i minus vod pa u takvoj primjeni jedna sklopka može pratiti samo jednu bateriju, slika 2., desno gore.

Dvije olovne baterije i sklopka s tri položaja: OFF – ON- Combine

Spoj dvije baterije (startne i opće namjene) s alternatorom motora i trošilima može se izvesti s pomoću tropoložajne sklopke OFF- ON- Combine, slika 3. Ovo je klasična dvopolna sklopka i u položaju ON jedan pol se koristi za spoj alternatora i startne baterije, a drugi pol se koristi za spoj baterije opće namjene i trošila. Slika 3. | Foto: Schrack Technik

Alternator motora može puniti samo startnu bateriju pa je ona tako održavana uvijek punom, ali baterija opće namjene prepuštena je drugim izvorima punjenja (fotonapon, obala, generator). No u položaju Combine spajaju se obje baterije zajedno.

To ćemo napraviti onda ako nam se motor u položaju sklopke ON ne može pokrenuti jer je startna baterija preduboko iscrpljena. Iz položaja ON prebacit ćemo u položaj Combine i ponadati se da će u zajedničkom spoju baterija ipak biti dovoljno energije za pokretanje motora. Ako se motor pokrenuo možemo sklopku vratiti u položaj ON. I ovdje vrijedi zabrana isključenja sklopke u položaj OFF dok je motor u radu.

Dvije olovne baterije i sklopka s četiri položaja: 1- OFF – 2 – 1+2

Spoj dvije baterije (startne i opće namjene) s alternatorom motora i trošilima može se izvesti s pomoću četveropoložajne sklopke 1-OFF-2-1+2, slika 4. Ovom sklopkom izmjenično je moguće pridružiti dvije baterije na spojnu točku alternatora i trošila. Ili će jedna baterija biti uključena ili će druga baterija biti uključena kao spremnik energije proizvedene u alternatoru, a koja će se predavati trošilima!

Ovaj spoj obogaćen je pozicijom sklopke 1+2 gdje su obje baterije spojene u spojnu točku alternatora i trošila. Postoji dvije verzije ove sklopke: bez i s opisanom AFD funkcionalnošću. I ovdje vrijedi zabrana isključenja sklopke u položaj OFF dok je motor u radu za sklopku koja nema AFD kontakte i koji su naravno pravilno spojeni! Opet ako niste sigurni - ne isključujte glavnu sklopku dok je motor u radu. Slika 4. | Foto: Schrack Technik

Spoj dvije olovne baterije relejom automatskog punjenja

Za spajanje dvije baterije, startne baterije i baterije opće namjene može se primijeniti relej automatskog punjenja (engl. automatic charge relay, ACR), slika 5. On služi za automatsko spajanje baterija pri radu motora tj. alternatora. Na slici 5. prva, lijeva sličica prikazuje glavnu sklopku u položaju 'Off'. Alternator je odvojen od startne baterije, startna baterija i baterija opće namjene nisu spojene i trošila nisu spojena na bateriju opće namjene. To je položaj dok brod miruje i nema ljudi na njemu.

Čim se dođe na brod sa željom boravka ili isplovljavanja, glavna sklopka postavlja se u 'On'. Sada su trošila spojena na bateriju opće namjene, a alternator motora spojen je na startnu bateriju. Baterije nisu međusobno spojene i ne može se dogoditi da trošila preuzimaju energiju iz startne baterije i tako iscrpe startnu bateriju.

Kad se motor starta, napon na startnoj bateriji se poveća uslijed djelovanja alternatora i počne se puniti spojena startna baterija. To stanje povećanog napona startne baterije prepoznaje relej automatskog punjenja i spaja obje baterije, slika 5. druga sličica u nizu. Uz startnu bateriju puni se tako i baterija opće namjene.

Čim se motor zaustavi, relej automatskog punjenja prepoznaje da je nestao napon alternatora preko pada napona baterije i tako razdvaja baterije pa trošila troše samo bateriju opće namjene, slika 5. treća sličica. Ako se ipak u nekom trenutku dogodi hitna situacija, da startna baterija ne može pokrenuti motor, tada je moguće glavnu sklopku postaviti u položaj „combine“.

U tom položaju spajaju se namjerno sklopkom obje baterije jer to je zadnje što se može napraviti za pokretanje motora (jer automatski relej punjenja nema uvjete za sklapanje) slika 5., sličica skroz desno. Ako se motor pokrene bitno je tu sklopku opet vratiti u položaj 'ON'.

