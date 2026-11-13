Split sprema produžetak Vukovarske do magistrale: Planiraju četiri traka i novi nadvožnjak

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13. studeni 2026.
Nova dionica duga oko 1,5 kilometara trebala bi bolje povezati istočne dijelove grada, uz nogostupe i biciklističku stazu.
Vukovarska ulica u Splitu trebala bi dobiti nastavak prema državnoj cesti DC8, s četiri prometna traka, biciklističkom stazom i nadvožnjakom. Hrvatske ceste (HC) uputile su u prethodno savjetovanje nabavu za izradu projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za dionicu dugu približno 1,5 kilometara, od raskrižja s Kamenskom ulicom do magistrale. Procijenjena vrijednost projektantskog posla iznosi 300.000 eura, a prema objavi savjetovanje je otvoreno do 20. studenoga.
U projektnom zadatku navodi se da bi produžetak trebao poboljšati povezanost jugoistočnih dijelova Splita, među kojima su Sirobuja, Šine, Stobreč, TTTS i Žrnovnica. Dokumentacija otkriva osnovne dimenzije buduće prometnice, zahtjeve za spoj na DC8 i poslove koje će projektanti morati obaviti prije pripreme gradnje.
Budući produžetak, označen kao državna cesta DC556, zamišljen je s dva odvojena kolnika, svaki s po dva prometna traka. Širina pojedinog traka iznosila bi 3,5 metara, dok su za lijeva i desna skretanja predviđeni trakovi širine 3,25 metara.
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