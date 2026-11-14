Novosti Zgrada od 10 milijuna na top lokaciji na Trešnjevki: Ove dvije tvrtke podić će ju u idućih 9 mjeseci

Zgrada od 10 milijuna na top lokaciji na Trešnjevki: Ove dvije tvrtke podić će ju u idućih 9 mjeseci

Nina Šantek
Nina Šantek

14. studeni 2026.

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Zgrada od 10 milijuna na top lokaciji na Trešnjevki: Ove dvije tvrtke podić će ju u idućih 9 mjeseci

Umjetničko plesna škola Silvije Hercigonje | foto: Grad Zagreb

Sljedećih devet mjeseci, odabrana zajednica ponuditelja gradit će novu umjetničku plesnu školu na prometnom raskrižju na Trešnjevki.

Grad Zagreb ugovorio je važan posao od skoro 10 milijuna eura na Trešnjevki. Radi se o izgradnji nove Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje koja bi trebala zamijeniti staru, srušenu građevinu i proširiti kapacitete u odnosu na prošlo stanje. Posao bi u devet mjeseci trebala izvesti zajednica Projektgradnje plus i Lozinger gradnje, koji su poslali ponudu od 9,35 milijuna eura s uključenim PDV-om, odnosno od 7,49 milijuna bez PDV-a. 

Izgradnja od 9 mjeseci

Grad Zagreb konačno je zaključio postupak nadmetanja pokrenut u travnju ove godine, ugovaranjem izvedbe radova na izgradnji novog objekta Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje. Ugovor je potpisan sa zajednicom tvrtki Projektgradnja plus i Lozinger gradnja, a radovi vrijedni 7,5 milijuna eura trebaju završiti u idućih devet mjeseci, na koliko je sklopljen ugovor. 

Nova škola kreće se graditi na uglu Selske ceste i Zagorske ulice, nakon a Odluka o odabiru donesena je polovicom rujna.  Gradit će se na katastarskoj čestici 534/1, katastarska općina Trešnjevka, površine približno 3.905 četvornih metara.

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