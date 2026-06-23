Kupnja pola vlasništva nad stanom: Jedna od opcija kad cijene nekretnina 'divljaju', znamo je li isplativo

Koliko je isplativo kupiti pola vlasništva nad stanom u Zagrebu pitanje je koje bi si mogli postaviti oni kojima je dosta rente, ali nemaju za 1/1.

Kupnja stana, ali samo pola vlasništva? I to je jedna od ponuda na koju se može naići na jednoj od najposjećenijih stranica s oglasima nekretnina u Hrvatskoj.

Po manjoj cijeni nego bi se očekivalo za građevinu s riješenim vlasništvom na zagrebačkoj Savici prodaje se 50 posto vlasništva stana. Stan se nalazi na drugom katu stambene zgrade, od ukupno devet, a prostire se na 59,13 četvornih metara. Za koga je ova opcija i možete li je se s vremenom riješiti?

Manje uobičajen aranžman prodaje

U naselju Savica, smještenom na području zagrebačke gradske četvrti Trnje na prodaju je stan, ali aranžman prodaje učinio nam se neobičnim. Dok smo navikli vidjeti da prodavatelj ističe 1/1 vlasništvo, u ovom slučaju već u naslovu oglasa stoji nešto posve drugo.

- Prodaje se pola vlasništva u stanu vlasništva 1/2. Stan je dvosoban, služi kao dvije spavaće sobe, sa ulaznim hodnikom, odvojenom kuhinjom i blagovaonom, dvije zatvorene loggie, dvije klime, kupaona s kadom. Zgrada s liftom. Stan nema tereta, piše kratko u opisu, uz dodatne informacije u oglasu da je riječ o zgradi od ukupno devet katova, izgrađenoj 1976. godine, energetskog razreda C te se stan nalazi na drugom katu.

Kako se čini, sve je uredno i stan bi mnogi mogli poželjeti, samo da vlasništvo nije podijeljeno po pola. K tome, u tim očito iznimnim okolnostima nekretnina je oglašena za 125 tisuća eura, što znači da bi stan ukupno koštao 250 tisuća. U oba slučaja, nije to niska cijena. Stan djeluje moderno uređeno, moguće adaptirano, a nas je zanimalo što to u stvari znači kupnja 'pola stana'.

'Dio prava vlasništva'

Ovdje u stvari ne kupujete stan, već suvlasništvo. Takav odnos u posjedovanju reguliran je Zakonom o vlasništvu i drugim stranim pravima, a prema kojemu je 'suvlasnički dio onaj dio prava vlasništva koji pripada određenom suvlasniku'.

- Radi se o takozvanim idealnim suvlasničkim dijelovima, za koje se uzima da su sadržajno jednaki, a veličina idealnih dijelova je određena veličinom suvlasničkih dijelova. Svaki suvlasnik ima pravo samostalno raspolagati svojim idealnim suvlasničkim dijelom po pravilima koja vrijede za vlasnikova pravna raspolaganja stvaima ako time ne dira u tuđa prava, stoji na stranicama odvjetničkog ureda Porobija&Špoljarić, uz napomenu da, kada suvlasnik prodaje svoj dio, ostali suvlasnici nemaju pravo prvokupa.

U idealnom slučaju, sve se 'dijeli' po pola. Suvlasnici su zakonom obvezani sudjelovati u održavanju nekretnine, odnosno u plaćanju troškova u razmjernom dijelu, a faktički postoje ograničenja u raspolaganju navedenom nekretninom.

U praksi zna biti 'zapetljano'

Ipak, za sve koji razmišljaju o kupnji 50 posto vlasništva nad stanom, treba imati na umu, situacija u praksi često nije jednostavna. Odnosno suvlasnik u praksi može imati poteškoća s načinom bilo posjedovanja, bilo korištenja - naravno, s time i s prodajom svog 'idealnog dijela'.

- U situaciji kada je na tržištu velika ponuda stambenog ili poslovnog prostora, teško je očekivati da će netko kupiti suvlasnički dio nekretnine, naročito ako nije geometrijski dijeljiva ili se ostali suvlasnici prodaji protive, ističu iz Porobija&Špoljarić.

Jedna prednost očita

Ovakav tip vlasništva, kod kojega svaki od vlasnika ima pravo na nekretnina koja pak nije fizički podijeljena nekome bi svejedno mogao biti zanimljiv. Na zagrebačkom tržištu, najočitija prednost kupnje samo suvlasničkog dijela nekretnine je niža cijena.

U tom slučaju, ne plaćate cijeli stan, a makar djelomični vlasnik ipak ćete biti. S druge strane, uvijek može postojati mogućnost da s vremenom drugi suvlasnik odluči prodati svoj dio, iako - kako je već istaknuto, suvlasnici nemaju pravo prvokupa - osim ako im to pravo pripada po posebnom pravnom temelju.

No, suvlasnik može ostvariti pravo na razvrgnuće, putem dobrovoljnog razvrgnuća, odnosno sklapanjem sporazuma sa suvlasnikom s kojim razvrgava suvlasništvo. Druga mogućnost je sudsko razvrgnuće, kada o zahtjevu suvlasnika odluku donosi sud. Ova opcija najčešća je u izvanparičnom postupku.