Naime ako glavna sklopka ostane u položaju 'Combine', baterije će ostati spojene i po isključenju motora, dakle trošila će trošiti obje baterije! I ako trošila 'dobro odrade svoj posao' velika je vjerojatnost da se neće moći pokrenuti motor jer će obje baterije biti iscrpljene!!! Glavna sklopka u položaju 'Combine' smije stoga ostati uključena samo kratko vrijeme dok ne pokrenemo motor i ne smijemo ju ostaviti trajno u 'Combine' položaju! Spoj startne baterije i baterije opće namjene | Foto: Schrack

U realnim sustavima na plovilima susrest ćemo umjesto sklopki releje koji omogućavaju daljinsko sklapanje baterije, alternatora i trošila (engl. remote battery switch, RBS), slika 6. Spajanje baterija u hitnom slučaju, što odgovara 'Combine' položaju sklopke na slici 5., moguće je provesti običnom jednopolnom 0 - 1 sklopkom, slika 6 lijevo.

Ta sklopka prespaja kontakte releja automatskog punjenja. I za ovu sklopku vrijedi da ne smije ostati uključena trajno. Jer ako ta sklopka ostane u položaju 'On' i nakon što se isključi motor, obje baterije ostaju spojene i velika je vjerojatnost da će trošila na brodici isprazniti obje baterije do te mjere da se neće moći pokrenuti motor.

Na slici 6. desno vidi se kako je relej automatskog punjenja izveden u kućištu koje je i izgledom slično RBS-ovima, ali je i on dodatno daljinski upravljiv. Tako dva RBS-a i jedan ACR imaju svoje sklopke za daljinsko upravljanje sklapanjem. Ovo je često viđeno rješenje! Slika 6. | Foto: Schrack Technik

Rješenja na slikama 1. do 6. su vezana uz proizvođača BLUE SEA, no vrlo slična rješenja spajanja startne baterije i baterije opće namjene relejom za automatsko punjenje ima i Victron sa svojom serijom Cyrix inteligentnih, mikroprocesorski vođenih releja, slika 7. Cyrix relej mora shvatiti kada alternator počinje puniti izravno spojenu startnu bateriju i u tom času spojiti i bateriju opće namjene na alternator.

U trenutku kada alternator više ne puni, baterije bi trebalo razdvojiti. Da li baš odmah? Postoje dvije 'škole'. Jedna kaže razdvojiti baterije odmah po prestanku punjenja alternatorom, a druga kaže da se moraju razdvojiti tek onda kada startna baterija padne ispod neke razine napona, dakle dopustiti neko vrijeme zajedničkog pražnjenja, a razdvojiti odmah samo onda ako se preko napona baterije osjeti jako veliki iznos struje pražnjenja.

Cyrix relej produbljuje ovu 'drugu školu' praćenjem što se događa s naponom u vremenu, dakle prati se ne samo iznos napona već i brzina i smjer promjene napona (porasta ili propada) nakon spajanja. Ako su jednom baterije spojene i alternator prestaje s radom, baterije i dalje ostaju spojene.

Ako napon pada dulje od nekog zadanog vremena i ako je brzina opadanja napona u vremenu veća od dozvoljene, Cyrix relej će razdvojiti baterije zaključujući da je pražnjenje prekomjerno. Vrijeme i trenutak kada će se baterije razdvojiti se tako stalno računa i određuje! Slika 7.| Foto: Schrack Technik

Tipično je alternator spojen na startnu bateriju, baterija opće namjene bit će spojena na alternator u radu preko Cyrixa tek ako startna baterija dosegne dovoljnu napunjenost. Tako startna baterija ima logičan prioritet pri punjenju iz alternatora. Cyrix relej mjeri napone s obje svoje strane, tj. od obje spojene baterije.

Aktivirat će se i ako se na primjer baterija opće namjene puni punjačem, a startna baterija je praznija i potrebna punjenja. Cyrix može biti aktiviran i ručno, tj spajanje baterija se provodi naredbom preko tipkala 'startna pomoć'. Baterije se tada spajaju ako su baterije koje želimo spojiti obje iznad 10 V. To je zato da elektronika Cyrixa ima dostatno napajanje za ispravan rad releja.

Baterije se spajaju samo 30 s.To je korisno ako Vam je startna baterija iz bilo kojeg razloga ispražnjena. Tada ćete sigurno pokušati pokrenuti plovilo iz paralelno spojenih svih raspoloživih baterije upravo funkcijom 'startne pomoći'!

