Stari željeznički hotel na top lokaciji postaje gradilište: Na 8.000 kvadrata bazen i 135 novih ležajeva

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09. studeni 2026.
Zgrada sagrađena 1980-ih morat će zadovoljiti nove funkcionalne i sigurnosne zahtjeve, ulog je 12 milijuna eura.
Nekadašnji hotel Mursa, smješten nedaleko od jednog od najvažnijih prometnih čvorišta u Osijeku, raskrižja Trpimirove i Vukovarske ulice, već desetljećima čeka ozbiljnu obnovu. Zgrada u Kašićevoj ulici, koja je nekada bila dio gradske turističke i društvene infrastrukture, odavno ne funkcionira kao hotel. Sobe su prazne, a dio prizemlja koriste uredi Osječko-baranjske županije i Ministarstva hrvatskih branitelja. No, za ovaj veliki objekt planirana je rekonstrukcija vrijedna približno 12 milijuna eura i prenamjena u veteranski centar.
O projektu smo pisali u ožujku, kada je Grad Osijek donio odluku o darovanju zemljišta Republici Hrvatskoj, čime je otvoren put za daljnju realizaciju investicije. Tada se najavljivalo da bi radovi mogli započeti u proljeće 2027. godine. Sada smo od Ministarstva hrvatskih branitelja doznali nove detalje. Zahtjev za građevinsku dozvolu predan je u rujnu, a poznato je i kako će izgledati budući centar. Planirano je gotovo 8.000 kvadrata prostora, 78 smještajnih jedinica, rehabilitacijski bazen i niz drugih sadržaja.
Kako su nam potvrdili iz Ministarstva hrvatskih branitelja, projekt prenamjene nekadašnjeg hotela Mursa trenutačno se nalazi u fazi ishođenja građevinske dozvole. Prethodno je proveden otvoreni postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta, projekta opremanja i troškovnika te pružanje usluga projektantskog nadzora.
– Na temelju izrađenog glavnog projekta, u rujnu 2026. godine nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Osijeka podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju hotela Mursa u veteranski centar, ističu iz Ministarstva.
Riječ je o važnom administrativnom koraku prema početku radova, no do otvaranja gradilišta preostaje još nekoliko postupaka. Nakon izdavanja dozvole i dovršetka dokumentacije slijedi javna nabava za odabir izvođača rekonstrukcije.
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– Nakon ishođenja građevinske dozvole i dovršetka preostale potrebne dokumentacije pokrenut će se postupak javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnjeg hotela Mursa u veteranski centar, poručuju iz Ministarstva.
Točan datum početka radova u najnovijem odgovoru nisu precizirali. Podsjetimo, nakon što je u veljači riješeno pitanje zemljišta, procjenjivalo se da bi gradilište moglo postati aktivno najkasnije u proljeće 2027. godine.
Prema novim podacima Ministarstva, projekt obuhvaća sveobuhvatnu rekonstrukciju i prenamjenu postojeće građevine na adresi Bartola Kašića 2a. Objekt se sastoji od podruma, prizemlja i osam katova, a uz obnovu postojeće strukture planirane su i određene dogradnje kako bi se zgrada prilagodila novoj funkciji.
Ukupna projektirana građevinska bruto površina iznosi približno 7.847 četvornih metara. U budućem veteranskom centru bit će uređeno 78 smještajnih jedinica s ukupno 135 ležajeva. Riječ je o jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, među kojima će biti i one posebno prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
– Smještajne jedinice obuhvaćat će jednokrevetne i dvokrevetne sobe, uključujući sobe prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, čime će se osigurati odgovarajući uvjeti smještaja za različite potrebe korisnika, objašnjavaju iz Ministarstva hrvatskih branitelja.
Podsjetimo, ranije je najavljeno da će budući veteranski centar imati standard opremljenosti četiri zvjezdice. Među planiranim sadržajima spominjalo se i najmanje pet jednokrevetnih soba za stopostotne hrvatske ratne vojne invalide, povezanih sa sobama njegovatelja, kao i sobe za medicinske sestre te dnevni boravak. Novi podaci sada otkrivaju i ukupni kapacitet centra.
Osim smještajnih kapaciteta, rekonstrukcija će obuhvatiti i uređenje niza prostora namijenjenih rehabilitaciji, rekreaciji i svakodnevnom boravku korisnika. Posebno se izdvaja rehabilitacijski bazen, koji će biti jedan od važnijih sadržaja budućeg centra. Planirani su i restoran s kuhinjom, prostori za različite aktivnosti te administrativni i tehnički sadržaji.
