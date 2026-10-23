U Dubrovniku se gradi nova cesta uz bolnicu: Duga je 171 metar, a zbog jednog detalja postoje posebni uvjeti

Dubrovnik je obnovio gotovo sve parkove, stručnjak kaže što sada slijedi: ‘Nije poanta samo ih urediti’
Nakon velikog ciklusa obnove dubrovačkih parkova, fokus se seli na sadržaje, održavanje i zelene površine.
15:44 35 d 18.09.2026
23. listopad 2026.
U blizini dubrovačke bolnice planira se nova prometnica koja će omogućiti pristup budućim stambenim objektima.
U Dubrovniku se planira izgradnja nove pristupne prometnice koja će omogućiti pristup budućim stambenim objektima. Riječ je o cesti dugoj 171 metar, koja će se nalaziti u neposrednoj blizini Opće bolnice Dubrovnik, a uključivat će okretište, nogostup, javnu rasvjetu i prateću komunalnu infrastrukturu.
Projekt je dobio važan korak prema realizaciji. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije donijelo je rješenje prema kojem za ovaj zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Ipak, prije početka gradnje morat će se ispuniti određeni uvjeti, posebno oni koji se odnose na očuvanje postojećeg zelenila.
Nova prometnica planirana je u izgrađenom dijelu Dubrovnika, neposredno uz Opću bolnicu Dubrovnik. Početak trase nalazit će se na spoju s Ulicom dr. Ante Šercera, odakle će se cesta pružati prema zapadu i završavati okretištem.
Riječ je o slijepoj ulici koja će omogućiti pristup budućim građevnim česticama. Prema projektnoj dokumentaciji, na tom je području predviđena izgradnja šest dvojnih i jedne samostojeće građevine. Nositelj projekta je Grad Dubrovnik, dok je idejni građevinski projekt izradila tvrtka Tab architecture.
Na prostoru buduće prometnice trenutačno se nalazi visoko i nisko raslinje, a komunalna infrastruktura uglavnom nije izgrađena. Postojeći vodoopskrbni cjevovod i sustav oborinske odvodnje nalaze se na spoju s Ulicom dr. Ante Šercera.
Prema elaboratu zaštite okoliša, nova cesta bit će duga 171 metar, a kolnik će imati dva prometna traka širine po 2,75 metara. Uz jednu stranu prometnice planiran je nogostup minimalne širine 1,5 metara.
Zbog konfiguracije terena uzdužni nagib prometnice varirat će od dva do čak 18 posto. Kolnik će dobiti asfaltni zastor, dok će se nogostup izvesti od betonskih opločnjaka.
Na zapadnom završetku prometnice predviđeno je okretište za vozila. Projekt također uključuje uređenje zelenih površina i bankina, a nakon završetka radova okolni teren trebao bi se hortikulturno urediti.
Izgradnja neće obuhvatiti samo prometnicu. U njezinu trupu planirano je postavljanje novog vodoopskrbnog cjevovoda koji će se povezati s postojećom mrežom u Ulici dr. Ante Šercera.
Predviđena je i izgradnja sustava oborinske odvodnje. Kišnica će se prikupljati preko slivnika i odvoditi novim kolektorom u postojeći sustav. Osigurat će se i koridori za elektroenergetsku te elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
Duž prometnice planirano je pet stupova javne rasvjete, postavljenih na međusobnim razmacima od približno 35 metara. Koristit će se LED rasvjeta koja će biti usmjerena prema kolniku kako bi se smanjilo nepotrebno rasipanje svjetlosti.
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Iako je Ministarstvo zaključilo da nije potrebna dodatna procjena utjecaja na okoliš, projekt mora zadovoljiti niz uvjeta povezanih sa zaštitom prirode.
Prije ishođenja lokacijske dozvole potrebno je izraditi elaborat valorizacije postojećeg zelenila. Njime će se utvrditi stanje i vrijednost svakog stabla na području zahvata, a trasa prometnice morat će se prilagoditi kako bi se sačuvala postojeća odrasla stabla.
Ako uklanjanje dijela vegetacije bude neizbježno, obvezna je zamjenska sadnja. Ona se neće određivati samo prema broju uklonjenih stabala, nego i prema izgubljenoj površini krošanja te njihovoj ekološkoj vrijednosti.
Posebna pravila vrijedit će i za dio zahvata unutar Park-šume Velika i Mala Petka. Ondje će se radovi morati ograničiti na najmanju potrebnu površinu, a izvodit će se izvan razdoblja gniježđenja ptica.
Tijekom izvođenja radova bit će potrebno osigurati stručni arboristički nadzor kako bi se zaštitila stabla i njihovo korijenje. Nakon završetka gradnje zdravstveno stanje sačuvanih stabala pratit će se još tri do pet godina.
Prema rješenju Ministarstva, za projekt nije potrebno provoditi ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Međutim, to ne znači da radovi mogu odmah započeti.
Grad Dubrovnik mora nastaviti s postupkom ishođenja potrebnih dozvola. Rješenje prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od njegove izvršnosti ne podnese zahtjev za lokacijsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt. Točan datum početka radova i vrijednost investicije zasad nisu navedeni u dostupnoj dokumentaciji.
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