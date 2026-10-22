Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530

U prethodnim nastavcima upoznali smo svojstva Lithium SuperPack (LSP)-NG baterija. Opisali smo korak po korak razvoj tri konfiguracije sustava namijenjene plovilima ili vozilima koje koriste 12 V trošila i izmjenična trošila 230 V, 50 Hz. Prikazane tri sheme razlikuju se po komforu nadzora i upravljanja sustava. upravljanja.

Prva shema nema daljinski nadzor već samo skroman lokalni nadzor preko pokazivača nadzornika baterije. Druga shema omogućuje lokalni uvid i nadzor uređaja preko lokalnog telefona na plovilu. Treća shema daje sustav na dlanu i na plovilu preko lokalnog zaslona i od doma iz kućne fotelje preko telefona ili računala. Treća shema koristila je računalo Cerbo GX kao sučelje kojime se podaci za daljinski nadzor sustava prenose na besplatni portal Victron Remote Management (VRM portal).

U ovom nastavku prikazat će se kako i u drugoj varijanti, dakle uz lokalni nadzor preko pametnog telefona na plovilu, mogu podaci biti poslani na VRM preko komunikacijskog sučelja GlobalLink530.

Komunikacijsko sučelje GlobalLink530

GlobalLink 530 omogućuje povezivanje druge Victron opreme s portalom Victron Remote Management (VRM) putem žičnog sučelja VE.Direct ili bežičnog Bluetooth sučelja, slika 1. Prijenos podataka na portal VRM odvija se putem mobilne mreže LTE (4G). Portal VRM dostupan je besplatno te omogućuje daljinski pregled stanja instalacije putem stolnog računala ili mobilnog uređaja. Slika 1. | Foto: Schrack Technik

Prvih pet godina mobilnog spoja je uključeno u nabavnu cijenu uređaja. Uređaj je unaprijed konfiguriran i spreman za uporabu odmah nakon raspakiravanja. Nije potrebno mijenjati nikakve postavke!

GlobalLink 530 je mobilni komunikacijski uređaj koji se povezuje s 4G mrežama kompatibilnima s tehnologijom LTE CAT 1. Mobilni operater koji pruža uslugu putem u uređaju ugrađene SIM kartice je 1NCE. Njihova globalna mreža uparenih mobilnih operatera neprestano se širi, a pokrivenost mrežom LTE CAT 1 na našem području možete provjeriti ovdje. Kvaliteta 4G mreže u Hrvatskoj je svakako zadovoljavajuća!

Ako na vrhu zaslona vidite oznaku LTE (4G), telefon je spojen na brzu mobilnu podatkovnu mrežu. Ta je tehnologija godinama temelj mobilnog interneta. I dalje je vrlo važna, čak i ondje gdje je 5G već dostupan. LTE je kratica od Long Term Evolution (dugoročni razvoj).

LTE je razvijen kako bi prijenos podataka bio brži, odziv kraći, a mrežni kapacitet veći nego kod 3G mreže. LTE se često prikazuje i kao 4G LTE. U svakodnevnom govoru operateri i proizvođači zato LTE i 4G uglavnom koriste kao istu oznaku.

Kada otvorite mrežnu stranicu ili aplikaciju na telefonu, on pretvara zahtjev u radijski signal. Taj signal prima obližnja bazna stanica. Mreža zatim usmjerava podatke prema internetu i vraća odgovor na telefon. Sve se događa u djeliću sekunde.

Uređaj ima dva VE.direct priključka, 2 digitalna ulaza, jedan daljinski upravljani relej i priključak za vanjsku antenu, slika 2. Dva digitalna ulaza GlobalLink 530 mogu služiti i kao brojači impulsa. Njihovo trenutačno stanje i broj detektiranih impulsa (rastući brid signala, maksimalno 1000 Hz) mogu se pratiti putem portala VRM.

Pri ponovnom pokretanju uređaja GlobalLink 530 brojači impulsa vraćaju se na nulu. Uređaj se također ponovno pokreće u slučaju gubitka mobilne mrežne veze. Digitalni ulazi nisu galvanski izolirani. Rade na logičkoj razini od 3,3 V i mogu podnijeti ulazni napon do 5 V. Svaki ulaz ima ugrađeni pull-up otpornik od 10 kΩ koji je spojen na napon od 3,3 V.

