Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu

Obnova Zagrebačke katedrale jedan je od najsloženijih građevinskih zahvata u Hrvatskoj, možda i šire. Nakon hitnih poslijepotresnih zahvata, 2022. godine prvi se put u povijesti krenulo s konstrukcijskom obnovom građevine kako bi mogla izdržati sljedeći jači potres. U ožujku ove godine ugovorena je i druga faza obnove, u kojoj se radovi velikim dijelom sele u unutrašnjost katedrale kako bi joj se vratio stari sjaj.

S voditeljem gradilišta, Tomom Krištom i inženjerom gradilišta, Antom Mlinarom iz Spegre, prošli smo aktualne radove, a bili smo i na najvišoj točki - skeli na 96 metara. Čuli smo što je sve dosad napravljeno, što je u ovoj obnovi posebno zahtjevno i doznali da se katedralu umjesto 'osjetljivog' bizeka oblaže kamenom od kojeg je izgrađen Rim. Iznenadio nas je podatak da je Zagrebačka katedrala u jednom trenutku za vrijeme ove obnove bila 'odjevena' u gotovo 1.000 tona skela.

96 metara iznad tla

Katedrala izvana prekrivena skelama, ali i bez tornjeva, prizor je na koji smo se naviknuli otkako su tornjevi skraćeni s izvornih 108 na 74 metra. Iako su niži za tridesetak metara, skele visoke 96 metara ostaju na svojem mjestu do njihova povratka.