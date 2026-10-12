Ide sanacija mosta prema Mađarskoj na A4: Diže se konstrukcija, sve uz granicu sa 5 milijuna putnika godišnje

Most Kračevec na autocesti A4, između Brezničkog Huma i Komina, čeka opsežna sanacija. Osim zamjene prijelaznih naprava, Hrvatske autoceste (HAC) spremaju obnova kolnika, popravak betonske konstrukcije i zamjena ležajeva, zbog čega će se konstrukcija morati podizati. Nakon ovih radova sve će biti bolje, ali aktivno gradilište svakako će utjecati na protočnost prometa na važnom pravcu prema Mađarskoj.

Naime, autocesta A4 Goričan – Zagreb jedna je od ključnih prometnih poveznica Hrvatske s Mađarskom. Most Kračevec nalazi se na 62. kilometru autoceste, približno 62,5 kilometara od graničnog prijelaza Goričan. Iako je most relativno malen, planirani građevinski zahvat znatno je opsežniji od same zamjene dotrajalih prijelaznih naprava.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 445.000 eura bez PDV-a, a projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 15. listopada ove godine. Nakon tog datuma građevinska operativa može očekivati raspisivanje javnog natječaja za izvođača radova.