Kako izabrati Cyrix relej?

Cyrix može biti spojen između baterija po načelu Cyrixova nazivna struja * 5. Dakle 200 A Cyrix može biti spojen s do 1000 Ah baterijom s jedne strane. No nazivna struja Cyrixa ne smije biti manja od one koja će u ustaljenom stanju prolaziti kroz relej između baterija. Primjeri:

startna baterija se puni alternatorom s 200 A, baterija opće namjene se puni punjačem sa 100 A. Spoj ove dvije baterije mora se izvesti s Cyrix relejom 230 A nazivne struje.

startna baterija se puni alternatorom s 200 A, baterija opće namjene se puni punjačima s ukupno do 300 A , spoj ove dvije baterije se izvodi Cyrix relejom 400 A nazivne struje.

startna baterija se puni alternatorom s 200 A, na startnu bateriju je spojen i 100 A punjač, a na kućnu bateriju je spojen 200 A punjač, Cyrix relej mora biti 400 A nazivne struje.

Spoj dvije olovne baterije preko FET odjeljivača

U želji istovremenog punjenja startne baterije i baterije opće namjene dok motor radi potrebno je baterije spojiti, a opet dok motor ne radi, razdvojiti ih da se energija ne prelijeva iz jedne u drugu kako potrošnjom ne bismo ispraznili obje baterije! Nekada su se za to rabile diode spojene između alternatora i baterije i koje su propuštale struju samo u jednom smjeru tj. samo struju iz alternatora u bateriju.

Preko dioda možemo tako istovremeno puniti obje baterije, ali u pražnjenju se prazni svaka baterija pojedinačno samo prema svojim trošilima jer upravo propusnost diode samo u jednom smjeru onemogućava prelijevanje energije iz jedne baterije u drugu. Ne može doći do predavanja energije baterije opće namjene trošilima startne baterije, niti pražnjenja startne baterije preko trošila baterije opće namjene.

To je izuzetno jednostavno rješenje, no pri punjenju baterija dolazi do pada napona na diodama u iznosu od 0,3 do 0,5 V. Zbog tog pada napona se baterije nikada ne mogu napuniti do kraja. Posebno je to otežavajuće ako konkretno rješenje alternatora nije u stanju kompenzirati pad napona na diodama za odjeljivanje baterija povišenjem vlastitog izlaznog napona!

No umjesto dioda može se primijeniti tranzistore s efektom polja (engl. Field Effect Transistors, FET). Oni djeluju baterije isto kao diode, ali na sebi imaju gotovo beznačajan pad napona u stanju vođenja od prihvatljivih 0,02 V do 0,1 V!

Na slici 8. je cjelovito rješenje instalacije plovila koje koristi FET odjeljivač baterija. No kako je shema 'nabijena' posebno je izvučen detalj oko odjeljivača baterija s te sheme na slici 9. Za uočiti je alternator (krug označen s 1) što napaja odjeljivač. Izlazi odjeljivača usmjeravaju se na dvije baterije: startnu bateriju i bateriju opće namjene. Alternator tako puni obje baterije, a ne može doći do prelijevanja energije među baterijama. Slika 8. | Foto: Schrack Technik Slika 9. | Foto: Schrack Technik

Baterija opće namjene u sustavu sa slike 8. puni se dodatno još i iz mreže s obale preko dvosmjernog pretvarača i iz MPPT regulatora punjenja iz fotonaponskih modula, slika 9. Ovo rješenje nema mogućnost spajanja baterija za potrebe stanja ispražnjenosti startne baterije pri pokretanju motora!

Po potrebi u shemu se može uključiti i punjač baterija koji može iz izmjeničnog napona 230 V, 50 Hz dopuniti startnu bateriju. No ne mora ga se priključiti stalno, može biti na plovilu za slučaj potrebe. Pretpostavka je ipak da se onda i baterija opće namjene drži dostatno punom za tu situaciju jer energiju uzimamo iz baterije opće namjene, pretvaramo iz istosmjernog napona u izmjenični i ponovno ispravljamo u istosmjerni.

