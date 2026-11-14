U Skradinskom polju sprema se modernizacija uljare, nova linija mogla bi preraditi pet tona maslina na sat

Važna cesta prema moru seli se iz centra grada: Planiraju se vijadukt od 190 metara i osam raskrižja
Obilaznica Jastrebarskog trebala bi rasteretiti centar grada, a plan uključuje osam raskrižja, vijadukt i novi nadvožnjak.
16:53 17 d 27.10.2026
14. studeni 2026.
Uljara kod Skradina mijenja način prerade maslina, a dio koštica prodavat će kao gorivo.
Sezona je berbe maslina, a kako se pune 'vriće i kašete', tako raste i gužva u uljarama. U Skradinskom polju tvrtka Laća Commerce planira modernizirati postojeću uljaru kako bi u danima najveće gužve mogla primiti više maslina. Dnevni kapacitet prerade povećao bi se sa 64 na 80 tona, dok bi godišnji kapacitet proizvodnje maslinova ulja porastao s 211.000 na oko 293.000 litara. Za zahvat je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije podnesen zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
Pogon se nalazi na adresi Skradinsko polje 61A, u zgradi bruto površine oko 526 četvornih metara. Uljara je uvjerenje za uporabu dobila još 2009. godine, a prema elaboratu modernizacija se može izvesti u postojećim prostorima, bez građevinskih radova.
Dotrajali mlin zamijenit će mlin čekićar, na koji će se moći priključiti sustav za hlađenje kako bi se spriječilo zagrijavanje maslinova tijesta tijekom drobljenja. Za vlažnu kominu predviđen je spremnik na vanjskom platou, koji će s linijom u pogonu biti povezan kroz postojeće otvore u zidu.
Kapacitet nove linije ovisit će o dvama dekanterima, odnosno centrifugama za izdvajanje ulja iz maslinova tijesta. Svaki bi mogao preraditi do 2,5 tone maslina na sat, pa bi zajedno u 16 sati rada mogli obraditi do 80 tona. Elaborat računa s prosječnom sezonom prerade od oko 30 dana, od sredine listopada do sredine studenoga. Uz pretpostavku da pogon polovicu tog vremena radi punim kapacitetom, a polovicu s približno pola kapaciteta, godišnje bi mogao preraditi oko 1.800 tona maslina.
U postojećoj se uljari obično preradi oko tisuću tona godišnje, ovisno o urodu. Rekord je zabilježen 2024. godine, kada je prerađeno 1.320 tona. Nova linija služila bi i za vlastitu proizvodnju ulja, no najveći dio prerade i dalje bi bio namijenjen drugim maslinarima.
Važna cesta prema moru seli se iz centra grada: Planiraju se vijadukt od 190 metara i osam raskrižja
Obilaznica Jastrebarskog trebala bi rasteretiti centar grada, a plan uključuje osam raskrižja, vijadukt i novi nadvožnjak.
16:53 17 d 27.10.2026
U Dubrovniku se gradi nova cesta uz bolnicu: Duga je 171 metar, a zbog jednog detalja postoje posebni uvjeti
U blizini dubrovačke bolnice planira se nova prometnica koja će omogućiti pristup budućim stambenim objektima.
16:52 21 d 23.10.2026
Nakon čišćenja i pranja masline se melju, a dobiveno se tijesto miješa prije izdvajanja ulja u centrifugi. U sadašnjem, trofaznom postupku iz centrifuge odvojeno izlaze ulje, biljna voda i komina, odnosno ostatak ploda nakon izdvajanja ulja. U novom, dvofaznom postupku biljna voda ostat će u komini. Zbog toga će komina biti vlažnija, dok bi se u samoj preradi trebalo trošiti manje vode.
Vlažna komina privremeno će se čuvati u nepropusnom spremniku. Nakon izdvajanja koštica dio će se pomiješati s lišćem i grančicama te kompostirati na vlastitim poljoprivrednim površinama. Dobiveni kompost koristit će se za poboljšanje tla, a dio komine namijenjen je lokalnim uzgajivačima životinja kao dodatak hranidbi.
Uljara će dobiti stroj za izdvajanje koštica iz komine i učinkovitiji kotao toplinske snage 80 kilovata. Dio izdvojenih koštica služit će kao gorivo za pripremu tople vode, koja se koristi i za zagrijavanje miješalica u kojima se obrađuje maslinovo tijesto. Veći dio koštica tvrtka planira prodavati kupcima kao zamjenu za drvne pelete.
Uz informaciju o zahtjevu Ministarstvo je objavilo i elaborat zaštite okoliša. Građani mogu dostaviti pisano mišljenje u roku od 30 dana od objave informacije. Nakon razmatranja mišljenja javnosti i nadležnih tijela Ministarstvo će donijeti rješenje o tome treba li za modernizaciju uljare provesti procjenu utjecaja na okoliš.
