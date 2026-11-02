Zatvara se najprepoznatljivija dalmatinska crkva, domaći građevinski div dobio gradilište koji su htjeli svi

Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu
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02. studeni 2026.
Krovište crkve je u izrazito lošem stanju, ispitivanja drvene konstrukcije otkrila su da 75% drvne građe više nema statičku čvrstoću.
Grad Zadar je prije nekoliko dana zatvorio natječaja za važnu renovaciju jednog od najprepoznatljivih sakralnih objekata u Hrvatskoj, crkve Sv. Donata, čija posebna kupola krasi svaku razglednicu iz ovog dalmatinskog grada. Projekt procijenjene vrijednosti od 1,3 milijuna eura obuhvaća statičku sanaciju krovišta, a prema Odluci o odabiru posao će obaviti tvrtka Spegra za 839.037,13 eura bez PDV-a, odnosno 1.048.796,41 eura sa PDV-om.
Spegra bi posao trebala obaviti prema projektu koji je izradio Arhing Studio. Projektom se predviđa da novi nosivi krovni sklop ima uporabni vijek od 50 godina, ali uz sustavno održavanje i redovite kontrole. Važan zahtjev projekta jest da pokrov, mortni slojevi, podložne daske, letve, membrana i limarski elementi ostanu zamjenjivi bez razgradnje glavne nosive konstrukcije.
Važno je i za reći kako za vrijeme izvođenja radova uporaba crkve neće biti dopuštena, ali kada će točno doći do zatvaranja još je nepoznato. No, to će sigurno biti uskoro obzirom da se zna kako su radovi prema planovima investitora trebali započeti još 1. listopada ove godina. U svakom slučaj jednom kada sanacija krene sve bi trebalo biti gotovo u roku od osam mjeseci.
Treba reći i da su ovaj posao htjeli mnogi. U sklopu natječaja zaprimljeno je sedam ponuda. Uz to svih sedam pristiglih ponuda ocijenjeno je valjanima, a nijedna nije premašila procijenjenu vrijednost nabave od 1,3 milijuna eura bez PDV-a. Što je kada su u pitanju javni natječaji u Hrvatskoj prava rijetkost. Kao i se za početak radova čeka zaključenje žalbenog roka.
Uz pobjedničku ponudu Spegre, ponudu za rekonstrukciju crkve Sv. Donata uputila i zajednica ponuditelja tvrtki TIM i Neir, u iznosu od 1.029.491,50 eura bez PDV-a, odnosno 1.286.864,38 eura s PDV-om. Ponudu je na natječaj uputila i tvrtka Mar iz Samobora, u iznosu od 1.084.584,72 eura bez PDV-a, odnosno 1.355.730,90 eura s PDV-om, dok je tvrtka Kameni zid konkurirala s ponudom od 1.085.474,50 eura bez PDV-a, odnosno 1.356.843,13 eura s PDV-om.
Tvrtka Koledić građevinarstvo ponudila je posao obaviti za 1.218.812,50 eura bez PDV-a, odnosno 1.523.515,63 eura s PDV-om, dok je splitski Reliance dostavio ponudu u iznosu od 1.243.497,51 eura bez PDV-a, odnosno 1.554.371,89 eura s PDV-om. Najvišu ponudu uputila je zajednica ponuditelja tvrtki Konstrukt i Bino Commerce, u iznosu od 1.287.789,60 eura bez PDV-a, odnosno 1.609.737,00 eura s PDV-om.
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Posebno zanimljiv dio projekta predstavlja konzervatorsko istraživanje kojim je rekonstruiran povijesni razvoj krovišta crkve sv. Donata kroz više obnova i preinaka. Projektanti su pritom koristili arhivsku građu, stare nacrte, troškovnike i fotografije, kao i snimku postojećeg stanja iz 2016. godine izrađenu 3D laserskim skeniranjem i fotogrametrijom.
Dokumentacija pokazuje da su se konzervatorski radovi izvodili još od 1872. do 1905. godine, a već je 1884. bila predviđena zamjena dijela crjepova i drvenih greda. Problemi s oštećenim pokrovom i prodorom vode zabilježeni su i tijekom kasnijih godina.
Kao referentno rješenje za aktualnu obnovu odabrano je oblikovanje krova iz 1910. godine, koje je uspješno uskladilo tradicionalni pokrov od kupe kanalice s geometrijom crkve. Krov će se rekonstruirati prema sačuvanoj fotodokumentaciji tog razdoblja, ali uz suvremene sustave ventilacije, zaštite od vlage i odvodnje.
Projekt obnove pokrenut je zbog izrazito lošeg stanja krovišta, potvrđenog detaljnim pregledima i ispitivanjima drvene konstrukcije. Na ukupno 60 ispitnih mjesta provedena su ultrazvučna ispitivanja, testovi penetrometrom i mjerenja vlage, a rezultati su pokazali da na čak 75 posto mjesta čvrstoća drva ne zadovoljava ni klasu C14.