Ovo rješenje je dobro i poslužit će, ali ima vrlo slabu učinkovitost, skoro 15 % energije iz baterije opće namjene do predaje u startnu bateriju pretvara se u gubitke topline u uređajima između. Idealno bi bilo dopunjavanje uz samo jednu DC/DC pretvorbu, a ne uz dvije: DC/AC i AC/DC pretvorbu. Slika 10. | Foto: Schrack Technik

Spoj startne olovne baterije i LFP baterije kućne namjene na alternator

Za olovne baterije alternator je tehnički prilagođen. Logična je želja u sustavima na plovilu (ili vozilu) pri zamjeni olovne baterije opće namjene s LFP baterijom opće namjene zadržati postojeći alternator. Što će se dogoditi ako postojeći alternator spojimo na LFP bateriju? LFP baterije imaju značajno manji unutarnji otpor u odnosu na olovne baterije.

To povećava struju uobičajenih alternatora pri izravnom spoju LFP baterije na alternator, a u odnosu na struju pri izravnom spoju olovne baterije na alternator. Za inženjersku mjeru usklađivanja može se reći da struja alternatora mora biti barem dva puta vrijednost kapaciteta LFP baterija, slika 11.

Ako to nije tako, spajanje LFP baterije i alternatora u konačnici može završiti pregaranjem alternatora, vjerojatno unutar nekoliko prvih sekundi punjenja. Ako se ne može/ne želi provesti zamjena alternatora jačim, tada se može koristiti poseban regulator napona alternatora s osjetnikom temperature namota alternatora koji će smanjivati napon uzbude, a time i napon alternatora na iznos napona da izlazna struja iz alternatora prema LFP bateriji ne pregrijava namote alternatora.

No pravo rješenje je primjena ograničavala struje alternatora, tj. primjene DC-DC pretvarača s ograničenjem struje. Tako će u LFP bateriju iz alternatora ići od korisnika zadana struja, a koju alternator može trajno podnositi pa neće doći do njegovog izgaranja. Slika 11. | Foto: Schrack Technik

Spoj startne baterije i LFP baterije preko Orion XS pretvarača

DC/DC Pretvarač serije Orion XS uobičajeno, normalno, usmjerava energiju iz alternatora prema LFP bateriji, slika 12. Proizvođači motora i u plovilima i vozilima uvode inteligentno vođenje rada alternatora kako bi se povećala iskoristivost goriva i smanjila nepotrebna emisija štetnih plinova.

Osim što mogu dinamično varirati izlazni napon, pametni alternatori se i potpuno isključuju dok motor radi ako nisu potrebni. Orion XS može biti podešen tako da predaje energiju samo dok je alternator u vrtnji i na izlazu ima odgovarajući napon za predaju energije.

Prepoznavanje stanja alternatora da je sposoban predati energiju prema LFP bateriji je važno kako se ne bi uz isključeni alternator praznila (i vjerojatno ispraznila!) startna baterija na koju je alternator spojen!!!! To se izvodi inteligentnim prepoznavanjem rada motora alternatora pri čemu nije potrebna dodatna intervencija u električnu instalaciju motora i alternatora, kao niti instalacija dodatnog osjetnika. Slika 12. | Foto: Schrack Technik

Obrnuti način punjenja pretvarača ORION XS

Pretvarači ORION XS usmjeravaju energiju iz alternatora i startne baterije prema LFP bateriji, no posljednja tehnološka novost je da ih se može upotrijebiti da prenose energiju i iz baterije opće namjene prema startnoj bateriji! Pri strujanju energije iz LFP baterije prema startnoj bateriji kažemo da je to obrnuti (reverzni) način rada pretvarača. Alternator dok radi puni obje baterije, no dok alternator ne radi moguće je i iz LFP baterije dopuniti startnu bateriju!

Verzija firmvera 1.15 dodaje funkciju obrnutog punjenja u hitnim slučajevima potrebe dopune startne baterije u seriju Orion XS uređaja: 12/12-50 A, 12/12-70 A i 1400. Za njezino aktiviranje potrebna je verzija 6.43 aplikacije VictronConnect. Ako je startna baterija previše ispražnjena da bi mogla pokrenuti motor, Orion XS sada je može puniti iz baterije opće namjene. Ako se funkcija aktivira, punjač privremeno obrće smjer punjenja. Funkcija se pokreće u aplikaciji VictronConnect pritiskom na novu ikonu (crtež motora) za punjenje startne baterije, koja se nalazi na zaslonu Status, lijevo gore, slika 13. Slika 13. | Foto: Schrack Technik

Aplikacija potom upozorava da će Orion XS puniti u obrnutom smjeru tijekom 15 minuta, nakon čega slijedi razdoblje mirovanja od 5 minuta, a tijekom kojeg će punjenje startne baterije biti obustavljeno, tj. isključeno. Tijekom 5 minutnog razdoblja mirovanja Oriona XS motor se može pokušati ponovno pokrenuti!

