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20. studeni 2026.
Most izgrađen prije 23 godine čeka temeljita obnova. Projekt uključuje zahtjevne zahvate na konstrukciji i kolniku.
Hrvatske autoceste (HAC) pripremaju važnu sanaciju prometne infrastrukture na autocesti A1. Riječ je o obostranim radovima na mostu Miljanica. Vrijednost investicije je 1,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno gotovo 1,9 milijuna eura s PDV-om. Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 25. studenog ove godine, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.
Most Miljanica važan je dio prometne infrastrukture autoceste A1, glavne cestovne poveznice kontinentalne Hrvatske s Dalmacijom. Smješten na dionici između Ogulina i Brinja, omogućuje kontinuirano odvijanje prometa kroz zahtjevan teren Like, na jednom od ključnih pravaca prema Jadranu oko 5 kilometara od sjevernog ulaza u tunel Mala Kapela. Njegova važnost posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci, kada autocestom prolazi velik broj domaćih i stranih turista na putu prema obali.
Most Miljanica izgrađen je 2003. godine, a sastoji se od dva odvojena objekta, po jednog za svaki smjer autoceste. Dug je gotovo 488 metara, dok širina svakog objekta iznosi 14,4 metra.
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