Preporučuje se povezivanje ulaza s beznaponskim relejnim kontaktom koji prebacuje ulaz između stanja otvorenog strujnog kruga i kratkog spoja prema masi (GND). Alternativno se može koristiti izlaz s otvorenim kolektorom (open collector) ili optokaplerom (optocoupler), koji također prebacuje signal između stanja otvorenog strujnog kruga i kratkog spoja prema masi (GND).

Digitalni ulazi mogu aktivirati alarmnu obavijest na portalu VRM te, prema potrebi, poslati e-poštu odabranim korisnicima. GlobalLink 530 projektiran je tako da troši malu količinu podatkovnog prometa, zbog čega šalje ažurirane podatke u oblak svakih 15 minuta.

Stoga je normalno da postoji određeno vremensko kašnjenje između promjene stanja digitalnog ulaza i slanja informacije na portal VRM, kao i aktiviranja naknadnog alarma. Zbog toga uređaj možda nije prikladan za primjene u kojima je nužno aktiviranje alarma gotovo u stvarnom vremenu!

GlobalLink 530 ima jedan relej kojim se može upravljati putem portala VRM. Na portalu VRM moguće je promijeniti stanje releja. Zadana promjena ostvarit će se tek kada se uređaj poveže s mrežom i VRM portal pošalje zadano stanje releja. Zbog toga može proći i do 15 minuta prije nego što promjena stupi na snagu, a kašnjenje može biti i dulje ako uređaj nema iz nekog razloga mrežnu vezu! Slika 2. | Foto: Schrack Technik

Instalacija uređaja

U pakiranju se nalazi komunikacijski uređaj GlobalLink 530, kabel za napajanje duljine 1,5 m s ugrađenim osiguračem od 1 A, kabelskim stopicama s otvorom M10 i priključkom za napajanje, slika 3. Na jednom kraju kabela za napajanje je konektor s dva utična priključna bloka s opružnim stezaljkama. U pakiranje nisu uključeni VE.Direct kabeli, vijci za montažu ili vanjska antena. Slika 3. | Foto: Schrack Technik

Montaža i povezivanje s VRM portalom

Zabilježite ID broj uređaja za portal VRM (VRM Portal ID) koji je naveden na naljepnici uređaja GlobalLink 530. GlobalLink 530 montirajte u blizini uređaja čiji status želite nadzirati. Spojite kompatibilne uređaje s uređajem GlobalLink 530 putem VE.Direct kabela (dostupni su u različitim duljinama) ili putem Bluetooth veze.

Priključite istosmjerno napajanje (DC) napona od 8 V do 70 V. LED indikator počet će treperiti plavo dok se uređaj pokušava povezati s mrežom. Taj postupak može trajati do 5 minuta. LED indikator treperit će zeleno i žuto kada je povezan jedan VE.Direct uređaj, odnosno samo zeleno kada su povezana dva VE.Direct uređaja.

Posjetite portal VRM i dodajte svoju instalaciju na svoj korisnički račun pomoću VRM ID broja koji ste zabilježili s naljepnice uređaja. Uređaj možete dodati na portal VRM tek nakon što se poveže s mrežom, što je označeno treperenjem žutog i/ili zelenog LED indikatora!

GlobalLink 530 ima ugrađenu antenu i SMA priključak za opcijsku vanjsku antenu. Prekidač na gornjoj strani uređaja određuje koja će se antena koristiti. Ako je prekidač postavljen u položaj suprotno od SMA priključka, koristi se ugrađena antena.

Ako je postavljen prema priključku, koristi se vanjska antena. Nemojte postavljati prekidač u položaj 'External' (Vanjska antena) ako vanjska antena nije priključena jer to može uzrokovati trajno oštećenje uređaja. GlobalLink 530 nije predviđen za uporabu na otvorenom.

Međutim, ako ugrađena antena ne omogućuje dovoljno dobar prijam signala, na uređaj možete priključiti vlastitu vanjsku antenu namijenjenu vanjskoj montaži kako biste poboljšali jačinu signala. Jačinu signala možete provjeriti na portalu VRM.

SIM kartica

Unutar uređaja nalazi se nano SIM kartica koja se koristi za povezivanje s mobilnom mrežom. Ta je SIM kartica zaključana i može se koristiti isključivo s tim konkretnim uređajem GlobalLink 530 tijekom 5 godina.

Kartica ima ograničen podatkovni paket koji omogućuje rad uređaja i primanje ažuriranja putem mobilne mreže. Tvornički ugrađenu SIM karticu moguće je zamijeniti drugom SIM karticom. GlobalLink 530 u prosjeku troši između 1 i 2 MB (megabajta) podatkovnog prometa tjedno, baš zato što podatke razmjenjuje u 15 minutnom intervalu!

