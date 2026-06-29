Prodaje se industrijski simbol Slavonije: Cijena je 19 milijuna eura za 250.000 kvadrata s top infrastrukturom

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29. lipanj 2026.
Na kompleksu se nalazi ukupno 13.725 četvornih metara postojećih objekata.
Na Njuškalu je objavljen oglas za prodaju bivše tvornice papira DS Smith u Belišću. Riječ je o velikom industrijskom kompleksu na zemljištu od 255.000 četvornih metara, koji se prodaje za 19 milijuna eura.
U oglasu se navodi da kompleks ima postojeće objekte, razvijenu infrastrukturu i priključke potrebne za industrijsku proizvodnju. Zato se ova lokacija ne prodaje samo kao veliko zemljište, nego kao prostor koji bi novi vlasnik mogao relativno brzo prilagoditi novoj namjeni.
Kompleks se nalazi u postojećoj industrijskoj zoni u Belišću, na prostoru koji je desetljećima bio povezan s proizvodnjom papira i razvojem grada. Oglas je objavljen posredstvom CBRE-a, jedne od najvećih svjetskih kompanija za komercijalne nekretnine i investicije.
Prema oglasu, riječ je o građevinskom zemljištu komercijalne namjene, ukupne površine 255.000 četvornih metara. Takva površina budućem kupcu daje mnogo prostora za različite projekte. Lokacija može biti zanimljiva za proizvodnju, skladištenje, logistiku, energetske projekte ili druge industrijske djelatnosti.
Prednost ove lokacije je i to što se nalazi u postojećoj industrijskoj zoni. To znači da već ima dio infrastrukture koji je potreban za pokretanje poslovanja, pa bi razvoj novog projekta mogao biti brži nego na potpuno novoj, neizgrađenoj lokaciji.
Na kompleksu se nalazi ukupno 13.725 četvornih metara postojećih objekata. Među njima su radionica od 2.816 četvornih metara, dvije hale od 5.659 i 4.079 četvornih metara te objekt za pripremu sirovina površine 1.170 četvornih metara.
Postojeća industrijska oprema, prema oglasu, bit će uklonjena. To znači da bi novi vlasnik mogao prostor urediti prema svojim potrebama i prilagoditi ga novoj djelatnosti.
Jedna od najvažnijih prednosti kompleksa je njegova energetska infrastruktura. U oglasu se navodi da lokacija ima električni kapacitet do 100 MVA. U sklopu infrastrukture nalaze se 110/6,3 kV transformator, 110 kV dalekovod dug šest kilometara, dva transformatora kapaciteta po 20 MVA te dodatni rezervni kapaciteti.
Lokacija ima i plinsku infrastrukturu. Dostupan je kapacitet do 20 MVA, uz plinovod dug 1,43 kilometra, tlak od 50 bara i maksimalni protok do 1.400 prostornih metara na sat.
Zbog takvih kapaciteta kompleks bi mogao biti pogodan za djelatnosti koje troše mnogo energije. U oglasu se spominju proizvodni pogoni, podatkovni centri, logistički kompleksi i projekti povezani s obnovljivim izvorima energije.
Lokacija ima gradski plin, gradski vodovod, kanalizaciju, telefon, električnu energiju i asfaltni pristupni put. U oglasu se navodi i da nekretnina ima uporabnu dozvolu te vlasnički list.
Dobra je i prometna povezanost. Čvorište autoceste A5 udaljeno je oko 15 kilometara, Osijek oko 35 kilometara, Zagreb oko 300 kilometara, a Budimpešta oko 250 kilometara.
To znači da lokacija ima dobru vezu s domaćim tržištem, ali i s Mađarskom te drugim srednjoeuropskim tržištima. Zbog toga bi mogla biti zanimljiva i za logistiku i distribuciju.
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Prodaja ovog kompleksa posebno je zanimljiva jer je riječ o prostoru nekadašnje tvornice papira, koja je desetljećima bila važan dio Belišća. Grad je dugo bio poznat po proizvodnji papira i ambalaže, a tvornica je imala veliku ulogu u lokalnom gospodarstvu.
Tvornica papira u Belišću počela je raditi 1965. godine. Od kraja osamdesetih do početka devedesetih poslovala je kao društveno poduzeće, a krajem 1992. postala je dioničko društvo.
Godine 2012. austrijska grupacija Duropack postala je vlasnik tvornice, a 2015. Duropack je preuzela kompanija DS Smith. Nakon toga tvornica je nastavila poslovati pod imenom DS Smith Belišće.
Posljednjih godina tvornica se suočila s poslovnim problemima. Godine 2023. zabilježen je pad prihoda od 17 posto i poslovni gubitak, a u rujnu 2025. objavljena je odluka o zatvaranju pogona za proizvodnju papira.
Krajem 2025. godine proizvodnja papira u Belišću je ugašena. Radnici su u studenome proizveli posljednju rolu papira, čime je završeno jedno važno industrijsko razdoblje za grad. Zatvaranjem pogona bez posla je ostalo oko 200 radnika, dok je dio poslovanja vezan uz ambalažu nastavio s radom.
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