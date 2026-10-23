Sprema se veliki zahvat ispod sutivanskih ulica: Bujica dobiva betonsko korito

Vodovod i odvodnja Brača i Hvara krenula je u realizaciju projekta koji će konačno dovesti 21. stoljeće na bisere hrvatskog turizma. Riječ je o regulaciji donjeg toka Bujice Sutivan, te rekonstrukciji kolektora odvodnje i vodoopskrbne mreža.

Posao je vrijedan 1,2 milijun eura bez PDV-a, a predmet se trenutno nalazi u javnom savjetovanju do 29. listopada ove godina. Nakon toga slijedi raspisivanje javnog poziva za izvođača radova.

Projekt regulacije bujice Sutivan rezultat je višegodišnjeg planiranja uređenja vodotoka koji prolazi kroz izgrađeni dio naselja, a ujedno služi i za prihvat oborinskih voda. Idejna dokumentacija izrađena je još 2020. godine, dok je lokacijska dozvola izdana u ožujku 2025., a pravomoćna je postala početkom svibnja iste godine.

Od rive do zaleđa

U projektu kao investitori sudjeluju Općina Sutivan, Vodovod Brač i Hrvatske vode, dok je izrada glavnog projekta povjerena splitskoj tvrtki Grad Invest. Planirani zahvat obuhvaća ukupno 3.353,38 četvornih metara, na trasi dugoj 538,11 metara, a njegova je realizacija podijeljena u dvije faze.

Prva faza odnosi se na površinu od 2.582,84 četvorna metra i dionicu dugu približno 399 metara, dok druga obuhvaća preostalih 770,54 četvorna metra i oko 139 metara vodotoka. Trasa počinje na sutivanskoj rivi, pri dnu Ulice stivanskih antifašista, gdje se bujica ulijeva u more, te se nastavlja uzvodno prema Ulici Studenac. U prvih 205 metara prolazi prometnicom u izgrađenom dijelu naselja, nakon čega se nastavlja uz rub poljoprivrednog zemljišta.

Armiranobetonski kanal

Osnovni cilj zahvata je izgradnja zatvorenog armiranobetonskog kanala koji će prihvaćati bujične vode s okolnih obronaka i omogućiti njihovo kontrolirano otjecanje prema moru. Time će se u središtu Sutivana istodobno uspostaviti funkcionalniji sustav oborinske odvodnje, koji na dijelu postojeće trase nije odgovarajuće riješen.

Novi kanal projektiran je za prihvat vršnog protoka od 3,82 kubična metra u sekundi, odnosno za oborinski događaj sa stogodišnjim povratnim razdobljem. Takvo rješenje zahtijeva i odgovarajuće sigurnosno nadvišenje iznad proračunate razine vode, kako bi se osigurala potrebna propusna moć građevine. Osim regulacije bujice, radovi uključuju rekonstrukciju postojećeg vodovoda i fekalne kanalizacije, čije se trase dijelom poklapaju s budućim kanalom.

Nakon završetka podzemnih zahvata predviđena je i obnova asfaltiranih površina, uključujući cestu i šetnicu u donjem dijelu naselja. Za prvu fazu projektna dokumentacija procjenjuje građevinske radove na 800.000 eura bez PDV-a, što je odvojena procjena od ukupne vrijednosti nabave navedene u postupku javnog savjetovanja.

Hvar i Brač, vodovod i odvodnja | foto: screen shot EOJN / Canva

Beton ispod prometnice

Središnji građevinski zahvat prve faze bit će izvedba zatvorenog armiranobetonskog kanala pravokutnog, odnosno sandučastog presjeka, koji je projektiran u dvije različite dimenzije. Na prvoj dionici, od obale do približno 204. metra trase, predviđen je kanal svijetlih dimenzija 200 puta 80 centimetara, sa zidovima te donjom i gornjom pločom debljine 30 centimetara. Na drugoj dionici, koja se proteže do približno 398. metra, kanal će imati svijetli otvor dimenzija 120 puta 120 centimetara, uz debljinu zidova i ploča od 25 centimetara.

