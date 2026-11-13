Sporili se i oko prijevoza asfalta: Nakon odbijene žalbe ugovorena rekonstrukcija milijunskog čvora na A3

Nakon što smo početkom lipnja objavili da su GIP Pionir i Pedom Asfalti odabrani za rekonstrukciju čvora Rakitje na autocesti A3, a potom je na odluku stigla žalba konkurencije. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila ju je, a Hrvatske autoceste (HAC) početkom studenoga potpisale su ugovor s odabranim izvođačima.

Njihova ponuda iznosila je 8,76 milijuna eura bez PDV-a. U sklopu prve etape rekonstrukcije čvora Zagreb zapad gradit će se novi autocestovni krakovi, kružna raskrižja i pristupne ceste na području Rakitja i Ježdovca.

Tri ponude, jedna ocijenjena valjanom

Na natječaj su pristigle tri ponude, a HAC je samo zajedničku ponudu Pionira i Pedom Asfalta ocijenio valjanom. Procijenjena vrijednost nabave bila je 10,5 milijuna eura bez PDV-a.

Zajednica slovenskog CGP-a i karlovačkog CGP Aquaterma ponudila je 11,93 milijuna eura, dok je ponuda zajednice BK Montaže, Mežnar građevinskih usluga i Ciglenice iznosila 11,99 milijuna eura. CGP i CGP Aquaterm žalbu su podnijeli 10. lipnja, tražeći poništenje odluke o odabiru i naknadu troškova postupka od 52.500 eura. DKOM je rješenjem od 3. rujna odbio oba zahtjeva.

Autocesta A3 se obnavlja | foto: screenshot YT

Sporilo se i vrijeme prijevoza asfalta

Jedan od prigovora odnosio se na podatke o prijevozu asfaltne mase iz baze u Banjem Selu. Žalitelji su tvrdili da odabrani ponuditelji nisu naveli prosječnu brzinu vožnje, važnu za provjeru može li asfalt stići na gradilište pri odgovarajućoj temperaturi.

U ponudi su, međutim, bili navedeni udaljenost od 51,49 kilometara i vrijeme putovanja od 42 minute. DKOM je prihvatio HAC-ovo obrazloženje da se iz tih podataka jednostavno može izračunati prosječna brzina od 73,56 kilometara na sat. Zaključio je da izostanak posebno iskazanog podatka o brzini ne utječe na valjanost ponude.

Osporavali referencu i kapacitet asfaltne baze

Žalitelji su osporavali i referencu za vijadukt Sajevac na brzoj cesti kroz Karlovac. Smatrali su da nije dokazano traženo iskustvo na armiranobetonskom objektu. DKOM je prihvatio dostavljenu dokumentaciju, uz obrazloženje da prednapeti beton predstavlja posebnu vrstu armiranog betona.

Odbijen je i prigovor vezan uz dokumentaciju kojom je dokazana legalnost asfaltne baze. Komisija je zaključila da dostavljeni akti potvrđuju mogućnost njezina korištenja za traženi kapacitet od 120 tona na sat.

Problematičnim se pokazalo i korištenje iste baze na više projekata. DKOM je utvrdio da natječajem nije traženo isključivo korištenje postrojenja za Rakitje te da preklapanje ugovornih rokova samo po sebi ne dokazuje nedostatak kapaciteta.

Autocesta A3 se obnavlja | foto: screenshot YT

Nove rampe i dva kružna toka

Na sjevernoj strani čvora gradit će se novi ulazni krak prema Bregani, a postojeće T-raskrižje zamijenit će kružni tok s tri privoza. Južno od autoceste predviđeni su novi izlazni krak, izmještanje postojećeg ulaza i kružno raskrižje s četiri privoza.

Radovi uključuju i most preko potoka Brvnica, prilagodbu vodotoka, potporne zidove te pristupnu cestu. Uređivat će se autobusna stajališta, biciklističko-pješačka staza i poljski putovi za pristup okolnim parcelama.

Rok je 540 dana od uvođenja u posao

Za dovršetak radova predviđeno je 540 dana od uvođenja izvođača u posao. Ugovorni uvjeti uključuju rad u tri smjene, noću i vikendima.

Poseban režim vrijedit će tijekom turističke sezone. Od 15. lipnja do 15. rujna na samoj autocesti neće se izvoditi radovi jer promet mora biti omogućen cijelom širinom kolnika. Točan datum početka radova još nije objavljen.