Hrvatske šume nabavljaju devet milijuna litara goriva: Za to će potrošiti 14 milijuna eura

Za svakodnevni rad na terenu potrebna su vozila i gorivo, a Hrvatske šume raspisale su nabavu goriva procijenjene vrijednosti 14 milijuna eura bez PDV-a. Traže ukupno 9,1 milijun litara dizela i benzina za svoje jedinice diljem Hrvatske, pri čemu najveći dio količine otpada na dizel. Uz cijenu goriva, pri odabiru dobavljača važna će biti i blizina benzinskih postaja, kako radnici zbog punjenja spremnika ne bi morali prelaziti velike udaljenosti. Zato najjeftinija ponuda neće nužno dobiti posao, a dokumentacija detaljno određuje kako će se vrednovati dostupnost postaja.

Dizel čini više od 93 posto količine

Najveća stavka troškovnika odnosi se na standardno dizelsko gorivo, za koje je predviđeno osam milijuna litara. Slijedi još pola milijuna litara aditiviranog dizela poboljšanih svojstava. Zajedno te dvije stavke čine 8,5 milijuna litara, odnosno približno 93,4 posto ukupne planirane količine.

Takav raspored jasno pokazuje na kojoj je vrsti goriva težište nabave. Iako dokumentacija ne donosi razdiobu potrošnje po pojedinim vozilima i strojevima, iz količina je vidljivo da će upravo uvjeti nabave dizela imati najveći utjecaj na ukupnu cijenu ponude.

Benzini zauzimaju znatno manji dio troškovnika. Predviđena je nabava 500.000 litara standardnog bezolovnog benzina s najmanje 95 oktana te 100.000 litara aditiviranog benzina iste minimalne oktanske vrijednosti. Najmanja stavka odnosi se na aditivirani benzin s najmanje 100 oktana, kojeg se planira nabaviti 1.000 litara.

Važno je pritom razlikovati planirane količine od ostvarene potrošnje. Navedeni iznosi predstavljaju količine iz troškovnika ove nabave, pa se iz njih ne može zaključivati koliko su Hrvatske šume goriva potrošile u prethodnoj godini. Hrvatske šume nabavljaju gorivo, ilustracija | Foto: Canva

Mala razlika po litri, velik učinak na račun

Kod ovako velikih količina i mala razlika u jediničnoj cijeni može značajno promijeniti ukupni iznos. Primjerice, razlika od jednog centa po litri na osam milijuna litara standardnog dizela računski predstavlja 80.000 eura. Na ukupnoj predviđenoj količini svih goriva isti bi iznos po litri značio razliku od 91.010 eura.

To je ilustracija osjetljivosti nabave na jedinične cijene, a ne izračun očekivane uštede. Konačni financijski učinak ovisit će o ponuđenim uvjetima, kretanju cijena i stvarno preuzetim količinama.

Procijenjenih 14 milijuna eura bez PDV-a također treba promatrati kao vrijednost nabave, a ne kao već ugovoreni trošak. Dokumentacija predviđa promjenjive cijene tijekom izvršavanja ugovora, zbog čega će na obračun utjecati i tržišni parametri. Zbog toga je, uz početnu ponudu, važan način na koji će se cijene naknadno određivati i provjeravati.

Mreža mora pokriti najmanje 190 lokacija

Drugi važan dio nabave odnosi se na dostupnost benzinskih postaja. U troškovniku su navedene 204 lokacije organizacijskih jedinica Hrvatskih šuma. Popis obuhvaća uprave šuma, šumarije te jedinice povezane s prijevozom, mehanizacijom, graditeljstvom i drugim djelatnostima.

Ponuditelj za najmanje 190 organizacijskih jedinica mora ponuditi benzinsku postaju udaljenu najviše 50 kilometara cestom. To znači da minimalni uvjet dostupnosti mora biti zadovoljen za približno 93 posto navedenih lokacija.

Pritom nije riječ o zahtjevu za 190 različitih benzinskih postaja. Uvjet se odnosi na pokrivenost organizacijskih jedinica, pa ista postaja može biti ponuđena za više njih ako zadovoljava traženu udaljenost.

