Važna cesta prema moru seli se iz centra grada: Planiraju se vijadukt od 190 metara i osam raskrižja

Za obilaznicu Jastrebarskog napravljen je još jedan korak u pripremi projekta. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem je planirana cesta između DC310 i DC1 prihvatljiva za ekološku mrežu. Obilaznica bi trebala preusmjeriti tranzitni promet izvan gradskog središta, a projekt uključuje osam raskrižja, vijadukt dug oko 190 metara i nadvožnjak.

Promet izvan gradskog središta

Jastrebarsko se nalazi na državnoj cesti D1, poznatoj staroj cesti prema moru. Prolazak tranzitnog prometa kroz grad, osobito teretnih vozila, zajedno s lokalnim prometom opterećuje središte i smanjuje protočnost.

Upravo je rasterećenje centra osnovni razlog pripreme obilaznice. Nova prometnica povezivala bi državne ceste DC310 i DC1 te vozačima omogućila da zaobiđu gradsko središte. Time bi se razdvojio dio lokalnog i tranzitnog prometa, uz sigurnije kretanje kroz grad.