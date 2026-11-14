Zgrada od 10 milijuna na top lokaciji na Trešnjevki: Ove dvije tvrtke podić će ju u idućih 9 mjeseci

Grad Zagreb ugovorio je važan posao od skoro 10 milijuna eura na Trešnjevki. Radi se o izgradnji nove Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje koja bi trebala zamijeniti staru, srušenu građevinu i proširiti kapacitete u odnosu na prošlo stanje. Posao bi u devet mjeseci trebala izvesti zajednica Projektgradnje plus i Lozinger gradnje, koji su poslali ponudu od 9,35 milijuna eura s uključenim PDV-om, odnosno od 7,49 milijuna bez PDV-a.

Izgradnja od 9 mjeseci

Grad Zagreb konačno je zaključio postupak nadmetanja pokrenut u travnju ove godine, ugovaranjem izvedbe radova na izgradnji novog objekta Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje. Ugovor je potpisan sa zajednicom tvrtki Projektgradnja plus i Lozinger gradnja, a radovi vrijedni 7,5 milijuna eura trebaju završiti u idućih devet mjeseci, na koliko je sklopljen ugovor.

Nova škola kreće se graditi na uglu Selske ceste i Zagorske ulice, nakon a Odluka o odabiru donesena je polovicom rujna. Gradit će se na katastarskoj čestici 534/1, katastarska općina Trešnjevka, površine približno 3.905 četvornih metara.