Funkcija je dostupna tek ako Orion XS prestane s uobičajenim punjenjem u smjeru startna baterije LFP baterija, a to će biti ako je aktivirana blokada zbog preniskog ulaznog napona startne baterije ili ako Orion XS detektira da je motor , tj. alternator ugašen. Funkcija radi i kada je uređaj daljinski isključen preko priključnih upravljačkih stezaljki (Remote-off). Obrnuto punjenje može se aktivirati pritiskom na ikonu u Victronconnect aplikaciji ako je normalno punjenje onemogućeno!

Orion XS puni startnu bateriju, spojenu na njegov ulaz, do maksimalnog napona od 14,4 V. Za model Orion XS 1400 sa startnom baterijom od 24 V maksimalni napon punjenja iznosi 28,8 V. Najveća struja obrnutog punjenja određuje se prema nižoj od sljedeće dvije vrijednosti: postavljenom ograničenju struje ili polovici nazivne struje uređaja. Ako napon baterije opće namjene, spojene na izlaz uređaja, a koja je sada u stvari izvor obrnutog punjenja, previše padne, Orion XS smanjuje struju obrnutog punjenja.

Orion XS 1400 može raditi i s baterijama 12 i s baterijama 24 V pa mora imati i postavku za odabir napona startne baterije 12 V ili 24 V na svom ulazu. Ta se postavka može unaprijed odabrati u izborniku Postavki (Product Settings). Ako nije unaprijed postavljen napon startne baterije, aplikacija VictronConnect zatražit će odabir napona pri prvom aktiviranju ove funkcije, slika 14. Slika 14. | Foto: Schrack Technik

Za vrijeme aktivnog obrnutog punjenja zaslon Status će to i pokazivati uz brojač vremena koliko još će trajati dopunjavanje startne baterije, lijevo slika 15. Dočim prođe 15 minutni period dopunjavanja zaslon će pokazivati da je završeno hitno obrnuto punjenje i da je startna baterija spremna za pokušaj startanja motora (Battery ready), također uz vremenski brojač koji traje 5 minuta. To ipak ne jamči da startna baterija može pokrenuti motor.

Hitno obrnuto punjenje prenosi ograničenu količinu energije u startnu bateriju i ne može obnoviti startnu bateriju koja je možda neispravna ili je na kraju svojeg radnog vijeka. Nakon tih 5 minuta Orion XS je spreman za nastavak normalnog smjera punjenja od alternatora prema startnoj bateriji i LFP bateriji, ako su zadovoljeni uvjeti za start punjenja LFP baterije, tj. motor je pokrenut. Ako motor ipak nije pokrenut, može se pokušati ponovnim ponavljanjem obrnutog punjenja. Slika 15. | Foto: Schrack Technik

Zaključak

U ovom članku predstavljena su razna rješenja spajanja startne baterije i baterije opće namjene na plovilu (ili u vozilu). Objašnjena su četiri klasična rješenja sklopkama, i dva klasična rješenja inteligentnim daljinski upravljanim relejima automatskog punjenja. No pravi izazov 'suživota' baterija na plovilu (ili u vozilu) predstavlja ako dvije baterije imaju različite kemije!

Cilj je gotovo uvijek zajedničko punjenje, ali i odijeljeno i namjensko pražnjenje dok motor (plovila ili vozila) ne radi, sve kako bi se vladalo stanjem napunjenosti obje baterije, ali poglavito startne baterije.

Jako je bitno da se smjer punjenja između baterija iz 'normalnog' (od olovne startne prema litijskoj bateriji opće namjene) može obrnuti (dakle od litijske baterije opće namjene prema olovnoj startnoj), a uvijek i uz stalno upravljanje i ograničenje strujom punjenja. Upravo to omogućuje opisana tehnološka inovacija obrnutog punjenja visokoučinkovitog DC/DC pretvarača Orion XS.

Čitajte dokumentaciju, pitajte, ne improvizirajte, ako niste stručni savjetujte se s onima na plovilima koji su i obučeni i ovlašteni, rado ćemo pomoći savjetom i ispratiti vašu instalaciju.

Tekst je nastao u Schrack Technik d.o.o., a moguća pitanja naslovite na [email protected]