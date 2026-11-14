Švicarci spremaju bolnicu za novu eru: Posao od gotovo 180 milijuna eura dobio građevinski div

Švicarski Schaffhausen priprema gradnju nove bolničke zgrade koja će na jednom mjestu okupiti operacijske dvorane, hitni prijam, intenzivnu njegu i bolničke odjele. Za izvođača je odabrana Implenia, s ponudom vrijednom približno 179,5 milijuna eura bez PDV-a. Početak radova planiran je za ljeto 2027., a projekt je dio šire modernizacije bolničkog kompleksa. Ista kompanija nedavno je završila i novu zgradu bolnice u Aarauu, o kojoj smo već pisali ovdje.

Dvije ponude, prevagnula cijena

Odabiru izvođača prethodio je pretkvalifikacijski postupak. Od četiriju kandidata kojima je omogućeno sudjelovanje u nastavku natječaja, dvojica su dostavila ponude. Obje su zadovoljile tražene kvalitativne uvjete, a Implenia je ostvarila najbolju ukupnu ocjenu, pri čemu je prevagnula niža cijena.

Prema preciznijem iznosu koji je objavila bolnica, vrijednost ponude iznosi približno 179,2 milijuna eura bez PDV-a. Implenia će projekt realizirati prema modelu koji objedinjuje odgovornost za projektiranje i gradnju.

Nakon isteka roka za pravne lijekove, uz uvjet da eventualne žalbe ne zaustave postupak, nastavit će se projektantske i pripremne aktivnosti. Odabir izvođača tako predstavlja važan korak prema otvaranju gradilišta, ali radovi na samoj bolničkoj zgradi tek slijede.

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Od operacijskih dvorana do rodilišta

Nova zgrada zamišljena je tako da skrati putove između pojedinih odjela i olakša svakodnevno kretanje pacijenata i zaposlenika. U njoj će se nalaziti operacijske dvorane, jedinica intenzivnog liječenja, hitni prijam, središnji ambulantni prostori, rodilište i stacionarni odjeli.

Posebnost je prilagodljivost bolesničkih soba: sve će se moći koristiti kao jednokrevetne ili dvokrevetne. Takvo rješenje omogućuje različitu organizaciju smještaja unutar istih prostornih kapaciteta.

Implenia ovaj posao ističe kao nastavak specijalizacije za zahtjevne zdravstvene, laboratorijske i istraživačke objekte. Među svojim referencama navodi bolničke projekte u Aarauu, Baselu, Badenu, Luzernu i St. Gallenu.

Modernizacija vrijedna približno 359 milijuna eura

Ugovor za novu bolničku zgradu samo je dio većeg investicijskog zahvata. Cjelokupna modernizacija kompleksa procijenjena je na približno 359 milijuna eura s PDV-om, uz izvorni troškovnik temeljen na cijenama iz travnja 2024. godine.

Obuhvaća novu bolnicu, parkirališnu garažu s energetskim centrom, obnovu zaštićene stare zgrade te uklanjanje postojećih betonskih traktova i uređenje okoliša. Zato ukupnu vrijednost modernizacije treba razlikovati od iznosa Implenijine ponude za novogradnju.

Prema objavljenom terminskom planu, završetak nove bolničke zgrade očekuje se potkraj 2030. godine. Nakon toga slijede primopredaja, preseljenje iz postojećih prostora i probni rad, a početak korištenja predviđen je tijekom 2030. ili 2031. godine. bolnica u Švicarskoj | Foto: Implenia

Podsjetnik na bolnicu u Aarauu

Kako smo ranije pisali, Implenia je vodila i projekt Dreiklang u Aarauu, površine približno 110.000 četvornih metara. Ondje je važnu ulogu imao BIM, zajednički digitalni model u kojem su projektanti i izvođači unaprijed usklađivali konstrukciju, instalacije i opremu. Time su moguće kolizije rješavali prije izvedbe na gradilištu.

Ta je zgrada 15. rujna 2026. predana bolnici, a otvaranje je planirano za siječanj 2027. Do tada se dovršava opremanje, testiraju tehnički sustavi i priprema osoblje. Prema aktualnoj objavi bolnice, Dreiklang ima 472 stacionarna kreveta i 18 planiranih operacijskih dvorana, a gradnja je završena u predviđenom roku i budžetu.