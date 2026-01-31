Vječna podstanarka: Što je prvi korak u kupovini nekretnine?

Što je bilo prvo: kokoš ili jaje, nekretnina za kupovinu ili odlazak u banku? Zavisi koliko ljudi pitaš, toliko ćeš različitih mišljenja dobiti. Evo što se partneru i meni pokazalo kao uspješnim prvim korakom za kupovinu stana.

Čestitam, pala je odluka da riješiš stambeno pitanje i kupiš kuću ili stan. I što sada?

Kada smo se na ljeto 2025. odlučili baciti u taj proces, nismo imali pojma odakle krenuti. Guglali smo, razgovarali s poznanicima, ispitivali umjetnu inteligenciju. Sve što smo čuli je imalo smisla, čak i kada se radilo o sasvim suprotnim savjetima i iskustvima.

Ako odabereš prvo otići u banku

Skroz smisleno. Tamo ćeš saznati najbolje i najtočnije informacije o kreditnoj sposobnosti, što je na kraju dana najbitnija informacija za daljnje pretraživanje nekretnina. Međutim, u obzir treba uzeti dvije stvari: želiš obići više banaka i u banci će te također pitati neke informacije o željenoj nekretnini.

Prvo nije toliko problematično koliko je vremenski zahtjevno. A taj korak ne želiš preskočiti zato što su njihovi uvjeti i limiti vrlo različiti od banke do banke. I tvoja matična banka nije automatski najbolji odgovor, ali o tome u sljedećem tekstu.

Drugo je taj dvosjekli mač: ako nisi već pronašao nekretninu, ne znaš što reći u banci kada te pitaju koji ti je budžet odnosno koliki kredit ti treba, gdje se nalazi nekretnina i u kakvom je stanju. A sve to će te pitati.

Ako odabereš prvo naći nekretninu

Drugi su nam govorili da najprije treba pronaći nekretninu koja ti se sviđa kako bi u banku mogao već doći sa svim papirima, dokazima o legalnosti i vlasništvu, i kako bi uopće znao što od banke tražiš. Koliki kredit želiš, radi li se o kući ili stanu, na kojoj je lokaciji, iz koje godine je nekretnina.

Sasvim logično – ali ne u potpunosti.

Nedostaje ti ključna informacija, a to je tvoja kreditna sposobnost. S druge strane, oglasi brzo dolaze, a oni dobri još brže nestaju, cijene stanova skaču iz dana u dan i potrebno je brzo djelovati. A za obilazak banaka ćeš utrošiti nekoliko radnih dana.

Odaberi, sigurno ćeš pogriješiti

Da parafraziram Mordanu iz Huga, svaka od ovih opcija je u isto vrijeme odlična i pogrešna. Schrödingerove opcije.

Ono što se nama pokazalo najkorisnijim je od svega po malo.

Jer morate početi tražiti nekretninu iste sekunde kada se odlučite da želite nešto kupiti, a u isto vrijeme morate znati svoj budžet kako biste znali uopće što gledati. Tu jako pomažu online kreditni kalkulatori koje sada imaju gotovo sve banke i poprilično su točni.

Uživo se da ispregovarati nešto bolje uvjete od onih službenih kojima se vode kalkulatori, ali za neki okvir je to sasvim dovoljno.

Presuda

Znači otvorite 100 tabova, podijelite tablicu u koju ćete upisivati sve podatke, sjedite na telefon i zivkajte. Nakon 3 dana gledanja oglasa i kada uhvatite vremena da posjetite koju banku ćete već biti nešto pametniji.

Ali za prvi korak vam je zapravo dovoljan internet. Izračunajte okvirnu kreditnu sposobnost, upoznajte se s katastrom, gledajte da imate barem 10% u kešu, ubrojite i ostale troškove poput solemnizacije kredita, poreza i evenutalne agencijske provizije.

I uz puno strpljenja, papirologije i sreće, možda uspijete pronaći nešto pristojno za život za što nećete morati prodati bubreg ili dva.

Vječna podstanarka

Pročitaj i prva dva teksta o (ne)uspješnoj potrazi za vlastitom nekretninom.

