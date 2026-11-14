U Skradinskom polju sprema se modernizacija uljare, nova linija mogla bi preraditi pet tona maslina na sat

Sezona je berbe maslina, a kako se pune 'vriće i kašete', tako raste i gužva u uljarama. U Skradinskom polju tvrtka Laća Commerce planira modernizirati postojeću uljaru kako bi u danima najveće gužve mogla primiti više maslina. Dnevni kapacitet prerade povećao bi se sa 64 na 80 tona, dok bi godišnji kapacitet proizvodnje maslinova ulja porastao s 211.000 na oko 293.000 litara. Za zahvat je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije podnesen zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Nova linija stane u postojeću uljaru

Pogon se nalazi na adresi Skradinsko polje 61A, u zgradi bruto površine oko 526 četvornih metara. Uljara je uvjerenje za uporabu dobila još 2009. godine, a prema elaboratu modernizacija se može izvesti u postojećim prostorima, bez građevinskih radova.

Dotrajali mlin zamijenit će mlin čekićar, na koji će se moći priključiti sustav za hlađenje kako bi se spriječilo zagrijavanje maslinova tijesta tijekom drobljenja. Za vlažnu kominu predviđen je spremnik na vanjskom platou, koji će s linijom u pogonu biti povezan kroz postojeće otvore u zidu. Ilustracija, prerada maslina | Foto: Canva, uljara Laća - Elaborat ministarstva

Dvije centrifuge za pet tona maslina na sat

Kapacitet nove linije ovisit će o dvama dekanterima, odnosno centrifugama za izdvajanje ulja iz maslinova tijesta. Svaki bi mogao preraditi do 2,5 tone maslina na sat, pa bi zajedno u 16 sati rada mogli obraditi do 80 tona. Elaborat računa s prosječnom sezonom prerade od oko 30 dana, od sredine listopada do sredine studenoga. Uz pretpostavku da pogon polovicu tog vremena radi punim kapacitetom, a polovicu s približno pola kapaciteta, godišnje bi mogao preraditi oko 1.800 tona maslina.

U postojećoj se uljari obično preradi oko tisuću tona godišnje, ovisno o urodu. Rekord je zabilježen 2024. godine, kada je prerađeno 1.320 tona. Nova linija služila bi i za vlastitu proizvodnju ulja, no najveći dio prerade i dalje bi bio namijenjen drugim maslinarima.

Trošit će manje vode, a komina će biti vlažnija

Nakon čišćenja i pranja masline se melju, a dobiveno se tijesto miješa prije izdvajanja ulja u centrifugi. U sadašnjem, trofaznom postupku iz centrifuge odvojeno izlaze ulje, biljna voda i komina, odnosno ostatak ploda nakon izdvajanja ulja. U novom, dvofaznom postupku biljna voda ostat će u komini. Zbog toga će komina biti vlažnija, dok bi se u samoj preradi trebalo trošiti manje vode.

Vlažna komina privremeno će se čuvati u nepropusnom spremniku. Nakon izdvajanja koštica dio će se pomiješati s lišćem i grančicama te kompostirati na vlastitim poljoprivrednim površinama. Dobiveni kompost koristit će se za poboljšanje tla, a dio komine namijenjen je lokalnim uzgajivačima životinja kao dodatak hranidbi.

Ilustracija, prerada maslina | Foto: Canva, uljara Laća - Elaborat ministarstva

Koštice idu u kotao od 80 kilovata

Uljara će dobiti stroj za izdvajanje koštica iz komine i učinkovitiji kotao toplinske snage 80 kilovata. Dio izdvojenih koštica služit će kao gorivo za pripremu tople vode, koja se koristi i za zagrijavanje miješalica u kojima se obrađuje maslinovo tijesto. Veći dio koštica tvrtka planira prodavati kupcima kao zamjenu za drvne pelete.

Uz informaciju o zahtjevu Ministarstvo je objavilo i elaborat zaštite okoliša. Građani mogu dostaviti pisano mišljenje u roku od 30 dana od objave informacije. Nakon razmatranja mišljenja javnosti i nadležnih tijela Ministarstvo će donijeti rješenje o tome treba li za modernizaciju uljare provesti procjenu utjecaja na okoliš.