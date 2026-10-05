Skijalište na Plitvicama dobiva gradilište: Ide milijunsko ulaganje koje se dugo čekalo, imamo nacrte

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09:05 156 d 02.05.2026
05. listopad 2026.
Natječaj za izvođača radova zaključen je prije 18 mjeseci, ali umjesto da sve već bude gotovo čekala se suglasnost Vlade koja tek nedavno stigla.
Nacionalni park Plitvička jezera dobio je suglasnost za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za radove rekonstrukcije i opremanja postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene, bistroa Vučnica na području Parka uz skijalište Mukinje. U sklopu projekta očekuje se dugo očekivana sanacija koja obuhvaća sve tri etaže postojeće zgrade.
Projekt predviđa preuređenje restorana i kuhinje, uređenje kafića u potkrovlju te obnovu prostora za skijaše u suterenu. Zahvati uključuju i novo stubište, ojačanje međukatne konstrukcije, toplinsku izolaciju i obnovu instalacija.
Riječ je o zelenom svjetlu na koje se dugo čeka obzirom da su se ponude za ovaj natječaj zaprimale do 12. prosinca 2024. godine, a da je odluka o odabiru izvođača donesena 15. siječnja 2025. godine.
- Sukladno Statutu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera prije sklapanja ugovora za navedeni predmet nabave potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske. Člankom 307. stavkom 4. ZJN propisano je da se Ugovor smatra sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, stoji u zaključku natječaja.
Ovdje svakako treba dodati i kako je za izvođača radova odabrana tvrtka ALU Markom-com, te da vrijednost ponude iznosi 2.080.951 bez PDV-a. Kao i da procijenjeno vrijeme izvođenja projekta iznosi 18 mjesec, što bi značilo da je sve počelo na vrijeme kako bi upravo sada zgrada bila pred svečanim otvorenjem, a nadolazeće skijaške sezone definitivno u funkciji.
Riječ je o zgradi građevinske bruto površine 804,07 četvornih metara, koja se sastoji od suterena, prizemlja i potkrovlja. Rekonstrukcijom se zadržavaju njezina tlocrtna površina, volumen i katnost. Glavne promjene odvijaju se unutar postojećih gabarita, gdje se reorganiziraju prostori za goste, zaposlenike i skijaše.
Suteren je predviđen za izdavanje i spremanje skija, uz sanitarije za korisnike te svlačionice i sanitarne prostore s tuševima za osoblje. Na toj etaži ostaju i tehnički sadržaji, među kojima su prostorije za pripremu grijanja i dizelski agregat. Takav raspored omogućuje da se ugostiteljski prostori razviju na gornjim etažama.
U prizemlju je planiran restoran s barom, novom kuhinjom i pratećim prostorima za namirnice, piće i komore. Dva prostora označena kao restoran u iskazu površina izmijenjenog projekta zajedno imaju približno 122 četvorna metra, dok kuhinja zauzima oko 29 četvornih metara.
Preuređuju se i sanitarni čvorovi, uključujući prostor za osobe s invaliditetom. Ulazna zona dobiva vjetrobran, a prema potkrovlju vodi novo stubište. Projekt zahvaća i vanjske prostore uz prizemlje, s natkrivenim i nenatkrivenim trijemom te izmjenama pristupa i vanjskih stubišta.
Potkrovlje se uređuje za dodatne ugostiteljske sadržaje. U njemu su predviđeni prostori kafea, bar, spremište, muške i ženske sanitarije te prostori za pušenje. Iskaz površina te etaže iznosi 223,43 četvorna metra.
Među zanimljivijim detaljima nalazi se prostor koji projekt doslovno označava kao selfie balkon, površine 4,28 četvornih metara. U istom su iskazu navedeni i nenatkrivena terasa te postojeće i novo stubište. Potkrovlje tako postaje važan dio ugostiteljske ponude objekta.
Mali-veliki projekt: Završen rešetkasti most na Risnjaku, bauštelci se iskazali u surovim uvjetima
Konstrukciju je bilo zahtjevno podići iznad Kupe obzirom na nepristupačan teren. No, to nije zaustavilo graditelje.
09:05 156 d 02.05.2026
Obnova zahtijeva i zahvate u nosivu konstrukciju. Promjena položaja vanjskih otvora podrazumijeva prilagodbu nosivih zidova i armiranobetonskih serklaža. Radi novog stubišta i formiranja galerije iznad prizemlja djelomično se uklanja postojeća međukatna ploča, a na dijelu se izvode nova čelična konstrukcija i čelično stubište.
Predviđeno je i ojačanje postojeće ploče zbog promjene korisnog opterećenja potkrovlja. Projekt uključuje zamjenu stare toplinske izolacije pročelja novom, izmjene otvora i zamjenu bravarije. Obnova krovnog pokrova i snjegobrani također su navedeni u dokumentaciji.
Obuhvaćena je i obnova instalacija. Termotehničko rješenje predviđa grijanje i hlađenje ugostiteljskih prostora, pripremu tople vode te ventilaciju kuhinje, suterena, sanitarija i prostora za pušenje. U sustavu su predviđeni dizalica topline zrak–voda i plinski kondenzacijski uređaji na ukapljeni naftni plin, uz radijatore i ventilatorske konvektore.
Mijenja se i organizacija pristupa. Ulaz za posjetitelje premješta se na sjeverozapadni rub zgrade kako bi se jasnije razdvojilo kretanje gostiju i zaposlenika. Na jugoistočnoj strani, uz skijalište, predviđen je sekundarni ulaz za skijaše s tribinama za sjedenje pri skidanju i odlaganju opreme. Položaj postojećeg parkirališta ostaje zadržan.
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