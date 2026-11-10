Milijunski posao na trasi autoceste A7: Dalekovod miču s vijadukta i prebacuju iznad budućeg tunela

Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za posao procijenjen na milijun eura na trasi buduće autoceste A7 od Križišća do Selca. Ondje se na mjestu predviđenom za vijadukt Stolnić nalazi postojeći dalekovod Crikvenica - Vinodol (Vrataruša), pa će dio njegove trase morati pomaknuti prema istoku. Plan je ukloniti dva postojeća stupa, podići tri nova i preusmjeriti vod iznad budućeg tunela Crikvenica 3.

HAC je dokumentaciju krajem listopada uputio u prethodno savjetovanje, koje je završilo 4. studenoga. Već idućeg dana objavljen je otvoreni postupak javne nabave, a ponude se mogu dostaviti do 26. studenoga u 11 sati.

Dalekovod se našao na putu budućeg vijadukta

Riječ je o dvosistemskom dalekovodu napona 2 × 110 kV koji na poddionici Jadranovo - Selce presijeca projektiranu trasu autoceste između postojećih stupova broj 4 i 5. Upravo je na tom mjestu, na stacionaži 12+700, predviđen vijadukt Stolnić. Projektanti su pregledom terena i usporedbom postojećeg položaja dalekovoda s visinom buduće autoceste utvrdili da vod treba izmjestiti.