Pregledom krova u travnju 2026. godine na apsidama je zabilježeno raslinje čije korijenje razgrađuje mort, oštećuje crjepove i omogućuje prodor vode u crkvu. Na spoju vanjskog cilindra i tambura uočene su brojne pomaknute kupe kanalice, što projektanti povezuju i s djelovanjem vjetra.
Vlaga je uzrokovala i oštećenja žbuke, degradaciju kamena, ispiranje morta te pucanje i odlamanje dijelova kamenog vijenca. Zbog takvog stanja predviđena je potpuna zamjena dotrajalog krovišta, uz zadržavanje njegova postojećeg oblika, nagiba, geometrije i statičkog sustava.
Nova krovna konstrukcija izvest će se od hrastovine, kao roženičko krovište s pretežno radijalno položenim rogovima, dok će se na narteksu zadržati njihov izvorni smjer. Za rogove su predviđeni presjeci od 14 × 20 centimetara na tamburu i vanjskom cilindru te 20 × 24 centimetra na narteksu.
Konstrukcija će se sidriti čeličnim sklopovima oblikovanima tako da ostanu nevidljivi posjetiteljima, dok će dodatnu stabilnost osiguravati daske i čelične perforirane trake. Spojevi će se izvoditi tradicionalnim tesarskim tehnikama, uz dodatno učvršćivanje vijcima ili skrivenim čeličnim okovima.
Na dodirnim mjestima drva i zidane konstrukcije predviđene su hidroizolacija i ventilacija kako bi se spriječilo zadržavanje vlage. Koristit će se hrastovina razreda D30, zaštićena od vlage, gljivica i insekata, a kontrolni otvori omogućit će redovito praćenje njezina stanja.
Iako će krov zadržati tradicionalni izgled, ispod pokrova ugradit će se suvremeni sustav ventilacije i sekundarne odvodnje. Na nosivu daščanu oplatu postavljat će se ventilacijske letve, visokoparopropusna membrana i dodatni slojevi koji će omogućiti strujanje zraka iznad drvene konstrukcije.
Završni pokrov i dalje će činiti kupa kanalica, ali postojeći crjepovi, većinom iz 1970-ih i 1980-ih godina, neće se zadržati. Umjesto njih koristit će se manufakturno izrađene kupe oblikovane prema povijesnim primjerima, čiju će boju i teksturu odobravati konzervatori.
Na apsidama će se, međutim, postojeće tegule i imbreksi pažljivo demontirati, očistiti i sortirati kako bi se dobro očuvani primjerci ponovno upotrijebili. Oštećeni elementi zamijenit će se ručno izrađenim replikama prema izvornim primjercima, uz osiguravanje dodatne zalihe za buduće popravke.
Posebna pozornost u projektu posvećena je zaštiti krovišta od vlage, koja je jedan od glavnih uzroka postojećih oštećenja. Ispod pokrova predviđena je sekundarna membrana koja će eventualno propuštenu vodu usmjeravati prema rubovima krova, sprječavajući njezin prodor u drvenu konstrukciju i povijesno ziđe. Istodobno će ventilacijski sloj omogućavati stalno strujanje zraka i prirodno isušivanje pokrova.
Na rubovima krova ugradit će se posebni keramički ventilacijsko-odvodni kanali, njih približno pet do sedam po dužnom metru vijenca, koji će omogućavati dovod zraka i kontrolirano otjecanje vode. Prije njihove proizvodnje izradit će se probni segment u stvarnoj veličini kako bi se provjerila učinkovitost odvodnje, ventilacije i zaštite od kiše nošene vjetrom. Postojeći oluci, žljebovi i opšavi zamijenit će se novim bakrenim elementima, uz kontrolirano odvođenje oborinske vode dalje od povijesnih zidova i temelja.
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Obnova neće obuhvatiti samo krovište, nego i kamene, žbukane i druge arhitektonske elemente neposredno povezane s njim. Postojeće kamene okapnice nastojat će se sačuvati čišćenjem, učvršćivanjem i lokalnim popravcima, dok će se nepopravljivi dijelovi zamijeniti novima, usklađenima s izvornima.
Posebna pozornost posvetit će se profiliranom kamenom akroteriju, čiji će se dijelovi prije demontaže fotografirati, označiti i evidentirati. Nakon toga slijede konzervatorski pregled, čišćenje, uklanjanje neodgovarajućih ranijih popravaka te učvršćivanje i nadopuna oštećenih elemenata.
Restauratorska istraživanja provest će se i na razdjelnom vijencu kako bi se utvrdio njegov povijesni oblik. Na tamburu će se ukloniti postojeća žbuka iznad razine krova galerije, a nakon sanacije postaviti nova, visokoparopropusna vapnena žbuka bez portland cementa.
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