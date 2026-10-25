Obnova Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu

Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu

Nina Šantek
Nina Šantek

25. listopad 2026.

Google Dodajte Bauštela.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu

Rekonstrukcija Zagrebačke katedrale | Foto: Bauštela.hr

Radovi na katedrali vjerojatno su najsloženiji građevinski radovi u Hrvatskoj, a na visini od 96 metara uvjerili smo se i zašto.

Obnova Zagrebačke katedrale jedan je od najsloženijih građevinskih zahvata u Hrvatskoj, možda i šire. Nakon hitnih poslijepotresnih zahvata, 2022. godine prvi se put u povijesti krenulo s konstrukcijskom obnovom građevine kako bi mogla izdržati sljedeći jači potres. U ožujku ove godine ugovorena je i druga faza obnove, u kojoj se radovi velikim dijelom sele u unutrašnjost katedrale kako bi joj se vratio stari sjaj.

S voditeljem gradilišta, Tomom Krištom i inženjerom gradilišta, Antom Mlinarom iz Spegre, prošli smo aktualne radove, a bili smo i na najvišoj točki - skeli na 96 metara. Čuli smo što je sve dosad napravljeno, što je u ovoj obnovi posebno zahtjevno i doznali da se katedralu umjesto 'osjetljivog' bizeka oblaže kamenom od kojeg je izgrađen Rim. Iznenadio nas je podatak da je Zagrebačka katedrala u jednom trenutku za vrijeme ove obnove bila 'odjevena' u gotovo 1.000 tona skela.

96 metara iznad tla

Katedrala izvana prekrivena skelama, ali i bez tornjeva, prizor je na koji smo se naviknuli otkako su tornjevi skraćeni s izvornih 108 na 74 metra. Iako su niži za tridesetak metara, skele visoke 96 metara ostaju na svojem mjestu do njihova povratka.

Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.