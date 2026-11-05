Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu

Na svakom gradilištu postoje poslovi bez kojih se jednostavno ne može dalje. Prije nego što građevina poprimi svoj konačan izgled, potrebno je izvesti temelje, podignuti zidove, pripremiti oplate i armirati konstrukciju.

Za taj posao ključni su zidari, tesari i armirači - majstori čiji rad čini osnovu svakog građevinskog projekta. A koliko su njihovo znanje, iskustvo i preciznost važni, najbolje znaju oni koji svakodnevno rade na gradilištima.

'Zidari su među prvim majstorima koji građevini daju njezin prepoznatljiv oblik'

Njihov posao nadilazi zidanje nosivih i pregradnih zidova. Od žbukanja zidova i stropova, izvedbe lukova i svodova te protupotresnih ojačanja, do obrade špaleta, zidarskih popravaka nakon instalaterskih radova, izrade cementnih estriha i izvedbe fasada – riječ je o zanimanju koje zahtijeva širok raspon znanja i vještina.

Posebno je to vidljivo kod obnove i sanacije postojećih i povijesnih građevina, gdje se tradicionalne tehnike moraju uskladiti sa suvremenim zahtjevima gradnje. Kvaliteta zidarskih radova izravno utječe na funkcionalnost, trajnost i sigurnost objekta. Zidar | Foto: One day studio

'Tesari imaju ključnu ulogu u oblikovanju betonskih konstrukcija'

Njihov je zadatak izrada i postavljanje oplata, privremenih potpornih konstrukcija te izvedba drvenih krovnih konstrukcija. Iako se tesarski posao tradicionalno povezuje s obradom drva, suvremena gradilišta zahtijevaju poznavanje naprednih oplatnih sustava koji kombiniraju čelične ili aluminijske nosače s drvenim oplatnim pločama. Dobar tesar mora znati čitati tehničke nacrte, razumjeti konstrukcijska rješenja i precizno izvoditi radove jer o kvaliteti pripremljene oplate ovisi konačan oblik betonskih elemenata. Tesar | Foto: One day studio

'Armirači su majstori čiji rad nakon betoniranja uglavnom ostaje skriven, ali je presudan za stabilnost građevine'

Prema armaturnim planovima pripremaju, režu, savijaju, postavljaju i povezuju čelične šipke i mreže koje čine armaturu temelja, zidova, stupova, greda i ploča. Pritom moraju paziti na točan raspored i razmak šipki, propisane preklope i sidrenja te ispravan zaštitni sloj betona, koji osiguravaju pomoću distancera.

Beton odlično podnosi tlačna opterećenja, dok čelična armatura preuzima vlačna naprezanja i zajedno s betonom osigurava potrebnu nosivost konstrukcije. Zato preciznost armiračkih radova ima izravan utjecaj na mehaničku otpornost, stabilnost i dugotrajnost građevine. Armirač | Foto: One day studio

Iskustvo i preciznost koji čine razliku

Zidari, tesari i armirači zajedno čine temelj jednog gradilišta. Njihovi su poslovi međusobno povezani, a kvaliteta izvedbe jedne faze često određuje koliko će uspješno teći sljedeća. Od temelja i nosive konstrukcije do pripreme objekta za instalaterske i završno-obrtničke radove, njihov je doprinos ključan za realizaciju građevinskih projekata.

Na gradilištu se brzo vidi koliko znači iskusan majstor. Dobro poznavanje posla, preciznost u izvedbi, sposobnost čitanja nacrta i prepoznavanja mogućih problema na vrijeme često čine razliku između radova koji teku prema planu i onih koji zahtijevaju dodatne korekcije. Jednako je važna i dobra suradnja s ostalim članovima građevinskog tima jer se na gradilištu svaki posao nadovezuje na prethodni.

Koliko su ova zanimanja važna, posebno dolazi do izražaja na velikim i zahtjevnim građevinskim projektima, od izgradnje suvremenih javnih objekata do obnove povijesnih građevina. Na takvim projektima radi ING-GRAD d.d. s dugogodišnjim iskustvom u gradnji i obnovi, među čijim se projektima ističe i obnova Muzeja Mimara.

ING-GRAD traži majstore koji grade temelje – zidare, tesare i armirače .

Uz priliku za rad na raznovrsnim i zahtjevnim projektima te mogućnost dugoročnog profesionalnog razvoja, Društvo svojim zaposlenicima nudi i niz pogodnosti. Među njima su organiziran smještaj za radnike koji nisu iz Zagreba, stimulativna plaća te dodatne beneficije.

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