Što se sve može nadzirati s uređajem GlobalLink 530?

GlobalLink 530 podržava protokol VE.Direct i funkciju trenutačnog očitavanja (Instant Readout) putem Bluetootha, slika 4. i 5. Funkcija Instant Readout koristi se za bežičnu komunikaciju i prijenos podataka između uređaja GlobalLink 530 i kompatibilnih pametnih uređaja. Podaci s uređaja povezanih putem sučelja VE.Direct i funkcije Instant Readout mogu se zatim nadzirati putem portala VRM (Victron Remote Management). Slika 4. | Foto: Schrack Technik Slika 5. | Foto: Schrack Technik

Primjer upotrebe uređaja GlobalLink 530

Primjenu opisujemo u jednom jednostavnom sustavu iz prošlog nastavka serije. Baterijska banka opće namjene izgrađena je oko 12,8 V – 100 Ah Lithium SuperPack-NG baterija. To su tzv. 'Drop-In' baterije, što znači da imaju samo dva energetska priključka, baš kao i dobro poznate olovne baterije.

Zaštitu baterija sa stajališta punjenja i pražnjenja osigurava vlastiti ugrađeni BMS sustav u bateriji. Kako bi se osiguralo da korisnik uvijek ima napajanje, u ovom sustavu dostupno je tri mogućnosti punjenja baterije opće namjene koje mogu djelovati zasebno ili istovremeno:

AC punjenje iz obalne priključnice ili izmjeničnog generatora preko dvosmjernog pretvarača MultiPlus 3 kVA sa strujom do 120 A,

DC solarno punjenje preko SmartSolar MPPT regulatora punjenja, ovisno o snazi solarnih modula i regulatora punjenja, u ovom slučaju 50 A,

DC punjenje iz alternatora motora plovila, dok motor radi, preko pretvarača Orion XS 12/12-50 uz struju punjenja 50 A.

Sustav omogućuje razvod napajanja za istosmjerna trošila uobičajena na plovilu i razvod napajanje izmjeničnih trošila preko dvosmjernog pretvarača MultiPlus (izmjenjivač snage 3 kVA i punjač 120 A 12 V). Dvosmjerni pretvarač MultiPlus u izmjenjivačkom radu osigurava 3 kVA snage za izmjenična trošila spojena na AC OUT-1 izlazu.

Ako je i izmjenično napajanje iz obale ili generatora dostupno na ulazu AC IN-1, ono će se koristiti za punjenje baterija, a istovremeno će biti dostupno i za potrošače spojene na AC OUT-1 izlazu. Drugi izmjenični izlaz dvosmjernog pretvarača , AC OUT-2, pod naponom je samo ako je izmjenično napajanje dostupno na ulazu MultiPlusa.

U ovom sustavu bez GlobalLink 530 uređaja moguć je lokalni nadzor pametnim telefonom/tabletom preko instalirane aplikaciju za nadzor uređaja VictronConnect, no nije moguć daljinski nadzor, primjerice od kuće. Pametni telefon spaja se preko Bluetooth veze s uređajima sustava (SmartShuntom za nadzor baterija, VE.Bus Smart Dongle-om za nadzor dvosmjernog pretvarača Multiplus, MPPT regulatorom i DC/DC pretvaračem Orion XS.

Uređaj GlobalLink 530 spaja se u sustav tako da se spoje njegovi priključni kabeli za napajanje. Ako je potrebno može se spojiti vanjska antena. Po želji može se najkritičniji dio sustava, a to je Smart Shunt spojiti i žičano preko VE.Direct sabirnice. Ugradnjom uređaja GlobalLink 530 sustav se može nadzirati daljinski preko VRM portala. Slika 6. | Foto: Schrack Technik

Podizanje uređaja u sustavu

Status uređaja GlobalLink 530 nakon što je spojen na napajanje (s verzijom firmvera v3.00 ili novijom) može se pratiti osim preko LED indikatora i u stvarnom vremenu putem uređaja s omogućenom Bluetooth vezom (kao što su mobilni telefon ili tablet), koristeći besplatnu aplikaciju VictronConnect.

