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16:43 9 d 09.11.2026
19. studeni 2026.
Trasa radova kreće od turbo kružnog raskrižja na zapadu gradu, a završava na riječnom putničkom pristaništu u strogom centru.
Sve je bliže otvaranje jednog od najvećih gradilišta prometne infrastrukture u Osijeku. Gradonačelnik Ivan Radić na sjednici Gradskog vijeća najavio je mogućnost potpisivanja ugovora s izvođačem radova na cjelovitoj rekonstrukciji Strossmayerove ulice za Dan grada Osijeka, 2. prosinca.
Riječ je o investiciji vrijednoj 53 milijuna eura, koja će potpuno transformirati jednu od najvažnijih osječkih prometnica. Financiranje projekta osigurano je uz potporu Vlade Republike Hrvatske, nakon što je prometnica prekategorizirana u državnu cestu. Dok se potpisivanje ugovora planira u koordinaciji s Hrvatskim cestama.
Posebno je zanimljiva najavljena dinamika izvođenja radova, koji bi trebali trajati oko 450 dana, uz angažman građevinara u tri smjene. Uz rekonstrukciju kolnika, nogostupa i biciklističke staze, projekt uključuje izmještanje tramvajske pruge, izgradnju parkirališta, novu javnu rasvjetu i drvored. Veliki zahvat predviđen je i ispod površine prometnice, gdje će se obnavljati vodovodna i kanalizacijska infrastruktura te sustav oborinske odvodnje.
Gradonačelnik je podsjetio da tramvaji prema Retfali i Višnjevcu ne prometuju već dvije godine. Istaknuo je kako razumije nezadovoljstvo građana, ali i da je priprema investicije ovakvih razmjera zahtijevala niz postupaka.
– Ja razumijem opravdano nezadovoljstvo, ali jednostavno moramo gledati unaprijed. Projekt od 53 milijuna eura se preko noći ne može napraviti, ali ja jedva čekam dan kada s novim niskopodnim tramvajem uđemo u Višnjevac, poručio je Radić.
Podsjetimo, investitor projekta rekonstrukcije državne ceste DC426, od raskrižja s državnom cestom DC7 do riječnog putničkog pristaništa u Osijeku, su Hrvatske ceste. Na natječaj za izvođenje radova pristigla je samo jedna ponuda, iza koje stoji zajednica triju slavonskih građevinskih tvrtki.
Nositelj zajednice ponuditelja je Osijek-Koteks, a članovi su Tehno-elektro i Sitolor. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 39 milijuna eura bez PDV-a, dok je zaprimljena ponuda vrijedna 42.882.431,76 eura bez PDV-a, odnosno 53.603.039,70 eura s PDV-om.
Obzirom na opseg radova i dinamiku njihova izvođenja koju je najavio Radić opravdano je za reći kako će realizacija biti pravi izazov u koji će biti uprte oči svih Osječana na zapadu gradu koji su već izmučeni višegodišnjim radovima zamjene tramvajske pruge, izgradnjom Opus arene i I. gimnazije, te rekonstrukcijom Gundulićeve ulice. Redom projektima čija je realizacija imala ogroman utjecaj na njihovu svakodnevicu i kretanje.
Stari željeznički hotel na top lokaciji postaje gradilište: Na 8.000 kvadrata bazen i 135 novih ležajeva
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Trasa nove Strossmayerove ulice počinje na zapadnom ulazu u Osijeku, gdje se Strossmayerova spaja na državnu cestu DC7 preko deniveliranog čvora s turbo kružnim raskrižjem. U blizini se ostvaruje i povezanost prema DC2 i autocesti A5 preko čvora Frigis. Završetak trase nalazi se kod riječnog putničkog pristaništa na Dravi.
Cesta je četverotračna gradska prometnica s tramvajskim koridorom te pješačko-biciklističkim površinama. Postojeće stanje više ne zadovoljava suvremene standarde sigurnosti i protočnosti. Poseban problem su uske staze i nedostatna infrastruktura za bicikliste. Ističe se kako se rekonstrukcijom podiže razina sigurnosti za sve sudionike u prometu. Ulica dobiva ulogu moderne gradske avenije.
