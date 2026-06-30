APN objavio popis: Zna se tko će dobiti priuštivi najam u 'praznim' i državnim kvadratima

Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu Programa priuštivog najma, objavljene su privremene liste reda prvenstva. Popis odobrenih i odbijenih podnositelja objavila je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na svojim web stranicama.

Bodovalo se više kategorija

Napominju da su liste reda prvenstva napravljene na temelju bodova koje je svaki najmoprimac prikupio. Prema programu priuštivog najma, bodovi su se mogli ostvariti u deset kategorija - prema prihodu najmoprimca i članova uže obitelji, prema broju članova uže obitelji najmoprimca, po broju djece predškolske dobi te djece na redovitom školovanju, životnoj dobi, stručnoj spremi, invaliditetu, prebivalištu te prema potrebi za deficitarnim zanimanjima, podsjećaju iz APN-a.

Od ukupno 1.315 pristiglih zahtjeva koji su se javili na javni poziv između 15. travnja i 15. svibnja, 1.098 zahtjeva je odobreno, a njih 202 odbijeno, javljaju.

- Među razlozima odbijanja prednjače podnositelji zahtjeva koji nisu u roku dostavili dopunu dokumentacije (104), zatim oni koji nemaju dovoljne mjesečne prihode za plaćanje priuštive najamnine (76), dok dio odbijenih podnositelja ima odgovarajuću nekretninu ili se protiv njih vodi kazneni postupak, pojašnjavaju iz APN-a, uz napomenu kako se podnositelji zahtjeva na ovu odluku mogu požaliti prigovorom, u roku od osam dana.

Odobreni zahtjevi, stanovi se još obnavljaju

Nakon isteka tog roka, APN će objaviti konačnu listu reda prvenstva te će pristupiti procesu spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina za najam. Kako dodaju, nastavno na provedeni javni poziv za vlasnike nekretnina praznih najmanje dvije godine, APN na raspolaganju trenutno ima 275 nekretnina privatnih vlasnika. Uz to, u program priuštivog najma uključit će se i obnovljeni državni stanovi, a na raspolaganju ih je zasad osam - pet u Puli i tri u Zadru.

Isto tako, Državne nekretnine trenutno provode obnovu ukupno 329 državnih stanova namijenjenih smještaju zaštićenih najmoprimaca i programu priuštivog najma. Stanovi se nalaze u pedesetak gradova diljem Hrvatske, pri čemu je njihov najveći broj u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Od ukupno 329 stanova, njih 99 već je uređeno, na 42 su u tijeku radovi obnove, dok se za preostalih 188 stanova provode postupci projektiranja ili nabave izvođača radova, dodaju iz Agencije za promet i posredovanje nekretninama.

Za obiteljski stan, najam od 437,50 eura

Podsjećaju da će vlasnici privatnih nekretnina nakon potpisivanja ugovora 60 posto iznosa višegodišnje najamnine dobiti odmah, dok će preostalih 40 posto dobiti nakon proteka polovice ugovorenog razdoblja. S druge strane, najmoprimcima iznos najamnine i režija ne smije priježi 30 posto njihovih mjesečnih prihoda.

Tako bi četveročlana obitelj koja ima prihode 2.000,00 eura za stan od 65 četvornih metara plaćala najamninu od 437,50 eura mjesečno, nude primjer iz APN-a.

Napomenimo, prije 15. svibnja kad su zatvorene prijave najmoprimaca za Vladin Program priuštivog najma, zaključene su prijave vlasnika stanova, kojih je bilo više od 850. Zna se i da su prijave stizale u okviru Vladinog programa priuštivog najma kojim se namjerava izgraditi nove priuštive kvadrate, ali i useliti one prazne. Do 2034., u svrhu rješavanja stambenog pitanja građana predviđaju se ulaganja od ukupno 5,5 milijardi eura, o čemu smo pisali u nekoliko navrata.