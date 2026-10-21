E, ovo je top novi stadion! Švicarci predstavili svoj, oko kompleksa će juriti vlak smrti

Švicarska sprema jedan od najspektakularnijih sportskih projekata u Europi. U gradu Sionu, smještenom u dolini rijeke Rhône i okruženom Alpama, planira se izgradnja stadiona koji bi mogao promijeniti poimanje moderne sportske infrastrukture. Uz pomični krov, hotel i brojne zabavne sadržaje, oko stadiona bi trebao prolaziti ni manje ni više nego rollercoaster.

Riječ je o projektu Cervin Coliseum, budućem domu nogometnog kluba FC Sion, koji je početkom listopada napravio važan korak prema realizaciji. Klub je službeno predao projekt 'Sion 2030' na preliminarno razmatranje kantonalnim vlastima Valaisa i gradu Sionu. Projekt je predstavljen i državnom vijećniku Stéphaneu Ganzeru te gradonačelniku Philippeu Varoneu, koji su sudjelovali u njegovu razvoju.

Sada slijedi tehnička analiza kojom će se utvrditi moguća ograničenja i izazovi povezani s izgradnjom. Primjedbe nadležnih službi poslužit će za dovršetak dokumentacije prije javne rasprave, planirane za sredinu 2027. godine. Klub je pritom objavio opsežnu projektnu brošuru i vizualizacije koje otkrivaju kako bi ovaj neobični stadion trebao izgledati.

Stadion inspiriran riječnim oblutcima

Arhitektonski koncept stadiona prilično je neobičan. Inspiracija nije pronađena u tradicionalnoj sportskoj arhitekturi, već u riječnim oblutcima koje je stoljećima oblikovala voda. Upravo takav zaobljen, organski oblik trebao bi imati novi stadion, čija će se fasada sastojati od horizontalnih pojaseva svijetlog kamena.

Građevina će se smjestiti u dolinu rijeke Rhône, istočno od grada, s vizualnom poveznicom prema povijesnim dvorcima Valère i Tourbillon. Posebno će se isticati dva velika čelična luka iznad stadiona, koji će nositi konstrukciju pomičnog krova. Njihova je zadaća omogućiti velike raspone bez stupova koji bi gledateljima zaklanjali pogled.

Tribine su zamišljene kao kompaktna i strma cjelina, s gledateljima smještenima što bliže travnjaku. Stadion će imati kapacitet od 21.000 gledatelja, dok će jedna tribina biti prepoznatljiva po crvenoj boji i natpisu FC Sion. Novi stadion, Sion | Foto: YouTube screenshot

Rollercoaster koji će obilaziti stadion

Ipak, najneobičniji dio cijelog projekta nalazi se izvan samog stadiona. Oko građevine planiran je monorail sustav nalik rollercoasteru, odnosno atrakcija koja će posjetiteljima omogućiti vožnju oko stadiona i pogled na njegovu arhitekturu iz potpuno drukčije perspektive.

Prema projektnoj dokumentaciji, trasa će biti integrirana u vanjski dio građevine, a njezina konstrukcija usklađena s fasadom, javnim površinama i pješačkim komunikacijama. Posebna pozornost posvetit će se sigurnosnim udaljenostima, buci i vibracijama.

Zanimljivo je i to što bi rollercoaster mogao raditi neovisno o nogometnim utakmicama i drugim događanjima. Time stadion ne bi bio atraktivan samo navijačima, već i turistima te stanovnicima grada tijekom cijele godine.

Novi stadion, Sion | Foto: YouTube screenshot

Pomični krov i tehnologija koja čuva travnjak

Posebnu pozornost privlači i tehnologija koja će omogućiti brzu prenamjenu stadiona. Pomični krov moći će se otvarati i zatvarati ovisno o vremenskim uvjetima, a konstrukcija će biti projektirana za snažne vjetrove i velika opterećenja snijegom.

Još je zanimljiviji sustav zaštite travnjaka. Umjesto klasičnog prekrivanja trave, predviđena je automatizirana platforma sastavljena od 12 čeličnih rešetkastih nosača koji se pomiču po tračnicama. Na njih će se postavljati podni moduli dimenzija 8,25 × 8,50 metara, čime će nastati velika površina za koncerte i druga događanja.

Platforma neće dodirivati prirodni travnjak, a ispod nje će ostati prostor za cirkulaciju zraka. Cijela transformacija iz nogometnog stadiona u koncertnu arenu trebala bi trajati svega nekoliko sati. Stadion će moći primiti do 32.500 posjetitelja na koncertima, a planirane su i konfiguracije za košarku, tenis, hokej, boks, MMA i američki nogomet.

Na jednom kraju stadiona nalazit će se stalna pozornica oblikovana poput polukupole, čija će unutrašnjost biti prekrivena LED panelima. U konstrukciju će biti integrirani rasvjeta, ozvučenje i scenska oprema, čime će se izbjeći potreba za stalnim postavljanjem privremenih pozornica.

Hotel, restorani i zabavni sadržaji

Cervin Coliseum zamišljen je kao veliki višenamjenski kompleks ukupne bruto površine oko 51.500 četvornih metara. Uz stadion će biti integriran hotel s 80 soba, restoranima i konferencijskim prostorima.

Predviđene su 72 VIP lože, a zabavni dio obuhvatit će dječje sadržaje, simulator vožnje Formule 1, virtualnu stvarnost i druge aktivnosti. Projekt uključuje i fotonaponske sustave, ponovno korištenje vode te energetski učinkovita rješenja. Cilj investitora je da kompleks godišnje ugosti više od 25 nogometnih utakmica i stotinjak drugih događanja. Novi stadion, Sion | Foto: YouTube screenshot

Investicija vrijedna stotine milijuna

Prema dosadašnjim javnim informacijama, predsjednik FC Siona Christian Constantin procjenjivao je vrijednost projekta na oko 450 milijuna švicarskih franaka. Iako se u nazivu projekta spominje 2030. godina, objavljena projektna brošura kao godinu novog stadiona navodi 2033.

Važno je naglasiti da je projekt zasad u preliminarnoj fazi te da tek slijede daljnje provjere i postupci. Ako bude realiziran prema predstavljenom konceptu, Sion bi mogao dobiti jedan od najneobičnijih sportskih kompleksa u Europi