Udaljenost se utvrđuje prema najkraćoj cestovnoj ruti bez dionica s naplatom cestarine, a benzinske postaje na cestama za koje se plaća cestarina ne mogu se ponuditi. Za svaku organizacijsku jedinicu ponuditelj mora upisati adresu najbliže ponuđene postaje, cestovnu udaljenost i poveznicu na odgovarajuću rutu u Google Mapsu. Hrvatske šume nabavljaju gorivo, ilustracija | Foto: Canva

Udaljenija postaja može poništiti dio cjenovne prednosti

Dostupnost prodajne mreže ne služi samo kao minimalni uvjet za sudjelovanje. Ona izravno utječe i na rangiranje ponuda. Dokumentacija polazi od toga da veća udaljenost postaje nepovoljno utječe na poslovanje radnih jedinica, pa je uključuje u izračun ekonomske vrijednosti ponude.

Sustav je postavljen tako da pobjeđuje ponuda s najmanjim brojem bodova. Svakih 100 eura ukupne ponuđene cijene bez PDV-a predstavlja jedan bod, dok svaki puni kilometar udaljenosti benzinske postaje donosi dodatna tri boda. Lokacija na kojoj je najbliža ponuđena postaja udaljena više od 50 kilometara dobiva 300 kaznenih bodova, uz obvezno zadovoljavanje minimalne pokrivenosti 190 jedinica.

Prema tom odnosu, dodatni kilometar udaljenosti za jednu organizacijsku jedinicu u rangiranju ima težinu jednaku razlici od 300 eura u cijeni ponude. To nije izračun stvarnog troška vožnje, nego način usporedbe koji je naručitelj odredio dokumentacijom.

Dobavljač s nižom cijenom goriva zato može izgubiti dio prednosti ako su njegove postaje udaljenije. Jednako tako, ponuditelj s nešto višom cijenom može biti bolje rangiran zahvaljujući povoljnijem rasporedu mreže. Hrvatske šume nabavljaju gorivo, ilustracija | Foto: Canva

Promjenjiva cijena goriva, fiksna premija dobavljača

Cijena goriva tijekom ugovora obračunavat će se prema pravilima koja uključuju burzovne kotacije naftnih derivata, odgovarajući tečaj Hrvatske narodne banke, trošarine i druge dokumentacijom određene elemente. Promjene su predviđene svakih sedam dana, s primjenom novih cijena utorkom.

Za razliku od promjenjivih tržišnih elemenata, premija dobavljača ostat će fiksna tijekom trajanja ugovora. Ona mora uključivati njegove operativne troškove i ostale troškove koji nisu obuhvaćeni drugim propisanim sastavnicama, a može biti iskazana i s negativnim predznakom.

Takav model omogućuje odvojeno praćenje tržišnih promjena i ugovorene premije dobavljača. Hrvatske šume pritom će moći provjeravati obračune: dobavljač im na dan promjene cijena do 15 sati mora dostaviti pisani izračun, zajedno s korištenim kotacijama i tečajevima. Razliku utvrđenu provjerom morat će odobriti u sljedećem računu. Dokumentacija predviđa i ograničenje prema kojem konačna cijena za naručitelja ne smije prelaziti najvišu maloprodajnu cijenu određenu odgovarajućom važećom uredbom, dok je takvo ograničenje na snazi.

Važni su i uvjeti na samoj postaji

Svaka ponuđena benzinska postaja mora u prodaji imati standardni dizel i bezolovni benzin s najmanje 95 oktana. Obvezno je i omogućavanje bezgotovinskog plaćanja karticom dobavljača.

Posebno je uređena situacija u kojoj se aditivirano gorivo preuzima na postaji koja nema osnovnu inačicu. Tada je dobavljač dužan primijeniti cijenu propisanu za osnovno gorivo sukladno važećoj uredbi. Time se uređuje trošak za slučaj kada izbor goriva na konkretnoj lokaciji nije potpun.