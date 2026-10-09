Rušenje na granici Gorskog kotara i Like: Nestaje zaselak u završnici megaprojekta od 30 milijuna eura

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09. listopad 2026.
U Mirić Selu uklanjat će se kuće i gospodarski objekti, a iza velikog vodnogospodarskog zahvata krije se i priča o iseljavanju stanovnika.
Mirić Selo, nekada samostalno naselje na području današnjeg Hreljina Ogulinskog, već se godinama nalazi u središtu planova za izgradnju Retencije Ogulin, koji se sada ostvaruju. Riječ je o malom ruralnom području u dolini rijeke Dobre, gdje su stambene i gospodarske građevine raspoređene u skladu s konfiguracijom terena.
Njegov položaj između rijeke i okolnih uzvisina pokazao se važnim pri planiranju sustava obrane Ogulina od poplava. Upravo je izgradnja retencije dovela do promjene planirane namjene dijela prostora i potrebe za uklanjanjem postojećih građevina.
U sklopu priprema za retenciju na ovom je području predviđeno rušenje stambenih i gospodarskih objekata. Riječ je o poslu za koji danas završava javno savjetovanje, što znači da građevinska operativa uskoro može očekivati raspisivanje natječaja. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 120.500 eura. Zahvat obuhvaća potpuno uklanjanje građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i završno uređenje zemljišta, uz posebne mjere postupanja s materijalima koji sadrže azbest.
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