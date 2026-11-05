Cijeli kraj priča o gorskom selu koje nestaje s karte: Rušit će se na 6 lokacija, otvoren natječaj za izvođače

Hrvatske vode raspisale su natječaj za izvođenje projekta koji je ove godine zainteresirao cijelu zemlju jer nije mala stvar kada se s karte uklanja jedno selo, ma koliko ono malo bilo. Riječ je o rušenju stambenih i gospodarskih građevina s područja Mirić sela radi izgradnje retencije Ogulin.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.500 eura. Zahvat obuhvaća potpuno uklanjanje građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i završno uređenje zemljišta, uz posebne mjere postupanja s materijalima koji sadrže azbest.

Investitor su Hrvatske vode, a projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka STINA Ing iz Zagreba. Ponude se zaprimaju do 25. studenog ove godine, a ako javni poziv bude zaključen u planiranom roku rušenje bi trebalo započeti sredinom prosinca. Odabrani izvođač radova za posao će na raspolaganju imati četiri mjeseca, što znači da bi sve trebalo biti završeno sredinom travnja 2027. godine.

Rušenje na 6 lokacija

Mirić Selo, nekada samostalno naselje na području današnjeg Hreljina Ogulinskog, već se godinama nalazi u središtu planova za izgradnju Retencije Ogulin, koji se sada ostvaruju. Riječ je o malom ruralnom području u dolini rijeke Dobre, gdje su stambene i gospodarske građevine raspoređene u skladu s konfiguracijom terena.

Njegov položaj između rijeke i okolnih uzvisina pokazao se važnim pri planiranju sustava obrane Ogulina od poplava. Tako je upravo je izgradnja retencije dovela do promjene planirane namjene dijela prostora i potrebe za uklanjanjem postojećih građevina.

Za uklanjanje građevina na svih šest lokacija predviđena je tehnologija koja kombinira strojne i ručne postupke, bez uporabe eksploziva. Glavninu radova obavljat će bageri gusjeničari s radnim dohvatom do deset metara, opremljeni hidrauličnim alatima za drobljenje betona i rezanje armature.

Mirić selo | foto: screen shot EOJN

Stanovnici odabrali iseljavanje

Prvotnim projektom Retencije Ogulin planirana je izgradnja zaštitnog nasipa koji bi spriječio plavljenje kuća u Mirić Selu. Međutim, nasip bi stambene objekte ostavio u uskom prostoru između brda i nove građevine, što bi znatno pogoršalo uvjete života. Prema izmjenama Prostornog plana Grada Ogulina iz 2013. godine, stanovnici su stoga sami izrazili želju za iseljavanjem, nakon čega su Hrvatske vode proširile obuhvat retencije na područje zaseoka.

Uklanjanje građevina tako je postalo dijelom pripreme prostora za vodnogospodarski zahvat, a Grad Ogulin 2018. godine izvijestio je o planiranom rušenju ukupno 12 objekata. Konačan broj građevina koje će biti uklonjene zasad nije poznat. Budući da je Mirić Selo 1991. imalo samo 23 stanovnika, a 2001. izgubilo status samostalnog naselja, zahvat otvara i pitanje mogućeg potpunog nestanka nekadašnjeg zaseoka.

Mirić selo | foto: screen shot EOJN

Predviđeno uklanjanje šest kuća

U sklopu priprema za izgradnju Retencije Ogulin predviđeno je rušenje šest stambenih kuća koje više nisu u funkciji stanovanja, na adresama Mirić selo 1a, 1b, 2a, 4, 4a i 4b. Uz kuće će se uklanjati i pripadajuće gospodarske građevine, uključujući garaže, spremišta, štale, svinjac, sušaru, kokošinjac i kukuruzanu. Zahvat obuhvaća više katastarskih čestica u katastarskoj općini Vitunj, među kojima su i parcele površine nekoliko tisuća četvornih metara.

Na adresi Mirić selo 1a nalazi se parcela od 496 četvornih metara s trima građevinama ukupne tlocrtne površine 210,80 četvornih metara. Parcela na broju 1b prostire se na 3.125 četvornih metara i obuhvaća pet građevina ukupne površine 231 četvorni metar, dok kuća s garažom na broju 2a zauzima 132,30 četvornih metara. Dokumentacija pokazuje da su za uklanjanje predviđene građevine različite starosti, od tradicionalnih seoskih kuća do objekata izgrađenih krajem 20. stoljeća.

Najstarije kuće i dotrajali objekti

Među najstarijim građevinama predviđenima za rušenje nalazi se kuća na adresi Mirić selo 4, izgrađena prije 1968. godine od kamena i opeke, s drvenom međukatnom konstrukcijom. Zbog pukotina u zidovima i deformacija stropova njezina je stabilnost ocijenjena nezadovoljavajućom, pa će rušenje zahtijevati posebne sigurnosne mjere. Kuća na broju 4a izgrađena je oko 1968. i dograđivana 2010. godine, a zbog uklonjenog krova postoji opasnost od urušavanja zabatnih zidova.

Uz nju se nalazi pet gospodarskih objekata, uključujući štalu, dvije garaže, kokošinjac i kukuruzanu. Na adresi Mirić selo 1b nalazi se kuća iz 1971. godine, uz koju su tijekom osamdesetih izgrađeni štala, svinjac, sušara i spremište. Dio gospodarskih građevina prekriven je salonitnim pločama koje sadrže azbest, zbog čega će njihovo uklanjanje zahtijevati posebno zbrinjavanje opasnog otpada. Mirić selo | foto: screen shot EOJN

Ruše se i kuće iz 1980-ih i 1990-ih

Među novijim građevinama predviđenima za uklanjanje nalazi se kuća na adresi Mirić selo 1a, izgrađena oko 1982. godine, s prizemljem, katom i potkrovljem. Iako su joj krov i unutarnje stubište već uklonjeni, pregledom nisu utvrđena značajnija oštećenja nosive konstrukcije, a uz nju se nalaze garaža i spremište. Na broju 4b nalazi se kuća iz približno 1987. godine, s podrumom, prizemljem, potkrovljem i garažom, građena pretežito od blok opeke i betonskih blokova.

Najnovija među šest kuća nalazi se na adresi Mirić selo 2a, a izgrađena je oko 1991. godine. Ima prizemlje, kat, neuređeno potkrovlje i prislonjenu garažu, dok joj je konstrukcija izvedena od blok opeke s armiranobetonskim ojačanjima. Krovovi više građevina iz ovog razdoblja prekriveni su salonitnim pločama, što će zahtijevati dodatne mjere prilikom njihova uklanjanja. Mirić selo | foto: screen shot EOJN

Projekt od 30 milijun eura

Retencija Ogulin jedan je od najvećih vodnogospodarskih zahvata u ogulinskom kraju, namijenjen zaštiti grada od poplava rijeke Gornje Dobre. Prema podacima Vlade Republike Hrvatske iz 2026. godine, za projekt je osigurano gotovo 31 milijun eura. Središnji dio sustava čini približno 595 metara duga brana između Hreljina i Turkovića Ogulinskih, iza koje će se tijekom visokih vodostaja moći privremeno zadržati oko 6,27 milijuna kubičnih metara vode.

Projekt uključuje i zaštitu željezničke infrastrukture, izmještanje instalacija te uređenje prostora retencije. Radovi su započeli 2019. godine, a prema izvještajima iz kolovoza 2026. glavna brana bila je dovršena. Preostali zahvati tada su se privodili kraju, čime se projekt približio završetku realizacije.