Rekonstrukcija obuhvaća oko 3,7 kilometara Strossmayerove ulice i Gornjodravske obale. Predviđa se novi kolnik širine 13 metara te potpuna obnova priključaka i raskrižja. Izgradit će se nove pješačke i biciklističke staze duž cijele trase. Planiraju se i servisne ceste te nova parkirališta za automobile i autobuse. Sustav oborinske odvodnje bit će u potpunosti rekonstruiran.
No, najvažnija promjena je izmještanje tramvajske pruge u kolnik. Time se oslobađa prostor za sigurnije kretanje pješaka i biciklista. Prometnica postaje funkcionalnija i sigurnija gradska arterija.
Tramvajska pruga se izdvaja iz zasebnog koridora i premješta u prometne trake kolnika. Tramvaj će se kretati uz rub kolnika, otprilike 1,4 m od rubnjaka. Južni i sjeverni kolosijek protežu se cijelom duljinom ulice, svaki oko 2 kilometra. Novi položaj usklađen je s križanjima, stajalištima i visinskim elementima ceste.
Postojeća pruga se uklanja jer više ne odgovara novom rješenju. Demontaža uključuje skidanje tračnica i konstrukcije, uz pažljiv rad na mjestima instalacija. Posebno se pazi na podzemne vodove poput plina, vode i struje. Nakon uklanjanja starog sustava formira se novi prometni profil ulice.
Postojeću zračnu niskonaponsku mrežu zamijenit će podzemna elektroenergetska infrastruktura, s kabelima položenim u zaštitne cijevi na dubini do 1,5 metara. Duž prometnice postavit će se novi energetski ormari i zdenci, a osigurat će se i infrastruktura za buduće punionice električnih automobila.
Opsežna rekonstrukcija obuhvaća i kanalizacijski sustav, pri čemu će se oborinske i sanitarne vode kraćim dionicama usmjeravati prema više gradskih kolektora. Radovi će se izvoditi uz posebnu pozornost na postojeće instalacije, a zahvaćene površine nakon polaganja infrastrukture vratit će se u prvobitno stanje.
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Od Svilajske do Rokove ulice gradit će se jednosmjerne biciklističke staze širine 1,2 metra te nogostupi široki najmanje 1,8 metara. Izvodit će se u betonskoj galanteriji, uz taktilne razdjelne pojaseve između pješačkih i biciklističkih površina. Od kolnika će ih odvajati zeleni pojas predviđen i za smještaj komunalnih instalacija, rasvjetnih stupova i tramvajskog napajanja.
Duž trase gradit će se nova i rekonstruirati postojeća parkirališta, uz kombinaciju uzdužnih i okomitih parkirnih mjesta. Kod pristupa Ulici Šandora Petefija predviđene su servisne prometnice široke 5,5 metara i parkirna mjesta dimenzija 2,5 × 5 metara. Posebno rješenje planirano je kod riječnog pristaništa, gdje će se urediti autobusna parkirališta dimenzija 4 × 12 metara, s mogućnošću okretanja autobusa bez zasebne okretnice.
Novom profilu prometnice prilagodit će se i kolni prilazi, širine 4,5 metara za obiteljske kuće te šest metara za stambene zgrade i poslovne objekte. Izvodit će se u asfaltbetonu, s upuštenim betonskim rubnjacima i rubom uz kolnik podignutim pet centimetara radi odvodnje.
Kako bi se spriječilo nepropisno parkiranje na zelenim površinama, postavit će se zaštitne ograde od aluminijskih stupova i čeličnih poveznica s antikorozivnom zaštitom. Ograde će biti montirane na betonsku podlogu, a uz njih će se ugraditi fleksibilni poliuretanski stupići visine 80 centimetara. Opremljeni reflektirajućim oznakama, stupići će se nakon udara vraćati u prvotni položaj.
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