Gradilište Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu

Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu

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05. studeni 2026.

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Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu

Muzej Mimara | Foto: One day studio

Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.

Na svakom gradilištu postoje poslovi bez kojih se jednostavno ne može dalje. Prije nego što građevina poprimi svoj konačan izgled, potrebno je izvesti temelje, podignuti zidove, pripremiti oplate i armirati konstrukciju.

Za taj posao ključni su zidari, tesari i armirači - majstori čiji rad čini osnovu svakog građevinskog projekta. A koliko su njihovo znanje, iskustvo i preciznost važni, najbolje znaju oni koji svakodnevno rade na gradilištima.

'Zidari su među prvim majstorima koji građevini daju njezin prepoznatljiv oblik'

Njihov posao nadilazi zidanje nosivih i pregradnih zidova. Od žbukanja zidova i stropova, izvedbe lukova i svodova te protupotresnih ojačanja, do obrade špaleta, zidarskih popravaka nakon instalaterskih radova, izrade cementnih estriha i izvedbe fasada – riječ je o zanimanju koje zahtijeva širok raspon znanja i vještina.

Posebno je to vidljivo kod obnove i sanacije postojećih i povijesnih građevina, gdje se tradicionalne tehnike moraju uskladiti sa suvremenim zahtjevima gradnje. Kvaliteta zidarskih radova izravno utječe na funkcionalnost, trajnost i sigurnost objekta.

Zidar | Foto: One day studio

'Tesari imaju ključnu ulogu u oblikovanju betonskih konstrukcija'

Njihov je zadatak izrada i postavljanje oplata, privremenih potpornih konstrukcija te izvedba drvenih krovnih konstrukcija. Iako se tesarski posao tradicionalno povezuje s obradom drva, suvremena gradilišta zahtijevaju poznavanje naprednih oplatnih sustava koji kombiniraju čelične ili aluminijske nosače s drvenim oplatnim pločama. Dobar tesar mora znati čitati tehničke nacrte, razumjeti konstrukcijska rješenja i precizno izvoditi radove jer o kvaliteti pripremljene oplate ovisi konačan oblik betonskih elemenata.

Tesar | Foto: One day studio

'Armirači su majstori čiji rad nakon betoniranja uglavnom ostaje skriven, ali je presudan za stabilnost građevine'

Prema armaturnim planovima pripremaju, režu, savijaju, postavljaju i povezuju čelične šipke i mreže koje čine armaturu temelja, zidova, stupova, greda i ploča. Pritom moraju paziti na točan raspored i razmak šipki, propisane preklope i sidrenja te ispravan zaštitni sloj betona, koji osiguravaju pomoću distancera.

Beton odlično podnosi tlačna opterećenja, dok čelična armatura preuzima vlačna naprezanja i zajedno s betonom osigurava potrebnu nosivost konstrukcije. Zato preciznost armiračkih radova ima izravan utjecaj na mehaničku otpornost, stabilnost i dugotrajnost građevine.

Armirač | Foto: One day studio

Iskustvo i preciznost koji čine razliku

Zidari, tesari i armirači zajedno čine temelj jednog gradilišta. Njihovi su poslovi međusobno povezani, a kvaliteta izvedbe jedne faze često određuje koliko će uspješno teći sljedeća. Od temelja i nosive konstrukcije do pripreme objekta za instalaterske i završno-obrtničke radove, njihov je doprinos ključan za realizaciju građevinskih projekata.

Na gradilištu se brzo vidi koliko znači iskusan majstor. Dobro poznavanje posla, preciznost u izvedbi, sposobnost čitanja nacrta i prepoznavanja mogućih problema na vrijeme često čine razliku između radova koji teku prema planu i onih koji zahtijevaju dodatne korekcije. Jednako je važna i dobra suradnja s ostalim članovima građevinskog tima jer se na gradilištu svaki posao nadovezuje na prethodni.

Koliko su ova zanimanja važna, posebno dolazi do izražaja na velikim i zahtjevnim građevinskim projektima, od izgradnje suvremenih javnih objekata do obnove povijesnih građevina. Na takvim projektima radi ING-GRAD d.d. s dugogodišnjim iskustvom u gradnji i obnovi, među čijim se projektima ističe i obnova Muzeja Mimara.

ING-GRAD traži majstore koji grade temelje – zidare, tesare i armirače .

Uz priliku za rad na raznovrsnim i zahtjevnim projektima te mogućnost dugoročnog profesionalnog razvoja, Društvo svojim zaposlenicima nudi i niz pogodnosti. Među njima su organiziran smještaj za radnike koji nisu iz Zagreba, stimulativna plaća te dodatne beneficije.

Imate iskustva u zidanju, tesarskim ili armiračkim radovima? Prijavite se na: ING-GRAD - Prijava za radno mjesto: Zidar, Tesar, Armirač, Električar

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