Ako se uređaj ne prikazuje u aplikaciji VictronConnect, moguće je da je Bluetooth onemogućen. Bluetooth se omogućuje u pregledu uređaja na portalu VRM. Nakon uključivanja Bluetootha može proći do 15 minuta dok promjena stupi na snagu jer se podaci prenose u 15 minutnom intervalu!

Kada otvorite aplikaciju VictronConnect, u pregledu možete odabrati uređaj GlobalLink 530, slika 7. Nakon uspješnog povezivanja učitava se zaslon sa statusom uređaja. Prikazuju se serijski broj uređaja i jačina BLE signala (Bluetooth Low Energy).

Ipak ne mogu se svi Android uređaji povezati s uređajem GlobalLink 530 preko Bluetooth sučelja. Primjer takvog uređaja je HUAWEI Y6 2019, a moguće je da postoje i drugi Android telefoni koji također nisu kompatibilni! Nažalost, ako koristite Android telefon koji nije kompatibilan s uređajem GlobalLink 530, jedino je rješenje koristiti drugi, kompatibilni mobilni uređaj!

Status uređaja

Na zaslonu statusa prikazuju se informacije o povezivanju s mobilnom mrežom i portalom Victron Remote Management (VRM). Kako bi uređaj ispravno radio, status SIM kartice mora biti Ready (Spremna), a status mobilne mreže Connected (Povezano). Također možete provjeriti je li odabrana odgovarajuća antena i kolika je trenutačna jačina signala.

Na zaslonu statusa prikazuje se i naziv mobilnog operatera. Budući da se radi o unaprijed plaćenoj usluzi operatera nije moguće odabrati ručno, čak ni ako je na vašem području dostupno više mobilnih mreža! Na zaslonu statusa moguće je provjeriti i: status oba VE.Direct priključka; broj povezanih Bluetooth (pametnih) uređaja; status oba digitalna ulaza. Slika 7.| Foto: Schrack Technik

Postavke GlobalLink 530 i postavke spojenih uređaja

Stranica Postavke (Settings) pristupa se klikom na ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu, slika 8. (lijevo i sredina). Stranica Postavke omogućuje pregled i promjenu postavki uređaja GlobalLink 530. Na toj stranici možete pregledati i informacije o proizvodu, kao što su instalirane verzije firmvera, uključiti ili isključiti ugrađeni relej uređaja GlobalLink 530 te promijeniti ili onemogućiti kanal za ažuriranje firmver.

Kroz aplikaciju VictronConnect možete daljinski, preko VRM portala pristupiti i uređajima koji su spojeni na GlobalLink 530, ako je GlobalLink 530 uključen i ako su Victron pametni uređaji unutar dometa (približno 10 metara u zatvorenom prostoru). Prije konfiguriranja uređaja GlobalLink 530 povežite se sa svojim Victron pametnim uređajima putem aplikacije VictronConnect lokalno kako biste ažurirali njihov firmver.

Zatim u izborniku tih uređaja pod Product info (Informacije o proizvodu) omogućite funkciju Instant Readout (Trenutačno očitavanje). To će omogućiti GlobalLink530 spajanje s tim uređajima. A GlobalLink530 će pak omogućiti daljinski pristup uređajima kao da ste lokalno kod njih. Svakako provjerite dokumentaciju da su uređaji podržani prema slikama 4. i 5. Uređaji koji nisu navedeni na tim slikama nisu podržani, čak i ako imaju Bluetooth vezu! Slika 8. | Foto: Schrack Technik

Zaključak

U ovom članku predstavljeno je jednostavno komunikacijsko sučelje GlobalLink 530. S pomoću tog uređaja sustavi se mogu nadzirati udaljeno preko 4G mreže. Uređaj u cijeni ima plaćenu 5 godišnju komunikaciju između sustava koji se nadzire i VRM portala. Podaci se razmjenjuju u oba smjera svakih 15 minuta pa je sustav moguće i nadzirati i upravljati njime kroz takve vremenske intervale. Za većinu ne zahtjevnih sustava komunikacija u 15 minutnom intervalu je dostatna!

Vjerujem da će GlobalLink 530 naći svoje korisnike upravo u jednostavnim sustavima gdje se nadzire najskuplji dio, a to je baterija! Čitajte dokumentaciju, pitajte, ne improvizirajte, ako niste stručni savjetujte se s onima koji su i obučeni i ovlašteni, rado ćemo pomoći savjetom i ispratiti vašu instalaciju.

Tekst je nastao u Schrack Technik d.o.o., a moguća pitanja naslovite na [email protected]