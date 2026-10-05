Kakav poslovni centar! Nad 700 tisuća kvadrata lebdi krov, ima 16 dvorana i hotel, sve spaja šetnica od 1,7 km

Središnja komunikacija organizirana je na dvije razine kako se tisuće korisnika ne bi kretale istim koridorom.

Kad zgrada ima vlastitu prometnu logiku, šetnicu dugu gotovo dva kilometra i toliko velike izložbene hale da se u njima bez stupova može prijeći više od 78 metara, teško ju je uopće nazvati samo zgradom. Novi Central China International Convention and Exhibition Centre u Zhengzhouu više podsjeća na mali grad pod jednim krovom.

Druga faza ovog golemog kompleksa smještena je u Zhengzhou Airport Economic Zone, neposredno uz međunarodnu zračnu luku, a iza arhitektonskog rješenja stoji britanski ured RSHP. Cijeli zahvat prostire se na čak 697.566 četvornih metara i sastoji se od tri glavne cjeline – kongresno-izložbenog centra, konferencijskog centra i hotela.

Posebno je zanimljivo koliko je brzo sve izvedeno. Prema podacima arhitekata, razvoj projekta od početka idejnog projektiranja u ožujku 2024. do otvaranja cijelog kompleksa u rujnu 2025. trajao je samo godinu i pol. Rok nije bio slučajan – sve je moralo biti spremno za 3. kinesko nacionalno natjecanje u vještinama.

Stoga i ne čudi što je projekt nedavno dobio veliko priznanje struke. Postao je jedan od finalista u kategoriji 'završene zgrade: izložbeni prostori' u sklopu Svjetskog festivala arhitekture (World Architecture Festival – WAF), godišnjeg globalnog arhitektonskog i dizajnerskog događaja.

Central China International | foto: Tian Fangfang / RSHP

Krov kroz cijeli kompleks

Na prvi pogled brojke možda govore o veličini projekta, ali ono po čemu se kompleks najlakše pamti njegovi su golemi krovovi. Niz zakrivljenih nadstrešnica proteže se duž glavne komunikacije, a njihov oblik nije odabran samo kako bi građevina dobro izgledala iz zraka.

Inspiracija je pronađena u prirodnom i kulturnom krajoliku kineske pokrajine Henan, posebno u Žutoj rijeci i planini Song. Rezultat je krovna linija koja se diže i spušta iznad kompleksa te razbija njegov golemi volumen.

Ispod nje nalazi se ono što projektanti nazivaju središnjom osi ili kralježnicom cijelog projekta. Riječ je o uzdignutoj platformi dugoj čak 1,7 kilometara koja povezuje tri glavna ulaza, izložbene dvorane, konferencijski centar i hotel.

Središnja komunikacija organizirana je na dvije razine kako se tisuće posjetitelja ne bi kretale istim koridorom. Brže kretanje prema dvoranama odvaja se od sporijih tokova posjetitelja koji razgledavaju, odlaze u restorane ili koriste druge javne sadržaje.

Central China International | foto: Tian Fangfang / RSHP

16 hala s obje strane 'kralježnice'

S obje strane te goleme središnje osi poredano je ukupno 16 izložbenih dvorana. Trinaest ih je standardnih, dok su tri višenamjenske. A standardno ovdje definitivno ne znači malo.

Svaka od hala ima neto površinu od približno 12.500 četvornih metara, dok slobodni raspon konstrukcije na prvoj razini doseže 78,5 puta 161 metar. Drugim riječima, ogromni izložbeni prostori mogu funkcionirati bez šume stupova koja bi ograničavala njihovo korištenje.

Upravo takva organizacija omogućuje da se golemi centar podijeli na manje cjeline i da se u njemu istodobno održavaju događaji potpuno različitih veličina. Umjesto jedne ogromne dvorane koja čeka jednako veliki događaj, kompleks je zamišljen kao sustav koji se može prilagođavati programu. Central China International | foto: Tian Fangfang / RSHP

Na izložbu pokretnom trakom

Zanimljiva je i sama putanja posjetitelja. Nakon kontrole ulaznica i sigurnosnog pregleda ulazi se na središnju os, a prema pojedinim halama posjetitelji se uglavnom kreću pokretnim trakama na njezinoj gornjoj razini.

