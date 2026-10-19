Otvoreno hrvatsko gradilište od 150 milijuna eura: Dvocijevni tunel, 2 vijadukta i 2 podvožnjaka za 3 godine

Otvoreno je gradilište koje se dugo čekalo i najavljivalo. Riječ je o realizaciji projekta Hrvatskih autocesta (HAC), a koji obuhvaća izgradnju poddionice Križišće - Jadranovo na autocesti A7. Ona će postati dio autoceste A7 od Križišća do Žute Lokve, ključne prometne veze sjevernog Jadrana i ostatka Hrvatske, čijom će se izgradnjom doprinijeti jačanju prometne protočnosti i sigurnosti na jadranskom području.

Trasa nove prometnice duga je 5,2 kilometra, vrijednost ugovorenih radova iznosi 151,48 milijuna eura bez PDV-a. Izvođač radova je tvrtka GP KRK, a ugovoreni rok izgradnje iznosi 36 mjeseci od uvođenja izvođača u posao. Projektom je predviđena izgradnja dvocjevnog tunela Križišće, dvaju vijadukata u čvoru Križišće te dvaju podvožnjaka - Javornik i podvožnjaka u čvoru Jadranovo.

Povijesni trenutak

Uvođenju izvođača u posao nazočio je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je tom prilikom istaknuo kako početak izgradnje poddionice Križišće - Jadranovo predstavlja ostvarenje dugogodišnjeg cilja prometnog povezivanja ovog područja.

- Ovo je zaista povijesni trenutak, dugo očekivan početak izgradnje autoceste Križišće - Žuta Lokva. Da se ne vraćamo previše u prošlost i povijest, ta izgradnja autoceste od Križišća prema Žutoj Lokvi dugogodišnja je težnja ovoga kraja i, naravno, ljudi koji žive ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, rekao je na otvorenju gradilišta Butković.

Naglasio je kako su Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Hrvatske autoceste osigurali sredstva za nastavak realizacije ovog projekta, istaknuvši da je za izgradnju dviju dionica osigurano ukupno 400 milijuna eura.

- Mi danas otvaramo radove na prvoj dionici Križišće - Jadranovo, 5,2 kilometra, ukupne vrijednosti oko 150 milijuna eura bez PDV-a, i ugovorili smo prije dva mjeseca nastavak Jadranovo - Selce. Ti radovi će krenuti za par mjeseci čim se izda građevinska dozvola, tako da tih 400 milijuna eura je osigurano, ugovoreno i naravno da smo svi veseli da to danas kreće, istaknuo je, dodavši kako će izgradnja autoceste pridonijeti razvoju, rekao je.

Tri godine radova

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, Boris Huzjan, rekao je kako tvrtka GP KRK radi na prvih 5,2 kilometra dionice Križišće - Žuta Lokva, te kako bi dionica trebala biti završena unutar 36 mjeseci. Član Uprave GP KRK Tihomir Ranđelović, istaknuo je pak kako GP KRK ove godine slavi 70 godina neprekinutog poslovanja što je samo dokaz njihove sposobnosti da uspješno obave ovaj veliki posao.

- Uvjeren sam da ćemo i ovaj posao, kao i mnoge druge, završiti u roku i u kvaliteti, naglasio je, poručivši da će posao biti završen u roku. Križišće - Jadranovo | foto: ilustracija Ministrastvo prometa / Canva

Važna poveznica regije s Rijekom

Predsjednik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić istaknuo je važnost projekta za razvoj županije, podsjetivši na dugogodišnje očekivanje realizacije autoceste prema Žutoj Lokvi.

- Preko dvadeset i pet godina sam u županijskoj politici i definitivno autocesta Žuta Lokva je nešto što je obilježilo županijsku politiku. To je cesta o kojoj se u prošlosti jako puno govorilo, a malo radilo. Sad smo došli do vremena kada se malo govori, a puno radi, rekao je te je, govoreći o značaju prometnice za povezivanje gradova i mjesta na ovom području, istaknuo njezinu važnost za svakodnevni život stanovništva, dostupnost usluga i turistički razvoj Kvarnera.

-Ova prometnica će zasigurno proširiti jedno urbano područje ne samo grada Rijeke, nego spojiti ga na Crikvenicu, na Novi Vinodolski, obuhvatiti Kraljevicu pa sve do Senja. Praktički svim tim našim kvarnerskim destinacijama omogućiti da do središta grada Rijeke dođu za dvadesetak minuta, što je bilo do prije par godina doista nezamislivo. Pružiti stanovništvu da sve one usluge grada Rijeke budu dostupne - kulturne, sportske, zdravstvene, zaključio je Boras Mandić.