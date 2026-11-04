Dalmatinski grad radi zahtjevnu rekonstrukciju: Ukrotit će bujicu ispod 200 metara važne prometnice

Grad Solin priprema sve za veliko gradilište u svome središtu. Riječ je o rekonstrukciji ulice Gašpini koja bi realizacijom ovog projekta trebala bi dobiti znatno sigurnije prometne uvjete i pripadajuću komunalnu infrastrukturu.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 800 tisuća eura. Predmet se trenutačno nalazi javnom savjetovanju do 11. studenog nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova.

Riječ je o ulici koja se koristi za dvosmjerni promet, ali i za svakodnevni pristup stanovnika njihovim obiteljskim kućama. Postojeći kolnik nema ujednačenu širinu, što otežava odvijanje prometa i ne zadovoljava u potpunosti suvremene sigurnosne zahtjeve. Paralelno, dodatni problem predstavlja izostanak nogostupa, zbog čega pješaci prometnicu dijele s motornim vozilima.

Dodatnu infrastrukturnu specifičnost projekta rekonstrukcije čini bujica Bubić–Gašpić, koja na području zahvata dijelom protječe otvorenim betonskim i zemljanim kanalom, a dijelom zatvorenim kanalom unutar cestovnog trupa. Ova zahtjevna konfiguracije terena realizaciju projekta čini složenijim zahvatom od uobičajene obnove kolnika.

Rekonstrukcija cijele dionice

Rekonstrukcija je planirana u sjeverozapadnom dijelu urbanog područja Solina, na predjelu Srednje strane, nedaleko od Bilankuše i užeg gradskog središta. Riječ je o stambenoj prometnici koja preko okolne cestovne mreže povezuje lokalno naselje s drugim dijelovima grada.

Prema glavnom projektu, predviđena je rekonstrukcijai u duljini od 206,20 metara, uz izgradnju novih prometnih i pješačkih površina te obnovu i dogradnju komunalne infrastrukture. Nova prometnica imat će kolnik širine 5,50 metara, namijenjen odvijanju dvosmjernog prometa, dok će ukupna širina cestovnog profila iznositi od 7 do 7,30 metara, ovisno o položaju nogostupa. Na zapadnoj strani prometnice planirana je izgradnja jednostranog nogostupa, čime će se pješački promet odvojiti od kolnika.

Rekonstrukcijom je obuhvaćen i postojeći spoj s Ulicom Hrvatskih žrtava, a predviđena su još dva nova prometna spoja i jedan kolni prilaz. U sklopu zahvata izvodit će se oborinska i fekalna kanalizacija, vodovodna mreža, javna rasvjeta te distributivna telekomunikacijska kanalizacija. Posebno važan dio projekta odnosi se na zacjevljenje postojeće bujice, čime će se njezin tok uklopiti u rekonstruirani cestovni koridor.

Solin, ulica Gašpini | foto: ilustracija, screen shot EOJN / Canova

Zahtjevni potporni zidovi

Jedna od tehnički najzahtjevnijih sastavnica rekonstrukcije bit će izgradnja triju armiranobetonskih potpornih zidova, potrebnih zbog visinskih razlika i konfiguracije terena. Prvi zid, predviđen uz dio prometnice s visinski odvojenim nogostupom, bit će dug 31,57 metara, a njegova će visina dosezati čak 5,9 metara. Drugi potporni zid, duljine 27,94 metra i visine do 4,2 metra, nalazit će se uz područje predviđeno za zelenu površinu. Treći zid bit će dug 35,41 metar, s najvećom visinom od tri metra, a gradit će se sjeverno od planirane zelene zone.

Na dijelovima prometnice na kojima nisu potrebne potporne konstrukcije teren će se oblikovati uređenim pokosima nasipa i usjeka. Posebnost projekta je i nogostup koji će na prvih tridesetak metara biti visinski odvojen od kolnika, a njegov spoj s ostatkom pješačke površine osigurat će novo armiranobetonsko stubište. Stubište tlocrtnih dimenzija 3,30 puta 6,86 metara omogućit će svladavanje visinske razlike od 3,95 metara, čime će se osigurati kontinuitet pješačke komunikacije na zahtjevnom terenu.

Solin, ulica Gašpini | foto: ilustracija, screen shot EOJN / Canova

Bujica ispod prometnice

Važan dio rekonstrukcije odnosi se na uređenje bujice Bubić–Gašpić, čiji se postojeći tok nalazi unutar područja planiranih radova. Projektom je predviđeno zacjevljenje bujice u duljini od 214,88 metara.

Novi cjevovod bit će smješten u trupu rekonstruirane prometnice, a istodobno će imati funkciju oborinskog kolektora. Ovim rješenjem objedinit će se uređenje bujičnog toka i sustava prikupljanja oborinskih voda, što je posebno važno za dugoročnu funkcionalnost prometnice.

Projekt predviđa i izvedbu pripadajućih hidrotehničkih građevina, uključujući uljevnu građevinu s taložnicom, izljevnu građevinu i revizijska okna. Ističe se kako na početku i završetku zahvata novi sustav mora se odgovarajuće povezati s postojećim stanjem vodotoka, u skladu s uvjetima Hrvatskih voda. Solin, ulica Gašpini | foto: ilustracija, screen shot EOJN / Canova

Nova komunalna infrastruktura

Uz obnovu prometnih površina i uređenje bujice, projekt uključuje i radove na vodovodnoj, kanalizacijskoj, elektroenergetskoj i telekomunikacijskoj infrastrukturi. Predviđena je izgradnja sustava fekalne kanalizacije te vodovodne mreže s pripadajućom hidrantskom infrastrukturom, čime će se komunalni sustavi prilagoditi novom prometnom rješenju.

U sklopu elektrotehničkih radova planirano je uređenje cestovne rasvjete i polaganje pripadajućih energetskih instalacija. Projekt obuhvaća i izgradnju nove distributivne telekomunikacijske kanalizacije, koja će se sastojati od dviju PEHD cijevi promjera 50 milimetara. Cijevi će se polagati u usklađenim trasama s ostalim instalacijama, a njihovi završeci bit će smješteni u montažnim kabelskim zdencima ugrađenima u nogostup.

Sigurniji prometni uvjeti

Rekonstrukcija Ulice Gašpini donijet će i promjene u organizaciji prometnih i pješačkih površina, posebno na mjestima povezivanja s okolnim ulicama i pristupnim cestama. Projektom su obuhvaćene tri pristupne ceste, čije duljine unutar zahvata iznose 16,18, 10,15 i 22,03 metra, pri čemu će se njihovi prometni elementi prilagoditi postojećim i planiranim spojevima. Uz novi kolnik i nogostup predviđeno je uređenje rubnih površina, postavljanje cestovnih rubnjaka te izvedba odgovarajuće prometne signalizacije.

Treba reći i da je na mjestima pješačkih prijelaza planirana je ugradnja pristupnih rampi i spuštanje rubnjaka radi lakšeg kretanja osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Dio prostora između planiranog stubišta i prometnog spoja uredit će se nasipavanjem i zatravljivanjem, čime će se zahvat uklopiti u okolni teren.