U Zadarskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji uskoro kreće realizacija niza građevinskih zahvata kojima će se riješiti problematične točke na lokalnoj prometnoj mreži. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković potpisao je početkom tjedna dva ugovora o sufinanciranju projekata ukupne vrijednosti oko 16,3 milijuna eura.

U Zadarskoj županiji gotovo 4,9 milijuna eura uložit će se u uklanjanje četiriju prometnih uskih grla, dok će u Kaštelima biti realiziran projekt vrijedan 11,4 milijuna eura koji će, uz poboljšanje prometne infrastrukture, rezultirati i novim izgledom dijela gradske obale. Postupci odabira izvođača radova na oba projekta u završnoj su fazi.

Četiri zadarska gradilišta

Nositelj projekta na području Zadarske županije je Županijska uprava za ceste (ŽUC), koja je za njegovu realizaciju osigurala 4,1 milijun eura bespovratnih sredstava. Jedan od zahvata odnosi se na županijsku cestu koja povezuje državnu cestu DC502 s centrom za gospodarenje otpadom.

- Ukupna dužina je 4 kilometra, uključujući i kružni tok na samoj prometnici koja je vezana za centar za gospodarenje otpadom. Zatim kružni tok u Posedarju, kružni tok u Škabrnji koji se nalazi ispred crkve, u neposrednoj blizini osnovne škole, pojasnio je ravnatelj ŽUC-a Zadarske županije Branko Kutija.

Zahvat u Škabrnji obuhvaća i uređenje prijelaza preko željezničke pruge kojim se koriste učenici iz donjeg dijela naselja na putu do škole. Realizacijom projekta trebala bi se povećati sigurnost sudionika u prometu, ali i unaprijediti dostupnost i pouzdanost javnog prijevoza.

Radovi već u prosincu

Prijavi projekta za sufinanciranje prethodila je izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi te klimatske procjene. Projekt je službeno započeo prijavom u lipnju ove godine, a rok za njegovu realizaciju je rujan 2028. godine.

- U međuvremenu mi smo raspisali javna nadmetanja kako za izvođača, tako i za stručni i projektantski nadzor. Znači, to je odrađeno, a sad smo u fazi usuglašavanja ugovora, rekao je Kutija.

Prema njegovim riječima, realno je očekivati da će izvođači biti uvedeni u posao početkom prosinca, a postoji mogućnost da projekt bude realiziran i prije predviđenog roka. Inače, prema riječima zadarskog župana Josipa Bilavera, ŽUC tijekom ove i sljedeće godine realizira gotovo 30 projekata diljem županije. rotor | foto: Freepik

Novo ruho Kaštela

Znatno veći iznos osiguran je za projekt uklanjanja prometnog uskog grla u staroj gradskoj jezgri, unutar obalnog pojasa Kaštel Starog i Kaštel Novog. Riječ je o investiciji koja će obuhvatiti unapređenje lokalne prometne infrastrukture i prometno-tehničkih rješenja, s naglaskom na veću protočnost i redovitost linija javnog prijevoza.

Projektom će se riješiti i problem zaštite od plavljenja, a zahvati će rezultirati promjenom vizure kaštelanske obale. Predviđeno je i uređenje javnih površina koje će, prema riječima ministra Butkovića, imati funkciju svojevrsnog dnevnog boravka stanovnika i posjetitelja Kaštela.

Gradonačelnik Denis Ivanović istaknuo je kako je riječ o projektu koji se dugo pripremao te za koji je osiguran dosad najveći pojedinačni iznos sredstava koji stiže u proračun Grada Kaštela.

Gradilište do 2029.

Financijska konstrukcija kaštelanskog projekta u cijelosti je zatvorena. Kako je pojasnio Butković, 85 posto sredstava osigurano je iz europskih fondova, a preostalih 15 posto iz državnog proračuna. Tako će se od ukupne vrijednosti projekta od 11,4 milijuna eura približno 9,7 milijuna eura financirati europskim novcem. Javna nabava za odabir izvođača radova pri samom je kraju, a gradonačelnik je najavio otvaranje gradilišta početkom sljedeće godine.

- Vjerujem da ćemo u narednih petnaestak do dvadeset dana izabrati izvođača i nadzor te da ćemo u siječnju krenuti s radovima. Početkom 2029. godine, nadam se, da ćemo ugledati novo ruho kaštelanske obale, rekao je Ivanović. Grad Kaštela | foto: TZ Grada Kaštela

Još osam milijuna

Potpisivanje dvaju ugovora ministar Butković iskoristio je i za najavu još jednog velikog cestovnog projekta na zadarskom području. Riječ je o uklanjanju prometnog uskog grla na Krešimirovoj obali i Putu Dikla, investiciji vrijednoj oko osam milijuna eura za koju se očekuje potpisivanje ugovora.

Butković je pritom pojasnio kako se politika financiranja prometne infrastrukture sredstvima Europske unije posljednjih godina promijenila. Dok je naglasak na ulaganjima u željezničku i lučku infrastrukturu, u cestovnom sektoru mogućnost povlačenja europskog novca postoji upravo za projekte uklanjanja prometnih uskih grla i crnih točaka.

- Kad govorimo o cestovnoj infrastrukturi, onda upravo rješavanje tih uskih grla na određenom cestovnome pravcu jest nešto za što možemo dobiti sredstva iz Europske unije, istaknuo je Butković.