– Budući veteranski centar uz smještajne jedinice za korisnike, obuhvaćat će i prostorije za rehabilitacijske i rekreacijske aktivnosti, rehabilitacijski bazen, restoran s kuhinjom, uredske i administrativne prostore te druge prateće i tehničke sadržaje potrebne za funkcioniranje centra, navode iz Ministarstva.
Velik dio radova bit će usmjeren na prilagodbu postojećeg objekta suvremenim standardima. Zgrada stara više od četiri desetljeća morat će zadovoljiti nove funkcionalne i sigurnosne zahtjeve, posebno kada je riječ o pristupačnosti osobama s invaliditetom.
Iz Ministarstva ističu kako je posebna pozornost posvećena pristupačnosti svih prostora, funkcionalnosti građevine, sigurnosti korisnika i energetskoj učinkovitosti. Rekonstrukcija tako neće obuhvatiti samo obnovu hotelskih soba i zajedničkih prostorija, nego i prilagodbu čitavog objekta njegovoj budućoj namjeni.
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Hotel Mursa izgrađen je početkom 1980-ih godina kao dio sustava željezničkog ugostiteljstva, a prvotno je funkcionirao pod nazivom Dom željezničara. Bio je namijenjen prvenstveno zaposlenicima željezničkog sustava i putnicima koji su dolazili u Osijek, no ubrzo je postao i jedan od većih smještajnih objekata u gradu.
U vrijeme izgradnje raspolagao je većim brojem soba, restoranom i dvoranom za društvena događanja. Tijekom Domovinskog rata zgrada je oštećena u topničkim napadima, nakon čega je djelomično obnovljena. U poslijeratnom razdoblju povremeno se koristila i za smještaj raseljenih osoba, a kasnije je ponovno radila kao hotel.
Ipak, ulaganja u modernizaciju bila su ograničena pa je objekt postupno gubio konkurentnost. Tijekom 2000-ih godina nekoliko se puta spominjala mogućnost prodaje ili prenamjene, no konkretna realizacija izostala je. Hotel je s vremenom prestao s radom, a velik dio zgrade ostao je neiskorišten.
Važan korak prema novoj namjeni napravljen je krajem veljače 2026. godine, kada je Gradsko vijeće Osijeka donijelo odluku o darovanju zemljišta Republici Hrvatskoj. Državi su prepuštene dvije čestice, parkiralište ispred hotela i dio dvorišta, ukupne površine približno 1.500 četvornih metara. Time je osiguran jedan od preduvjeta za realizaciju projekta.
Prenamjena hotela Mursa dio je šireg projekta širenja mreže veteranskih centara u Hrvatskoj. Nakon uspostave centara u Daruvaru, Petrinji, Sinju i Šibeniku, Ministarstvo hrvatskih branitelja nastavlja s razvojem infrastrukture namijenjene braniteljsko-stradalničkoj populaciji.
U svibnju 2025. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt kojim je predviđena uspostava pet novih centara, u Biogradu na Moru, Krapini, Osijeku, Senju i Virovitici. Njihov ukupni planirani kapacitet iznosi 566 ležajeva, a vrijednost cijelog projekta doseže 80 milijuna eura.
Prema ranije objavljenim podacima Grada Osijeka, 41,5 milijuna eura osigurava se iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok je preostalih 38,5 milijuna eura predviđeno iz državnog proračuna. Za rekonstrukciju samog hotela Mursa ranije je procijenjeno ulaganje od približno 12 milijuna eura.
Projekt širenja mreže veteranskih centara službeno je započeo u ožujku 2025. godine, uz planirano trajanje od 42 mjeseca. Završetak radova i uspostava novih centara prvotno su predviđeni za rujan 2028. godine, no iz Ministarstva u najnovijem odgovoru nisu potvrdili hoće li se taj rok zadržati i za osječki objekt.
– Riječ je o važnoj investiciji kojom će se nekadašnjem hotelu dati nova, društveno korisna namjena te osigurati suvremeni uvjeti za pružanje programa i usluga psihosocijalne i tjelesne rehabilitacije braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata, poručuju iz Ministarstva hrvatskih branitelja.
Nekadašnji željeznički hotel tako bi nakon desetljeća propadanja trebao dobiti potpuno novu funkciju. Ipak, iako je projektna dokumentacija izrađena, a zahtjev za građevinsku dozvolu predan, početak radova još nije izvjestan. Sljedeći važan korak bit će izdavanje dozvole, nakon čega će se krenuti u potragu za izvođačem velike rekonstrukcije.
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