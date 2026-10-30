Ide sanacija mosta na A4: Gradilište će biti otvoreno 60 dana, a čiji strojevi će raditi još je neizvjesno

Otvoreno hrvatsko gradilište od 150 milijuna eura: Dvocijevni tunel, 2 vijadukta i 2 podvožnjaka za 3 godine
Nova prometnica će svim kvarnerskim destinacijama omogućiti da do središta grada Rijeke dođu za dvadesetak minuta.
10:45 11 d 19.10.2026
30. listopad 2026.
Među tehnički zahtjevnijim dijelovima projekta ističe se zamjena ležajeva na upornjacima za koju će se podići rasponska konstrukcija mosta.
Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za sanaciju mosta Kračevec na autocesti A4 Goričan - Zagreb, odnosno dionici Breznički Hum – Komin. Procijenjena vrijednost radova iznosi 445.000 eura bez PDV-a, a ponude potencijalnih izvođača radova zaprimat će se do 24. studenog ove godine.
Otvaranje gradilišta planirano je za početak veljače 2027. godine, a svi radovi morat će se izvesti unutar 60 dana. Što ne čudi obzirom da je autocesta A4 Goričan – Zagreb jedna je od ključnih prometnih poveznica Hrvatske s Mađarskom uz granicu sa 5 milijuna putnika godišnje.
Most čeka opsežna sanacija. Osim zamjene prijelaznih naprava, HAC sprema obnova kolnika, popravak betonske konstrukcije i zamjena ležajeva, zbog čega će se konstrukcija morati podizati. Nakon ovih radova sve će biti bolje, ali aktivno gradilište svakako će utjecati na protočnost prometa na važnom pravcu prema Mađarskoj.
Svakako valja reći nešto i lokaciji zahvata. Most Kračevec nalazi se na 62. kilometru autoceste, približno 62,5 kilometara od graničnog prijelaza Goričan. A iako je most relativno malen, planirani građevinski zahvat znatno je opsežniji od same zamjene dotrajalih prijelaznih naprava.
Otvoreno hrvatsko gradilište od 150 milijuna eura: Dvocijevni tunel, 2 vijadukta i 2 podvožnjaka za 3 godine
Nova prometnica će svim kvarnerskim destinacijama omogućiti da do središta grada Rijeke dođu za dvadesetak minuta.
10:45 11 d 19.10.2026
HAC će u 50 km autoceste 'upumpati' gotovo 13 milijuna eura, istražili smo što stoji iza velikog zahvata
Radovi će se izvoditi na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, promet neće stajati, ali neće biti ni 'glatko' za vozače.
08:16 13 d 17.10.2026
Most Kračevec ima jedan raspon duljine 8,60 metara, sa svijetlim otvorom od osam metara. Ukupna širina građevine iznosi 28,40 metara, dok širina jednog kolnika iznosi 10,70 metara. Konstrukciju čini monolitna armiranobetonska ploča debljine 60 centimetara, oslonjena preko neoprenskih ležajeva na armiranobetonske upornjake. Kolnička konstrukcija sastoji se od dva sloja asfalta ukupne debljine osam centimetara, a uz prometne površine izvedene su revizijske staze i zaštitna čelična ograda visine jednog metra.
Iz projektne dokumentacije vidljivo je da je sanacija predviđena na više dijelova konstrukcije. Obuhvaća postojeće čelične prijelazne naprave, kolnički zastor i hidroizolaciju, ali i betonske površine rasponske ploče, upornjake te ležajeve. Projektant predviđa mogućnost pojave degradiranog i karbonatiziranog betona, odnosno betona izloženog djelovanju klorida, zbog čega će se nakon uklanjanja asfalta i čišćenja konstrukcije detaljno utvrditi stvarni opseg oštećenja.
Posebna pozornost posvetit će se stanju armature i pukotinama u betonu, kao i ležajnim elementima koji mogu biti izloženi dugotrajnom djelovanju vode. Dokumentacija predviđa lokalno uklanjanje oštećenih slojeva betona, zaštitu armature od korozije te sanaciju podložnih betonskih elemenata ako se tijekom radova utvrdi njihova degradacija. Konačan opseg pojedinih popravaka ovisit će o stanju konstrukcije nakon otvaranja i pregleda.