Kada stignu do odabrane hale, ne ulaze odmah među izlagačke štandove. Prvo dolaze na galerijsku razinu s koje se otvara pogled na cijeli izložbeni prostor ispod njih, a zatim se pokretnim stepenicama spuštaju do samog događaja.

Donja razina središnje osi ima drugačiju ulogu. Ondje su smješteni restorani i javni prostori za odmor, pa kilometarska komunikacija nije zamišljena samo kao golemi hodnik između hala.

Lukovi nose golemi valoviti krov

Iza dojmljivog krova krije se ozbiljan konstrukcijski zadatak. Konzolne nadstrešnice oslanjaju se na sustav velikih lučnih elemenata koji istodobno moraju nositi krov, omogućiti skrivanje instalacija i ostaviti što otvoreniji prostor ispod sebe.

Susjedni veliki lukovi spajaju se u blizini svojih oslonaca i tako tvore kontinuiranu konstrukciju duž glavne osi. Takvim rješenjem smanjuje se prijenos velikih sila na podzemnu konstrukciju, dok laganiji krov omogućuje prodor dnevnog svjetla u natkrivene komunikacijske prostore.

Važnu ulogu imala je i modularnost. Kod projekta koji se morao izvesti u iznimno kratkom roku ponavljanje konstrukcijskih i prostornih elemenata pojednostavnilo je projektiranje i izvedbu, a istodobno omogućilo da kompleks ove veličine funkcionira kao jedna arhitektonska cjelina. Central China International | foto: Tian Fangfang / RSHP

Lebdeći krov

Na istočnoj strani kompleksa priča se mijenja. Ondje je smješten konferencijski centar čiji se glavni krov uzdiže iznad dvorane i stvara dojam velike lebdeće plohe. Pročelja su pritom izvedena kao velike kabelske mreže, zbog čega je unutrašnjost znatno transparentnija od masivnih izložbenih hala.

U njemu se nalazi glavna konferencijska dvorana površine 3.800 četvornih metara, banketna dvorana od 1.300 kvadrata, šest predavaonica i višenamjenskih dvorana te čak 49 prostorija za sastanke različitih veličina.

S visinom od 58,4 metra konferencijski centar ujedno je najviši od tri glavna dijela kompleksa. Sam kongresno-izložbeni centar visok je 20,95 metara, dok susjedni hotel doseže 40,4 metra. Central China International | foto: Tian Fangfang / RSHP

Hotel zatvara priču

Na krajnjem istoku kompleksa nalazi se hotel s približno 300 soba, velikom plesnom dvoranom i privatnim prostorima za objedovanje. Njegova arhitektura nastavlja jezik ostatka projekta, ali ga izdvaja cik-cak linija krova i veliki središnji atrij.

Upravo hotel završava 1,7 kilometara dugu arhitektonsku sekvencu koja počinje izložbenim halama, prolazi kroz park i konferencijski centar te završava smještajnim sadržajima.

Cijeli projekt pritom nije djelo samo jednog ureda. Uz RSHP, među lokalnim arhitektima navedeni su Tongji Architectural Design Group, Architectural Design & Research Institute of Tsinghua University i Henan Provincial Institute of Transportation Planning and Design, dok je za konstrukciju bio zadužen njemački schlaich bergermann partner.

Sunce proizvodi struju, kiša zalijeva zelenilo

Kod gotovo 700.000 četvornih metara površine pitanje potrošnje resursa teško se može preskočiti. Projekt je osmišljen s ciljem postizanja kineskog Green Building Ratinga, a nekoliko održivih rješenja ugrađeno je izravno u arhitekturu kompleksa.

Na krovu središnjeg ulaznog paviljona postavljeni su fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije na lokaciji. Izložbene hale projektirane su tako da što više koriste prirodno dnevno svjetlo, dok se kišnica prikuplja i ponovno koristi za navodnjavanje uređenih zelenih površina.