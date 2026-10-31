Riješite se stare peći, možda je opasna: Imamo cijene i savjet stručnjaka - za što se odlučiti

Potrošnja loživog ulja za grijanje kućanstava postupno se smanjuje, a za to postoji više dobrih razloga. Osim što je riječ o fosilnom gorivu koje pridonosi klimatskim promjenama i onečišćenju zraka, stariji sustavi grijanja mogu biti energetski neučinkoviti, skupi za održavanje i potencijalno rizični ako nisu ispravni. Ipak, u dijelovima Hrvatske u kojima nije razvijena plinska mreža loživo ulje i dalje je popularna opcija za grijanje domova.

Bilo da stanujete na moru ili na kontinentu, odlika da se već jednom riješite peći koja može biti štetna i po vas i po okoliš nije jednostavna. Trebate se uvjeriti da možete napraviti željenu zamjenu i uračunati troškove opreme i radova, ali zamjena će svakako vrijediti. Istražili smo kako izgleda postupak, koliko može trajati i koliko bi mogao stajati u kući ili stanu.

Starost uređaja povećava štetnost

Grijanje na loživo ulje ima više nedostataka, objašnjava Robert Fabek, voditelj Odjela za energetsko i klimatsko planiranje, na Energetskom institutu Hrvoje Požar (EIHP). Odnose se na utjecaj na okoliš i kvalitetu zraka, moguće rizike za zdravlje ukućana te na troškove grijanja. Posebno je važno uzeti u obzir starost peći, odnosno kotla, jer stariji uređaji, osobito ako se ne održavaju redovito, mogu imati veće emisije štetnih tvari i manju energetsku učinkovitost, ističe Fabek. Ipak, razlika u negativnom utjecaju ovisi i o tome je li kotao ispravan i redovito servisiran.