Među tehnički zahtjevnijim dijelovima projekta ističe se zamjena ležajeva na upornjacima. Za izvođenje tih radova bit će potrebno privremeno podići rasponsku konstrukciju mosta, za što se mora izraditi poseban izvedbeni projekt i osigurati odgovarajuća nosiva skela.
Nakon podizanja konstrukcije uklonit će se postojeći elastomerni ležajevi, a projektant i nadzorni inženjer utvrdit će stanje podložnih betonskih elemenata. Ako se ustanove oštećenja nastala dugotrajnim djelovanjem vode, predviđena je njihova sanacija ili zamjena.
Ugradit će se novi elastomerni ležajevi dimenzija 25 puta 20 centimetara, nakon čega će se rasponska konstrukcija ponovno spustiti. Tehnička dokumentacija izričito propisuje da tijekom podizanja konstrukcije nije dopušten promet motornih vozila preko objekta.
Osim toga, sanirat će se donja ploha rasponske konstrukcije i upornjaci. Radovi uključuju uklanjanje degradiranog betona, zaštitu i dopunu armature, injektiranje pukotina te nanošenje zaštitnih premaza. Predviđeno je i čišćenje te uređenje terena ispod mosta.
8 tunela do Dubrovnika: Svaki će imati dvije cijevi, a zajedno će pokrivati 20 kilometara
Najskuplja dionica autoceste u Hrvatskoj krije osam velikih tunela kroz tvrdi krš. Realizacija će biti mega pothvat za građevinsku operativu.
07:34 104 d 18.07.2026
Ovako 200 Kineza probija novi slavonski tunel: Buši se dva metra na dan modernim metodama
Na milijunskom gradilištu brze ceste Požega – Staro Petrovo Selo CRBC gradi tunel, po dva moderna čvorišta i mosta, te 5 vijadukata i 4 nadvožnjaka.
16:16 14 d 15.10.2026
Jedan od ključnih zahvata bit će uklanjanje postojećih čeličnih prijelaznih naprava i ugradnja novih. Riječ je o elementima koji omogućuju pomicanje mostovne konstrukcije zbog temperaturnih promjena i prometnog opterećenja, a istodobno osiguravaju nesmetan prijelaz vozila preko spoja mosta i pristupne prometnice.
Postojeće naprave uklanjat će se hidromehaničkim postupkom, nakon čega slijedi uklanjanje približno deset centimetara betona ispod njih. Za te radove koristit će se voda pod tlakom do 2.500 bara, uz zadržavanje postojeće armature gdje je to moguće. Predviđena je i ugradnja dodatnih čeličnih sidara te posebnog podljevnog betona s kompenziranim skupljanjem.
Nove prijelazne naprave morat će omogućiti ukupne pomake od 80 milimetara, odnosno 40 milimetara u svakom smjeru. Projektom je predviđena i izvedba sinusoidalnih ploča za smanjenje buke pri prolasku vozila, uz obvezno osiguravanje vodonepropusnosti cijelog sustava.
Zahvat uključuje i potpunu obnovu kolničkog zastora na mostu. Postojeći asfalt i hidroizolacija uklonit će se u punoj debljini od približno osam centimetara, najprije strojnim frezanjem, a zatim dodatnim uklanjanjem preostalih slojeva kako se ne bi oštetila betonska ploča.
Nakon čišćenja površine slijedi pregled betona i utvrđivanje oštećenja. Na mjestima gdje je beton degradiran, karbonatiziran ili sadrži prekomjerne količine klorida, predviđeno je njegovo uklanjanje visokotlačnom vodom. Pukotine će se sanirati epoksidnim smolama, dok će se oštećeni dijelovi konstrukcije obnoviti reparaturnim mortovima i betonom.
Na pripremljenu površinu postavit će se nova hidroizolacija, a potom dva sloja asfalta, zaštitni debljine tri centimetra i završni habajući sloj debljine pet centimetara. Radovi će se izvoditi fazno, po prometnim trakovima, kako bi se omogućila odgovarajuća organizacija prometa.
Sanacija će zahvatiti i pristupne rampe mosta. Predviđeno je uklanjanje i obnavljanje asfaltnog zastora na dijelovima prometnice neposredno prije i nakon objekta, uz završno iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije.
Objavljen natječaj za sanaciju Male Kapele koji se napeto čekao, radovi predviđeni od studenog 260 dana
Čak i ako izvođač krene s radovima u dan kako je previđeno, što je rijetkost, osim ako ozbiljno ne požuri, iduće ljeto u tunelu će biti bauštela.