Armiranobetonska konstrukcija izvodit će se u segmentima duljine do šest metara, pri čemu će se dilatacijske reške obrađivati trajnoelastičnim kitom. Ispod donje ploče predviđen je sloj podložnog betona debljine deset centimetara, dok će se za zaštitu betonskih površina primjenjivati polimercementni hidroizolacijski premaz.

U zidove kanala ugradit će se i procjednice promjera 75 milimetara, postavljene 30 centimetara iznad dna, na međusobnom razmaku od jednog metra. Projektirani uzdužni nagib kanala kreće se između 1,26 i 1,48 posto, čime se osiguravaju potrebni hidraulički uvjeti za protok vode.

Prihvat oborinskih voda

Posebna pozornost posvećena je prihvatu oborinskih voda s prometnih površina i mogućnosti održavanja budućeg sustava. Projektom je predviđena izgradnja ukupno 20 armiranobetonskih revizijskih okana, raspoređenih duž trase na približno svakih 20 metara.

Deset okana prve skupine imat će dimenzije 1,10 puta 2 metra, dok će preostalih deset biti dimenzija 1,10 puta 1,20 metara. Sva će biti opremljena poklopcima od kompozitnih materijala i stupaljkama za silazak radi pregleda i održavanja kanala.

Na prometnim površinama predviđena je ugradnja osam linijskih kolektora s lijevanoželjeznim rešetkama, od kojih će tri biti smještena neposredno iznad glavnog kanala, a pet izvan njegova trupa. Njihovo povezivanje s bujičnim koritom izvest će se PVC cijevima promjera 400 milimetara, čime će se omogućiti prikupljanje površinskih voda. Brač i Hvar, vodovod | foto: screen shor EOJN

Zahtjevna podzemna rekonstrukcija

Jedan od složenijih dijelova zahvata bit će usklađivanje nove građevine s postojećom komunalnom infrastrukturom, osobito na prvih 200 metara trase. Na toj dionici planirana je rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih instalacija koje prolaze usporedno s budućim kanalom ili presijecaju njegovu trasu.

Postojeći vodoopskrbni cjevovod promjera 150 milimetara zamijenit će se novim polietilenskim cjevovodom visoke gustoće, odnosno PEHD cijevima promjera 200 milimetara. U sklopu vodovodne rekonstrukcije predviđena je i izgradnja pet novih revizijskih okana. Postojeći fekalni kolektor izmjestit će se u profil prometnice te zamijeniti novim PEHD cijevima promjera 315 milimetara, uz ugradnju dodatnih 16 revizijskih okana.

Budući da za dio postojećih instalacija nisu dostupne precizne geodetske snimke, prije početka radova bit će potrebno utvrditi njihov točan položaj. Izvođač će također morati osigurati izradu izvedbenog projekta revizijskih okana u suradnji s Vodovodom Brač, kako bi se detaljno definirala njihova konačna tehnička rješenja.

Bujični kanal uz trafostanicu

Dodatne građevinske izazove donosi prolazak bujičnog kanala neposredno uz postojeću trafostanicu, na približno 200. metru trase. Projektom na toj lokaciji nije unaprijed predviđena posebna zaštita građevinske jame, ali se preporučuje pregled terena prije početka iskopa. Ako se pokaže potrebnim, stabilnost građevinske jame osigurat će se izvedbom mikropilota, što predstavlja jedan od tehnički zahtjevnijih mogućih zahvata.

Duž dijela trase nalaze se i elektroenergetski kabeli te podzemna elektronička komunikacijska infrastruktura Hrvatskog Telekoma, zbog čega će biti nužna koordinacija s nadležnim operaterima. Prije početka građevinskih radova potrebno je geodetski identificirati postojeće instalacije, utvrditi mjesta njihova križanja s kanalom te provesti potrebne mjere zaštite ili izmještanja.

Radovi na elektroenergetskim instalacijama morat će se provoditi u skladu s uvjetima HEP-ODS-a, dok je za zahvate na telekomunikacijskoj infrastrukturi potrebno pribaviti odgovarajuće suglasnosti. Po završetku podzemnih radova slijedi rekonstrukcija asfaltiranog kolnika i šetnice, za koju je prema projektnoj dokumentaciji nadležna Općina Sutivan.