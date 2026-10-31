Na sjeveru Hrvatske napreduje nova cesta: Projekt od 300 milijuna, a ovo je tek prva faza

Brza cesta koja bi trebala povezati Varaždin i Krapinu, preko Ivanca, Lepoglave i Bednje, jedan je od najvećih prometnih projekata na sjeveru Hrvatske. O njezinoj se gradnji govori desetljećima, a zahvat je krenuo trasom od 7,5 kilometara između Varaždina i Cerja Tužnog. Radovi su počeli u travnju prošle godine, a 29. listopada ove godine gradilište je obišao predsjednik Vlade Andrej Plenković, u sklopu posjeta Varaždinskoj županiji.

Projekt od 315 milijuna eura

U širem smislu, riječ je o projektu procijenjene vrijednosti 315 milijuna eura, kojim bi se povezale dvije važne autoceste - A4 Zagreb-Goričan i A2 Zagreb-Macelj. Nova prometnica trebala bi značajno rasteretiti postojeće državne, županijske i lokalne ceste, posebno one koje prolaze kroz naseljena mjesta, te omogućiti sigurniji i brži promet između Varaždina, Ivanca, Lepoglave, Bednje i Krapinsko-zagorske županije, što je u više navrata isticano iz Varaždinske županije.

Prva faza projekta, odnosno dionica Varaždin-Cerje Tužno, službeno je započela 29. travnja 2025. godine, kada su u Tužnom pokrenuti pripremni radovi na budućem čvorištu Vidovec. Investitor su Hrvatske ceste, projektantsku dokumentaciju izradila je zagrebačka tvrtka Mobilita Evolva, dok je izvođač radova Zagorje gradnja, a vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 25,47 milijuna eura bez PDV-a. Ugovoreni rok za završetak je 36 mjeseci od početka radova, odnosno do proljeća 2028. godine.

U prvoj etapi gradi se sjeverni kolnik brze ceste, zajedno s pripadajućim čvorištima i spojnim prometnicama. Prema informacijama koje su Hrvatske ceste i Varaždinska županija objavile u kolovozu ove godine, radovi su napredovali prema planu. Prilikom obilaska 3. kolovoza župan Anđelko Stričak istaknuo je da je trasa prve dionice praktički već bila trasirana cijelom dužinom, a član Uprave Hrvatskih cesta Alen Leverić tada je najavio nastavak projekta prema Ivancu, Lepoglavi i Đurmancu.

Početak izgradnje važne ceste na sjeveru | Foto: Vlada RH

Planovi o nastavku gradnje

O nastavku projekta poznato je da je za nastavak dionice Cerje Tužno-Ivanec izrađena je projektna dokumentacija i predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, dok je dokumentacija za dionicu Ivanec-Lepoglava u visokom stupnju dovršenosti. Istodobno se priprema idejni projekt za nastavak prema Bednji i Đurmancu.

Upravo je pitanje nastavka gradnje važno za ostvarenje ukupne investicije. U kolovozu ove godine istaknuto je da će se natječaji za nove dionice raspisati nakon dovršetka potrebne dokumentacije, a kao dodatnu financijsku potporu spomenuta je i odluka Vlade o zaduženju Hrvatskih cesta u iznosu od 100 milijuna eura, čiji je dio namijenjen nastavku izgradnje prema Ivancu.

Postupno se gradi i planira

U obilasku gradilišta, premijer Andrej Plenković je istaknuo da je riječ o važnom infrastrukturnom ulaganju koje će unaprijediti prometnu povezanost sjeverne Hrvatske i stvoriti preduvjete za daljnji gospodarski razvoj. Napomenimo, cestu se iščekuje zbog kraćeg putovanja u ovom predjelu Hrvatske, ali i jer će njen završetak značiti izmicanje teretnog prometa iz naselja. Za područje Ivanca, Lepoglave i Bednje projekt je posebno važan i zbog povezivanja s turističkim odredištima poput Trakošćana i područja Ivanščice.