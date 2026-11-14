Hrvatske šume spremaju rekonstrukciju dva mosta: Trebat će gotovo 10 tona čelika!

Hrvatske šume pripremaju dva zanimljiva građevinska pothvata za koje će uskoro biti raspisana objedinjena javna nabava u dvije grupe. Riječ je o obnovi mostova Struga i Znanovit, dvaju prijelaza preko kanala na području katastarskih općina Draganić i Donja Kupčina u Zagrebačkoj županiji, jugozapadno od glavnog grada. Pripadaju širem području Pokuplja, a riječ je o dvjema lokacijama koje su geografski relativno blizu.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 160.678 eura, a dokumentacija o nabavi nalazi se u postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima do 17. studenoga ove godine.

Iako je riječ o relativno malim mostovima, planirani zahvati obuhvaćaju opsežne konstrukcijske radove, od uklanjanja dotrajalih drvenih elemenata do ugradnje novih čeličnih nosača, obnove betonskih upornjaka i uređenja okolnih vodotoka. Naime, obje građevine trenutačno imaju drvene rasponske konstrukcije koje su zbog dotrajalosti predviđene za zamjenu, dok će se postojeći armiranobetonski upornjaci zadržati i sanirati.

Zanimljivo je da će se u oba slučaja primijeniti kombinacija čelične nosive konstrukcije i hrastovih elemenata kolnika, uz zadržavanje postojećih dimenzija i položaja mostova. Premda se temelje na sličnom tehničkom rješenju, projekti se razlikuju po rasponima, dimenzijama čeličnih profila i količinama materijala potrebnih za njihovu obnovu.

Dotrajali most preko Struge

Prvi zahvat odnosi se na sanaciju postojećeg mosta Struga, na području katastarske općine Draganić. Riječ je o mostu dugom devet i širokom 4,2 metra, koji je postavljen pod kutom od približno 45 stupnjeva u odnosu na vodotok. Njegova je konstrukcija izvedena od drvenih elemenata oslonjenih na armiranobetonske upornjake, a gornji dio čine poprečne drvene grede i obostrani uzdužni elementi.

Prema projektnoj dokumentaciji, betonski upornjaci još su u zadovoljavajućem stanju, bez vidljivih deformacija ili odlamanja dijelova konstrukcije. Ipak, na njihovim su površinama uočena oštećenja nastala zbog nepravilnosti pri ugradnji i zbijanju betona, zbog čega je potrebna sanacija. S druge strane, drveni dijelovi mosta dotrajali su i potrebno ih je zamijeniti, dok je postojeća ograda, postavljena samo s nizvodne strane, također oštećena. Projektom je zato predviđena potpuna zamjena rasponske konstrukcije, uz zadržavanje i obnovu postojećih betonskih upornjaka.

Čelik umjesto drva

Radovi će započeti uklanjanjem dotrajale drvene konstrukcije, nakon čega slijedi čišćenje betonskih površina vodom pod visokim tlakom i njihova obnova reparaturnim materijalima. Oštećene površine upornjaka bit će reprofilirane, a završno će se zaštititi posebnim premazima kako bi se povećala otpornost betona na vanjske utjecaje i produljio njegov uporabni vijek. Na tako pripremljene upornjake postavit će se nova čelična konstrukcija izrađena od čelika kvalitete S355J2, zaštićenog od korozije postupkom vrućeg cinčanja.

Konstrukciju će činiti pet uzdužnih čeličnih nosača profila IPBI 340, međusobno povezanih četirima redovima poprečnih profila IPE 270, a njezina je predviđena masa približno 5,6 tona. Rasponski sklop oslanjat će se na deset elastomernih ležajeva, postavljenih na prethodno pripremljene površine upornjaka. Čelični elementi izrađivat će se u radionici, u dijelovima prilagođenima transportu, cinčanju i montaži na gradilištu.

Iako će nova nosiva konstrukcija biti čelična, vozna površina mosta zadržat će drvene elemente, odnosno poprečne hrastove grede i uzdužno popođenje od hrastovih dasaka debljine pet centimetara. Za izvedbu drvenih dijelova predviđena je hrastovina klase D30, dok će poprečni nosači biti dugi 4,2 metra, debeli 15 centimetara i široki najmanje 20 centimetara. Njihovo pričvršćivanje na čeličnu konstrukciju izvest će se vijčanim spojevima, a završne daske dodatno će se učvrstiti čavlima. Takvim će rješenjem postojeća drvena konstrukcija biti zamijenjena kombinacijom čelika i hrastovine, uz zadržavanje dosadašnjih dimenzija mosta.

Nova ograda i prilazi

Osim zamjene rasponske konstrukcije, projekt obuhvaća postavljanje nove zaštitne ograde s obje strane mosta, čime će se zamijeniti dosadašnja jednostrana i oštećena ograda. Nova čelična ograda bit će visoka jedan metar iznad kolnika, a njezini stupovi postavljat će se na međusobnom razmaku od najviše 1,5 metara. Ukupno je predviđeno postavljanje 18 metara ograde, čiji će čelični elementi biti zaštićeni od korozije, dok će se konstrukcija vijčanim spojevima pričvrstiti na glavne nosače mosta.

U sklopu zahvata planirano je i uređenje korita te pokosa vodotoka, pri čemu će se na površini od približno 70 četvornih metara postaviti obloga od krupnog lomljenog kamena. Radovi će obuhvatiti i čišćenje okolnog terena te uklanjanje materijala nastalog tijekom razgradnje postojeće konstrukcije. Važno je istaknuti da se položaj i visina mosta neće mijenjati, pa neće biti potrebni značajniji zahvati na postojećim prilazima.