13:00 48 d 11.09.2026
Reli po autocesti! Slavonika prema Zagrebu puca po šavovima, asfalt kao paukova mreža
Ova prometnica datira iz 2009. godine, a gradilo ju je približno 15 izvođača. No, jedna dionica katastrofalnim stanjem bitno odskače od ostatka.
12:43 51 d 08.09.2026
Želite da vaš proizvod upoznaju arhitekti i dizajneri? Evo gdje ih možete susresti
Tražite li nove projekte i poslovne kontakte među arhitektima i dizajnerima interijera? Predstavite svoju ponudu u Rovinju na sajmu Design District.
10:23 4 d 26.10.2026
Stara opeka, nova zgrada: Uz Dravu nadomak centra Osijeka niče novo naselje
Uz Dravu planira se stambeno naselje Zona 31 s poslovnim prostorima. Donosimo detalje projekta i izgled budućeg naselja.
09:39 8 d 22.10.2026
Jednostavan nadzor u jednostavnim sustavima: GlobalLink 530
Postoji uređaj koji vam na mobitel šalje informacije o stanju vaše baterije. Tako možete provjeriti koliko je napunjena čak i dok odmarate na kauču.
09:27 8 d 22.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 28 d 01.10.2026
Ide sanacija mosta prema Mađarskoj na A4: Diže se konstrukcija, sve uz granicu sa 5 milijuna putnika godišnje
Gradilište će biti otvoreno na trasi koja prevodi cestovni promet iz Hrvatske u Mađarsku, nadomak 6. najprometnijeg RH graničnog prijelaza.
16:21 17 d 12.10.2026
Novi izgled obale između dva dalmatinska mjesta: Izmjenjivat će se trgovi i zelene površine
Nakon šest godina priprema konačno se nazire uređenje kontinuirane šetnice između dva dalmatinska mjesta. izmjenjivat će se trgovi i zelene površine.
16:32 17 h 29.10.2026
Turbine koje nas 'griju': Iduće dvije godine održavat će se za preko 20 milijuna eura
Velik broj Zagrepčana grije pogon TE-TO Zagreb. Postrojenje pokreću plinske turbine koje će se u iduće 2 godine održavati za oko 21,7 milijuna eura.
16:30 17 h 29.10.2026
Stižu 2 velika natječaja za milijunsku obnovu kultnog splitskog kompleksa iz 1979., imamo nacrte
Dotrajale kamene površine, oštećene konstrukcije i zastarjela infrastruktura godinama su gradska sramota, sada odlaze u povijest.
12:23 22 h 29.10.2026
Raspodjela građevinskog kolača: Gotovo 7 milijardi € radova, a u ovih 5 županija više od pola gradilišta
Dok građevinska operativa strepi od 2027., slave se lanjski rezultati. Znamo gdje najviše i zbog čega.
10:34 23 h 29.10.2026
Preminuo poznati hrvatski akademik i matematičar: Zalagao se da 'ZDS' postane službeni pozdrav
Pečarić je bio jedan od potpisnika inicijative iz 2015. kojom se tražilo da 'Za dom spremni' postane službeni pozdrav u Oružanim snagama RH.
10:03 27.116666666667 min 30.10.2026
Dođite podržati tihe heroje obrazovanja: Na konferenciji doznajemo tko su dobitnici Zlatne krede
Finalisti Zlatne krede su već poznati, ali na konferenciji 'Idemo u srednju!' 6. studenog doznajemo tko su dobitnici nagrade. Dođite ih podržati.
09:26 1 h 30.10.2026
Umirovljenica Jadranka (75): 'Htjela bih da se sin vrati iz Njemačke, ali sumnjam'
Umirovljenica Jadranka (75) cijeli život je radila u HŽ-u. Danas gdje god ide, sa sobom nosi štaku zbog proteza koje ima. S njom se osjeća sigurnije.
06:00 4 h 30.10.2026
Umrlo 27.000 umirovljenika: Žene su puno dulje primale mirovinu, ali manje iznose
Umrli umirovljenici u prosjeku su preživljavali od 544 eura. Velike su razlike između spolova po iznosima mirovina, ali i godinama korištenja.
16:31 17 h 29.10.2026