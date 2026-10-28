Konačno ugovoreno gradilište na Plitvičkom skijalištu: Tri etaže radit će se 18 mjeseci

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera konačno može krenuti s punom realizacijom projekta koji se dugo čeka. Sklopljen je ugovor za radove rekonstrukcije i opremanja postojeće građevine ugostiteljsko-turističke namjene, bistroa Vučnica na području Parka uz skijalište Mukinje.

Posao će obaviti tvrtka ALU Markom-Com za 2.080.951 eura bez PDV-a, odnosno 2.601.188,75 eura s PDV-om. Radovi će trajati ukupno 18 mjeseci, a otvaranje gradilišta očekuje se u skladu s vremenskim uvjetima.

U sklopu projekta očekuje se dugo očekivana sanacija koja obuhvaća sve tri etaže postojeće zgrade. Predviđa preuređenje restorana i kuhinje, uređenje kafića u potkrovlju te obnovu prostora za skijaše u suterenu. Zahvati uključuju i novo stubište, ojačanje međukatne konstrukcije, toplinsku izolaciju i obnovu instalacija.

Sve je već moglo biti gotovo

Kako smo već spomenuli, na ovaj se projekt baš dugo čeka. Naime, ponude za ovaj natječaj zaprimale su se do 12. prosinca 2024. godine, a odluka o odabiru izvođača donesena je 15. siječnja 2025. godine. No, za početak realizacije bila je potrebna suglasnost Vlade koja tek nedavno stigla.

- Sukladno Statutu Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera prije sklapanja ugovora za navedeni predmet nabave potrebno je pribaviti prethodnu suglasnost Upravnog vijeća i Vlade Republike Hrvatske. Člankom 307. stavkom 4. ZJN propisano je da se Ugovor smatra sklopljenim na dan pribavljanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, stoji u zaključku natječaja. Vučnica | foto: ilustracija, NP Plitvička jezera / screen shot EOJN / AI Chat GPT

Tri etaže

Riječ je o zgradi građevinske bruto površine 804,07 četvornih metara, koja se sastoji od suterena, prizemlja i potkrovlja. Rekonstrukcijom se zadržavaju njezina tlocrtna površina, volumen i katnost. Glavne promjene odvijaju se unutar postojećih gabarita, gdje se reorganiziraju prostori za goste, zaposlenike i skijaše.

Suteren je predviđen za izdavanje i spremanje skija, uz sanitarije za korisnike te svlačionice i sanitarne prostore s tuševima za osoblje. Na toj etaži ostaju i tehnički sadržaji, među kojima su prostorije za pripremu grijanja i dizelski agregat. Takav raspored omogućuje da se ugostiteljski prostori razviju na gornjim etažama.

Ojačanje ploče i novo čelično stubište

Obnova zahtijeva i zahvate u nosivu konstrukciju. Promjena položaja vanjskih otvora podrazumijeva prilagodbu nosivih zidova i armiranobetonskih serklaža. Radi novog stubišta i formiranja galerije iznad prizemlja djelomično se uklanja postojeća međukatna ploča, a na dijelu se izvode nova čelična konstrukcija i čelično stubište.

Predviđeno je i ojačanje postojeće ploče zbog promjene korisnog opterećenja potkrovlja. Projekt uključuje zamjenu stare toplinske izolacije pročelja novom, izmjene otvora i zamjenu bravarije. Obnova krovnog pokrova i snjegobrani također su navedeni u dokumentaciji. Vučnica | foto: ilustracija, NP Plitvička jezera / screen shot EOJN / AI Chat GPT

Pristup za skijaše

Obuhvaćena je i obnova instalacija. Termotehničko rješenje predviđa grijanje i hlađenje ugostiteljskih prostora, pripremu tople vode te ventilaciju kuhinje, suterena, sanitarija i prostora za pušenje. U sustavu su predviđeni dizalica topline zrak–voda i plinski kondenzacijski uređaji na ukapljeni naftni plin, uz radijatore i ventilatorske konvektore.

Mijenja se i organizacija pristupa. Ulaz za posjetitelje premješta se na sjeverozapadni rub zgrade kako bi se jasnije razdvojilo kretanje gostiju i zaposlenika. Na jugoistočnoj strani, uz skijalište, predviđen je sekundarni ulaz za skijaše s tribinama za sjedenje pri skidanju i odlaganju opreme. Položaj postojećeg parkirališta ostaje zadržan.

Restoran, kafić i selfie balkon

U prizemlju je planiran restoran s barom, novom kuhinjom i pratećim prostorima za namirnice, piće i komore. Dva prostora označena kao restoran u iskazu površina izmijenjenog projekta zajedno imaju približno 122 četvorna metra, dok kuhinja zauzima oko 29 četvornih metara.

Preuređuju se i sanitarni čvorovi, uključujući prostor za osobe s invaliditetom. Ulazna zona dobiva vjetrobran, a prema potkrovlju vodi novo stubište. Projekt zahvaća i vanjske prostore uz prizemlje, s natkrivenim i nenatkrivenim trijemom te izmjenama pristupa i vanjskih stubišta.

Potkrovlje se uređuje za dodatne ugostiteljske sadržaje. U njemu su predviđeni prostori kafea, bar, spremište, muške i ženske sanitarije te prostori za pušenje. Iskaz površina te etaže iznosi 223,43 četvorna metra.