Projektna dokumentacija uključuje i provjeru nosivosti konstrukcije za prometovanje teretnih vozila, pri čemu je analizirano osovinsko opterećenje od 100 kilonjutna. U proračunu su razmatrani različiti položaji kamiona na mostu kako bi se provjerilo ponašanje nosivih elemenata pod prometnim opterećenjem. Prema projektu, predviđeni radovi mogu se izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Drvodjelstvo, ilustracija | foto: Unsplash

Obnova mosta Znanovit

Drugi zahvat Hrvatskih šuma obuhvaća sanaciju mosta Znanovit, smještenog preko istoimenog kanala na području katastarske općine Donja Kupčina. Za razliku od Struge, ovaj je most nešto kraći, ali širi, odnosno dug sedam i širok pet metara, a vodotok prelazi pod pravim kutom. I ovdje je riječ o drvenoj konstrukciji oslonjenoj na armiranobetonske upornjake, koja će nakon obnove dobiti novi čelično-drveni rasponski sklop.

Pregledom postojećeg stanja utvrđeno je da su betonski upornjaci dovoljno očuvani za daljnju uporabu, dok drveni elementi zahtijevaju potpunu zamjenu. Na betonskim površinama prisutna su oštećenja nastala zbog nepravilnosti pri ugradnji betona, no nisu uočene značajnije deformacije upornjaka. Slično kao kod Struge, postojeća ograda nalazi se samo s nizvodne strane i u lošem je stanju, zbog čega je predviđena njezina zamjena.

Iako se oba mosta obnavljaju prema sličnom konceptu, njihove različite dimenzije zahtijevaju drukčije oblikovanje i dimenzioniranje nosive konstrukcije. Kod Znanovita je raspon kraći za dva metra, dok je širina mosta veća za 80 centimetara, što se odražava na odabir čeličnih profila i duljinu poprečnih drvenih nosača. Planirani radovi također će se izvoditi na postojećoj lokaciji, bez promjene visine mosta i potrebe za značajnijom rekonstrukcijom prilaznih dijelova prometnice.

Manja čelična konstrukcija

Za most Znanovit predviđena je ugradnja približno 3,9 tona čelične konstrukcije, odnosno oko 1,7 tona manje nego kod mosta Struga. Nosivi sustav također će činiti pet uzdužnih nosača, ali će se umjesto profila IPBI 340 koristiti manji profili IPBI 300, prilagođeni kraćem rasponu mosta. Razlika je i u poprečnom povezivanju konstrukcije, koje će se izvesti s tri reda profila IPE 240, postavljena na krajevima i u sredini raspona, dok su kod Struge predviđena četiri reda većih profila.

Na čelični sklop postavit će se deset elastomernih ležajeva, a preko njega poprečne hrastove grede dužine pet metara, što je 80 centimetara više nego kod prvog mosta. Za izvedbu drvenih dijelova predviđeno je šest prostornih metara hrastovine klase D30 te 35 četvornih metara završnog popođenja od dasaka debljine pet centimetara. Poprečne grede bit će debele 15 centimetara i široke najmanje 20 centimetara, a njihov međusobni svijetli razmak iznosit će pet centimetara.

Čelični elementi izrađivat će se u radionici, u dijelovima prilagođenima transportu i montaži, a prije ugradnje bit će zaštićeni postupkom vrućeg cinčanja. Projekt predviđa kombinaciju zavarenih i vijčanih spojeva, uz izradu radioničkih nacrta i posebnog projekta montaže čelične konstrukcije. Unatoč razlikama u dimenzijama i količini ugrađenog čelika, oba projekta predviđaju zadržavanje postojećih betonskih upornjaka i izvedbu novih rasponskih sklopova bez promjene položaja ili visine mostova.

Nosivost za kamione

Posebna pozornost u projektu mosta Znanovit posvećena je provjeri nosivosti nove konstrukcije za prometovanje teretnih vozila. Statičkim proračunom analizirano je opterećenje troosovinskog kamiona, pri čemu su razmatrani različiti položaji vozila na mostu kako bi se utvrdila naprezanja i progibi nosivih elemenata. Za čelične nosače izračunat je najveći progib od 20,09 milimetara, što je manje od dopuštenih 28 milimetara, pa konstrukcija prema tom kriteriju zadovoljava projektne zahtjeve. Proračunom je potvrđena i odgovarajuća otpornost čeličnih nosača na savijanje i posmik, uz predviđeno poprečno povezivanje radi sprječavanja bočnog izvijanja.

Uz konstrukcijske radove, na Znanovitu će se postaviti ukupno 14 metara nove zaštitne ograde te urediti 70 četvornih metara korita i pokosa kanala kamenim materijalom. Uređenje će uključivati ugradnju krupnog lomljenog kamena promjera većeg od 20 centimetara, kao i čišćenje terena nakon završetka radova. Kao i kod mosta Struga, nova ograda bit će postavljena obostrano, s visinom od jednog metra iznad kolnika.

Oba projekta sanacije izradila je zagrebačka tvrtka Geoexpert Projekt u kolovozu 2024. godine, a kao projektant potpisuje ih građevinski inženjer Darko Zlatarić. Projektna dokumentacija izrađena je na temelju terenskih izmjera, a uključuje tehnička rješenja, dokaze nosivosti i troškovnike radova koji su podloga za provedbu javne nabave. Njihovom realizacijom Hrvatske šume planiraju obnoviti dva dotrajala prijelaza preko kanala, uz zadržavanje postojećih lokacija i prilaza te zamjenu drvenih rasponskih konstrukcija novim čelično-drvenim sustavima.