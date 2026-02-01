Kamioni s Kozjaka nisu prevozili otpad samo putem Hrvatskih šuma: Još netko dao zeleno svjetlo?

S jednog od najvećih gradilišta u Dalmaciji, onog tunela Kozjak, građevni otpad prevozi se do obližnjeg Cemex-ovog kamenoloma. Prvo je bilo sporno smije li otpad ‘van’ državnog gradilišta, a nakon što se ispostavilo da je tu sve po pravilima, javila se i druga dilema – čijim se to putevima prevozi? Od Hrvatskih šuma i Hrvatskih cesta doznajemo da dio puta pripada državi, dok je za korištenje vatrogasnog puta dobivena suglasnost od Grada Kaštela. Evo što još znamo.

Početkom ove godine, lokalci iz grada Kaštela uočili su da se s gradilišta tunela Kozjak, jednog od najvećih u Dalmaciji, velikim kamionima prevozi građevni otpad. Javila su se pitanja o zakonitosti prijevoza građevnog materijala s državnog gradilišta, no iz Hrvatskih cesta ubrzo su javili da je sve po zakonu i da je ovaj prijevoz unaprijed govoren. No, kako se odvoz provodi vatrogasnim i šumskim putem poviše Kaštela, javilo se drugo pitanje – čiji su ovo putevi i jesu li ishođene dozvole za njihovo korištenje u tu svrhu. Imamo odgovore Hrvatskih šuma i Hrvatskih cesta.

Trajno odlagalište nije sporno

Prije svega, kako smo i pisali, treba podsjetiti da su na navode o kamionima koji prevoze građevni otpad reagirale su Hrvatske ceste (HC), koje su u svom očitovanju poručile kako se sve provodi u skladu s propisima i ugovornim obvezama. Istaknuli su da su način odvoza i odredište materijala unaprijed definirani natječajnom dokumentacijom, što su nam ovom prilikom i ponovili:

– Na projektu izgradnje spojne ceste s tunelom Kozjak tvrtka L.Z. projekt ( nominirani i odobreni podugovaratelj (podizvođač) tvrtke CRBC) je angažirana za radove iskopa i odvoza materijala na trajno odlagalište predviđeno natječajnom dokumentacijom, a to je upravo kamenolom društva CEMEX koji ovlašteno može preuzeti višak materijala iz iskopa koji nije mineralna sirovina. U smislu Zakona to je građevinski otpad. Za zbrinjavanje građevinskog otpada izvođač/podizvođač plaća društvu CEMEX naknadu za zbrinjavanje građevinskog otpada, napisali su.

Hrvatske ceste su pojasnile da je izvođač radova na fazama 3.2. i 3.3. projekta spojne ceste od čvora Vučevica na autocesti A1 do čvora na državnoj cesti D8 u Kaštelima kineska tvrtka CRBC, što je već bio poznat podatak. U okviru tog projekta, dodali su da je tvrtka L.Z. projekt angažirana kao ovlašteni podizvođač za radove iskopa i odvoza materijala. Kao trajno odlagalište viška materijala iz iskopa, koji nije mineralna sirovina, natječajnom dokumentacijom predviđen je upravo kamenolom društva Cemex, ovlaštene za njezino preuzimanje. No, čijim putevima prolaze kamioni?

Čiji je vatrogasni put?

Kako doznajemo, dio staze kojom voze do kamenoloma u nadležnosti je Hrvatskih šuma. Iz HŠ nam je stigla potvrda da je korištenje njihovog puta ugovoreno prošle godine.

Potvrdili su nam da su s tvrtkom China Road and Bridge Corporation, konkretno, s glavnom podružnicom Zagreb zaključili Ugovor o uporabi šumske infrastrukture, i to 24. lipnja 2025. godine, te da ugovor vrijedi dvije godine. Zahtjev je pak CRBC poslao 7. siječnja prošle godine, a u pitanju jest katastarska čestica 1440, u Kaštel Sućurcu. Predmetni ugovor, napomenuli su u odgovoru ‘ne definira vrstu materijala koja se može prevoziti tim putem’.

A kako je riječ o jednom manjem dijelu kojim prolaze kamioni podugovaratelji tvrtke L.Z. Projekt, opet nam je nedostajalo pojašnjenje investitora. I o ovome su se očitovali, pojasnivši kako i u ovom slučaju ništa nije izvedeno bez prethodnog odobrenja.

– Izvođač je sklopio sa Hrvatskim šumama ugovor o korištenju šumskog zemljišta te se temeljem istoga put može koristiti za otpremu materijala do kamenoloma tvrtke CEMEX. U smislu Ugovora sklopljenog sa Hrvatskim cestama Izvođač je odgovoran za održavanje i način korištenja pristupnih puteva, napisali su za ostatak staze koja se koristi za prijevoz otpada.

‘Nadzire’ li investitor nadzor?

Na naše pitanje o provedbi nadzora u slučaju nepravilnosti u blizini tako važnog gradilišta, poručili su da HC nisu nadležne za provedbu inspekcijskog nadzora nad prometovanjem javnim prometnicama, kao ni da bi kontrolirali ugovorne odnose izvođača. Ipak, navode da kao investitor imaju obvezu reagirati po prijavama, a u tom smislu, od izvođača radova zatraženo je očitovanje o navodima iz prijava, a ovisno o utvrđenim činjenicama poduzet će se daljnje radnje u okviru naših ovlasti.

– Izvođača se upozorilo na poštivanje procedura, pravilnika i zakona te na dužnu pažnju i poduzimanje adekvatnih mjera u smislu zaštite nekretnina koje graniče sa gradilištem i održavanja sigurnosti i urednosti gradilišta, naveli su vezano za trenutnu situaciju prijevoza, zaključno su nam napisali iz HC.