Spoj startne baterije i baterije opće namjene
Jedna baterija pokreće motor, druga hladi pivo. Saznajte kako ih spojiti da se pune zajedno, a da troše svaka za sebe.
11:06 1 d 12.11.2026
Pročistač od 37 milijuna eura gradi se u Velikoj Gorici: Sve počinje s jednom inženjerkom
U Velikoj Gorici gradi se novi pročistač otpadnih voda, a iza projekta krije se posao koji počinje mnogo prije prvog zamaha lopate.
11:34 2 d 11.11.2026
Grade ono što ostaje desetljećima: Zidari, tesari i armirači u fokusu
Zidari, tesari i armirači čine temelj svakog projekta. Njihovo iskustvo često odlučuje o kvaliteti cijele građevine, a evo što sve rade.
13:53 8 d 05.11.2026
Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
Donosimo sve informacije o podizanju kredita za gradnju kuće i kako vam kreditni posrednici mogu pomoći da lakše, brže i jeftinije dođete do kredita.
10:40 12 d 02.11.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 43 d 01.10.2026
Velike promjene za izvođače radova: Pod povećalom plaće, agencijski radnici i javni natječaji
Novi Zakon o radu donosi nova pravila o plaćama i zapošljavanju, a kršenje obveza u građevini imat će puno jače posljedice.
07:37 3 h 14.11.2026
Hrvatske šume spremaju rekonstrukciju dva mosta: Trebat će gotovo 10 tona čelika!
Dva dotrajala drvena mosta jugozapadno od Zagreba dobit će novu nosivu konstrukciju, kolnike i zaštitne ograde.
07:35 3 h 14.11.2026
Zgrada od 10 milijuna na top lokaciji na Trešnjevki: Ove dvije tvrtke podić će ju u idućih 9 mjeseci
Sljedećih devet mjeseci, odabrana zajednica ponuditelja gradit će novu umjetničku plesnu školu na prometnom raskrižju na Trešnjevki.
07:34 3 h 14.11.2026
Obilaznica na sjeveru Hrvatske: Nikako da krene posao od 15 milijuna, sad se traži izvođač za probne rovove
Prošlo je dosta od početka izgradnje prve faze nove obilaznice na sjeveru Hrvatske. Nastavak zasad 'stoji' u javnoj nabavi, ali se traži i nešto novo.
07:33 3 h 14.11.2026
Švicarci spremaju bolnicu za novu eru: Posao od gotovo 180 milijuna eura dobio građevinski div
Nova bolnica u Schaffhausenu okupit će ključne odjele, a početak gradnje planiran je za ljeto 2027.
07:31 3 h 14.11.2026
Spas od katastrofe: Nakon bujica koje su poplavile preko 100 kuća, otvara se ključno gradilište
Za više od milijun eura, izgradnjom retencije na Požeškoj gori, iznad napuštenog kamenoloma, odabrana tvrtka trebala bi spasiti područje od bujica.
07:30 3 h 14.11.2026
Split sprema produžetak Vukovarske do magistrale: Planiraju četiri traka i novi nadvožnjak
Nova dionica duga oko 1,5 kilometara trebala bi bolje povezati istočne dijelove grada, uz nogostupe i biciklističku stazu.
16:12 18 h 13.11.2026
Tim vjernih Lakušiću: Prosječna dob prorektora 57 godina, evo koliko imaju citata
Lakušić je i u novom mandatu zadržao svoje prorektore - šest prorektora i jednu prorektoricu. Prosječna im je dob 57 godina.
08:02 2 h 14.11.2026
Hoće li Hrvatska dobiti petu sezonu SRAM-a i što će biti s likovima? U planu velika promjena
Iako je norveški SKAM, prema kojem je snimljen SRAM, stao na četvrtoj sezoni, neke obrade otišle su dalje. Producenti zazivaju petu sezonu.
08:01 2 h 14.11.2026
Što u domovima za starije jedu oni s dijabetesom? 'Povrće prženo u ulju nikako'
Umirovljenici koji imaju dijabetes ne smiju jesti masno ni slatko. U varaždinskom Domu za starije čak 35 posto korisnika ima šećernu bolest.
07:12 3 h 14.11.2026
Rendgen za starije od 65 godina: U deset godina izdano 37 posto više uputnica
Lani je 386.960 starijih od 65 godina trebalo na rendgen u vezi dijagnosticiranja ili liječenja bolesti. Skoro 60 posto uputnica dobile su žene.
07:11 3 h 14.11.2026