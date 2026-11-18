Na istoku Zagreba priprema se novo naselje za priuštivo stanovanje, s tridesetak zgrada i ukupno 240 stanova. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) za izradu projektne dokumentacije odabrala je Sirrah projekt, čime projekt na području katastarske općine Resnik ulazi u novu fazu pripreme. Obuhvat uključuje državno zemljište na kojem se nalazi i jezero Sopnica, no površinu jezera potrebno je izuzeti iz gradnje.

Procijenjena vrijednost nabave projektantskih usluga iznosila je 864.000 eura. Posao obuhvaća projektiranje stambenih građevina i pripadajuće infrastrukture, ishođenje potrebnih dozvola te projektantski nadzor tijekom buduće izgradnje. Navedeni iznos odnosi se na procjenu vrijednosti projektantskog posla, dok vrijednost same gradnje nije navedena u dostavljenoj dokumentaciji.

Trideset manjih zgrada s najviše osam stanova

Prema prijedlogu projektnog zadatka, polazište je izgradnja 30 građevina s ukupno 240 stambenih jedinica. Svaka bi zgrada imala najviše osam stanova, a dopuštena visina iznosi do četiri nadzemne etaže. Četvrta etaža pritom se oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat.

Predviđena ukupna neto korisna površina, koja uključuje stanove, spremišta i parkirna mjesta obračunata prema odgovarajućim koeficijentima, iznosi približno 15.840 četvornih metara. Ipak, broj stanova nije konačno zaključan. Projektant treba provjeriti može li se, uz poštovanje prostornih uvjeta i koeficijenata, ostvariti veća površina i veći broj stambenih jedinica.

Naglasak je na racionalnim rješenjima koja trebaju smanjiti troškove gradnje i kasnijeg održavanja. Projektni zadatak predviđa i primjenu tipskih rješenja te montažnih ili modularnih elemenata, u cijelosti ili djelomično, radi ubrzanja gradnje. APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Jezero Sopnica ostaje izvan površine za gradnju

Lokacija se nalazi na rubnom području između Sesvetske Sopnice i Donje Dubrave. Tri državne čestice obuhvaćene dokumentacijom imaju ukupno 56.180 četvornih metara, odnosno nešto više od 5,6 hektara.

Za stambene građevine predviđene su dvije čestice ukupne površine 50.265 četvornih metara, dok je treća namijenjena pristupnoj prometnici i infrastrukturi. Na jednoj od čestica nalazi se jezero Sopnica, koje projektni zadatak smješta unutar napuštenog vojnog kompleksa.

Dokumentacija izričito navodi da površinu na kojoj se nalazi jezero treba izuzeti iz gradnje. Raspored budućih zgrada zato će trebati uskladiti s postojećim stanjem prostora, uz definiranje novih građevnih čestica, internih cesta, pješačkih koridora i zelenila.

APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Stanovi od 44 do 80 kvadrata

Planirani stanovi trebali bi imati od 44 do 80 četvornih metara, uz dopušteno odstupanje površine do pet posto. Kao prosječna veličina u početnoj računici navedeno je 60 četvornih metara.

Konačnu strukturu i sobnost stanova odredit će projektant, a stambene prostore potrebno je projektirati s lođama, balkonima ili terasama. Svakom stanu treba pripadati i spremište u zajedničkim prostorima zgrade.

Za svaku stambenu jedinicu potrebno je osigurati jedno parkirno mjesto na građevnoj čestici. U početnom scenariju s 240 stanova to podrazumijeva i 240 pripadajućih parkirnih mjesta. Prostor za odlaganje otpada također treba predvidjeti unutar čestica.

Potrebna nova cesta i komunalna infrastruktura

Važan dio pripreme naselja bit će rješavanje pristupa. Prema projektnom zadatku, zemljište nema u cijelosti osiguran pristup izgrađenoj javnoj prometnoj površini. Izravan pristup ulici Sopnički odvojak II. postoji na dijelu istočne strane obuhvata.

Za pristupnu prometnicu predviđena je zasebna čestica površine 5.915 četvornih metara. Projektni zadatak navodi da je za prometnicu 2010. godine bila ishođena lokacijska dozvola, ali i da ona više nije važeća. Stoga je potrebno izraditi novu dokumentaciju i ishoditi potrebne dozvole.

Buduće zgrade treba povezati s pristupnom cestom te vodovodnom, kanalizacijskom, elektrodistribucijskom, plinskom i telekomunikacijskom mrežom, prema uvjetima nadležnih tijela i komunalnih tvrtki. APN gradi stanove u Resniku, Sopnica Jug | Foto: DAZ, OSS uredjena zemlja

Prva rješenja u 45 dana od potpisa ugovora

Model ugovora predviđa izradu najmanje dviju varijanti idejnog rješenja, a po potrebi i dodatnih, do konačnog usuglašavanja. Rok za idejno rješenje iznosi 45 dana od potpisa ugovora.

Nakon ishođenja posebnih uvjeta javnopravnih tijela predviđen je rok od 70 dana za podnošenje potpunog zahtjeva za građevinsku dozvolu. Izvedbeni projekt treba izraditi u roku od 45 dana od ishođenja građevinske dozvole.

Projektantski posao obuhvaća i troškovnike, katalog stanova, dokumentaciju za odabir izvođača te nadzor tijekom gradnje. Za projektantski nadzor model ugovora predviđa okvirno 24 mjeseca, no taj podatak ne predstavlja potvrđen datum početka radova ili useljenja. Prije otvaranja gradilišta potrebno je dovršiti projektiranje, ishoditi dozvole i provesti odabir izvođača.