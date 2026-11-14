Spas od katastrofe: Nakon bujica koje su poplavile preko 100 kuća, otvara se ključno gradilište

Na sjevernim padinama Požeške gore gradit će se retencija Nakop I, kako bi kao vodnogospodarska građevina zaštitila naselje Vidovci od bujičnih poplava. Hrvatske vode odabrale su izvođača radova, tvrtku Binđo iz Ivanić-Grada, kojoj je 21. listopada 2026. dodijeljen i ugovor vrijedan 1,27 milijuna eura bez PDV-a. Informacija o dodjeli ugovora tek se pojavila u javnoj nabavi, a trebala bi biti posljednji korak prije nego krene izgradnja retencije.

Gradila bi se iznad napuštenog kamenoloma, na potoku Nakop. Njezina je osnovna funkcija privremeno zadržavanje velikih količina oborinske vode i kontrolirano ispuštanje nizvodno, čime bi se smanjila opasnost od poplava u Vidovcima i okolici.

Zbog položaja podno strmih padina Požeške gore, ovo područje izrazito je izloženo bujičnim poplavama. Obilne kiše brzo se slijevaju prema naselju, a potoci Nakop i Pakao ne mogu prihvatiti tolike količine vode i blata, što stvara dodatne probleme po pitanju zadržavanja oborinske vode. Napušteni kamenolom na sjevernim padinama gore, naravno, dodatno doprinosi riziku od bujica koje su pogađale područje.

Preokret nakon velikih poplava

Bujične poplave sa sjevernih padina Požeške gore pogodile su Požegu i prigradska naselja Vidovce, Dervišagu i Drškovce u kolovozu 2020. te lipnju 2021. godine. Ekstremne oborine, intenziteta između 50- i 100-godišnjeg povratnog razdoblja, uzrokovale su nagli porast vodostaja i izlijevanje potoka na prometnice i prema stambenim objektima. Poplavljeno je više od 100 kuća.

Problem dodatno pogoršavaju strme padine, nepropusne stijene, erozija tla i jalovina iz napuštenih kamenoloma koju bujične vode odnose nizvodno, gdje zatrpava propuste i smanjuje protočnost vodotoka. Postojeća uređenja korita nisu dovoljna za prihvat ekstremnih količina vode, dok urbanizacija ograničava mogućnost njihova proširenja.

Brana će zadržavati 22.000 kubika vode

Projekt Nakop I obuhvaća izgradnju zemljane nasute brane, retencijskog prostora, temeljnog ispusta, preljeva, uređenje korita potoka i pristupnog puta. Planirana je brana visine od oko 12 metara, duga približno 65 metara, s kosinama nagiba 1:3 i krunom širinom oko četiri metra. Retencijski prostor moći će prihvatiti približno 22.000 kubičnih metara vode.

Za gradnju je predviđen zemljani materijal iz lokalnog nalazišta u blizini Vidovaca, uz naknadnu sanaciju prostora. Projekt uključuje i geotehnička istraživanja radi provjere nosivosti tla i stabilnosti građevine. Nekoliko mjeseci nakon otvaranja nabave za izvedbu zaštite dodijeljen je ugovor odabranom izvođaču, tako da bi uskoro mogli krenuti radovi.

Retencija Nakop I. | Foto: Eojn, Elaborat

Gotovo pola radova preuzet će podizvođači

Postupak javne nabave za izvođenje radova pokrenut je u lipnju 2026., a zaprimljene su ponude od četiri ponuditelja. Uz Binđo, natjecali su se zajednica ponuditelja Sokol i Promet građenje, zajednica Vodoprivreda Vinkovci i Niskogradnja Marijanović te Vodoprivreda Nova Gradiška.

Odluka o odabiru objavljena je početkom rujna, u kojoj je za sklapanje ugovora predložen Binđo iz Ivanić-Grada. Kako piše u obrazloženju, ponuditelj je ispunio uvjete natječaja te da je njegova ponuda ocijenjena ekonomski najpovoljnijom.

No, uz odabranu tvrtku, u realizaciji će, izgleda, sudjelovati i dva podizvođača. Hidro-Požega preuzet će dio zemljanih radova i radova na eksploataciji nalazišta materijala u vrijednosti od 244.937 eura, dok je Vodoprivredi Novska povjeren dio betonskih i armiračkih radova vrijedan 342.045,25 eura. Ukupno, ove tvrtke će odraditi gotovo pola posla.

Ugovor je dodijeljen 21. listopada 2026., u predviđenom trajanju od 24 mjeseca. S obzirom na to da je postupak javne nabave završen i izvođač odabran, projekt sada može krenuti u realizaciju. Izgradnjom retencije Nakop I očekuje se značajno smanjenje rizika od bujičnih poplava i bolja zaštita stanovnika Vidovaca i okolnog područja.