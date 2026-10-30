Ide sanacija mosta na A4: Gradilište će biti otvoreno 60 dana, a čiji strojevi će raditi još je neizvjesno

Hrvatske autoceste (HAC) raspisale su natječaj za sanaciju mosta Kračevec na autocesti A4 Goričan - Zagreb, odnosno dionici Breznički Hum – Komin. Procijenjena vrijednost radova iznosi 445.000 eura bez PDV-a, a ponude potencijalnih izvođača radova zaprimat će se do 24. studenog ove godine.

Otvaranje gradilišta planirano je za početak veljače 2027. godine, a svi radovi morat će se izvesti unutar 60 dana. Što ne čudi obzirom da je autocesta A4 Goričan – Zagreb jedna je od ključnih prometnih poveznica Hrvatske s Mađarskom uz granicu sa 5 milijuna putnika godišnje.

Most čeka opsežna sanacija. Osim zamjene prijelaznih naprava, HAC sprema obnova kolnika, popravak betonske konstrukcije i zamjena ležajeva, zbog čega će se konstrukcija morati podizati. Nakon ovih radova sve će biti bolje, ali aktivno gradilište svakako će utjecati na protočnost prometa na važnom pravcu prema Mađarskoj.

Svakako valja reći nešto i lokaciji zahvata. Most Kračevec nalazi se na 62. kilometru autoceste, približno 62,5 kilometara od graničnog prijelaza Goričan. A iako je most relativno malen, planirani građevinski zahvat znatno je opsežniji od same zamjene dotrajalih prijelaznih naprava.

Postojeće stanje

Most Kračevec ima jedan raspon duljine 8,60 metara, sa svijetlim otvorom od osam metara. Ukupna širina građevine iznosi 28,40 metara, dok širina jednog kolnika iznosi 10,70 metara. Konstrukciju čini monolitna armiranobetonska ploča debljine 60 centimetara, oslonjena preko neoprenskih ležajeva na armiranobetonske upornjake. Kolnička konstrukcija sastoji se od dva sloja asfalta ukupne debljine osam centimetara, a uz prometne površine izvedene su revizijske staze i zaštitna čelična ograda visine jednog metra.

Iz projektne dokumentacije vidljivo je da je sanacija predviđena na više dijelova konstrukcije. Obuhvaća postojeće čelične prijelazne naprave, kolnički zastor i hidroizolaciju, ali i betonske površine rasponske ploče, upornjake te ležajeve. Projektant predviđa mogućnost pojave degradiranog i karbonatiziranog betona, odnosno betona izloženog djelovanju klorida, zbog čega će se nakon uklanjanja asfalta i čišćenja konstrukcije detaljno utvrditi stvarni opseg oštećenja.

Posebna pozornost posvetit će se stanju armature i pukotinama u betonu, kao i ležajnim elementima koji mogu biti izloženi dugotrajnom djelovanju vode. Dokumentacija predviđa lokalno uklanjanje oštećenih slojeva betona, zaštitu armature od korozije te sanaciju podložnih betonskih elemenata ako se tijekom radova utvrdi njihova degradacija. Konačan opseg pojedinih popravaka ovisit će o stanju konstrukcije nakon otvaranja i pregleda.

Most Kračevec, sanacija | foto: ilustracija screen shot EOJN / AI Chat GPT

Podizanje konstrukcije

Među tehnički zahtjevnijim dijelovima projekta ističe se zamjena ležajeva na upornjacima. Za izvođenje tih radova bit će potrebno privremeno podići rasponsku konstrukciju mosta, za što se mora izraditi poseban izvedbeni projekt i osigurati odgovarajuća nosiva skela.

Nakon podizanja konstrukcije uklonit će se postojeći elastomerni ležajevi, a projektant i nadzorni inženjer utvrdit će stanje podložnih betonskih elemenata. Ako se ustanove oštećenja nastala dugotrajnim djelovanjem vode, predviđena je njihova sanacija ili zamjena.

Ugradit će se novi elastomerni ležajevi dimenzija 25 puta 20 centimetara, nakon čega će se rasponska konstrukcija ponovno spustiti. Tehnička dokumentacija izričito propisuje da tijekom podizanja konstrukcije nije dopušten promet motornih vozila preko objekta.

Osim toga, sanirat će se donja ploha rasponske konstrukcije i upornjaci. Radovi uključuju uklanjanje degradiranog betona, zaštitu i dopunu armature, injektiranje pukotina te nanošenje zaštitnih premaza. Predviđeno je i čišćenje te uređenje terena ispod mosta.

Nove prijelazne naprave

Jedan od ključnih zahvata bit će uklanjanje postojećih čeličnih prijelaznih naprava i ugradnja novih. Riječ je o elementima koji omogućuju pomicanje mostovne konstrukcije zbog temperaturnih promjena i prometnog opterećenja, a istodobno osiguravaju nesmetan prijelaz vozila preko spoja mosta i pristupne prometnice.

Postojeće naprave uklanjat će se hidromehaničkim postupkom, nakon čega slijedi uklanjanje približno deset centimetara betona ispod njih. Za te radove koristit će se voda pod tlakom do 2.500 bara, uz zadržavanje postojeće armature gdje je to moguće. Predviđena je i ugradnja dodatnih čeličnih sidara te posebnog podljevnog betona s kompenziranim skupljanjem.

Nove prijelazne naprave morat će omogućiti ukupne pomake od 80 milimetara, odnosno 40 milimetara u svakom smjeru. Projektom je predviđena i izvedba sinusoidalnih ploča za smanjenje buke pri prolasku vozila, uz obvezno osiguravanje vodonepropusnosti cijelog sustava. Most Kračevec, sanacija | foto: ilustracija screen shot EOJN / AI Chat GPT

Skidanje starog asfalta

Zahvat uključuje i potpunu obnovu kolničkog zastora na mostu. Postojeći asfalt i hidroizolacija uklonit će se u punoj debljini od približno osam centimetara, najprije strojnim frezanjem, a zatim dodatnim uklanjanjem preostalih slojeva kako se ne bi oštetila betonska ploča.

Nakon čišćenja površine slijedi pregled betona i utvrđivanje oštećenja. Na mjestima gdje je beton degradiran, karbonatiziran ili sadrži prekomjerne količine klorida, predviđeno je njegovo uklanjanje visokotlačnom vodom. Pukotine će se sanirati epoksidnim smolama, dok će se oštećeni dijelovi konstrukcije obnoviti reparaturnim mortovima i betonom.

Na pripremljenu površinu postavit će se nova hidroizolacija, a potom dva sloja asfalta, zaštitni debljine tri centimetra i završni habajući sloj debljine pet centimetara. Radovi će se izvoditi fazno, po prometnim trakovima, kako bi se omogućila odgovarajuća organizacija prometa.

Sanacija će zahvatiti i pristupne rampe mosta. Predviđeno je uklanjanje i obnavljanje asfaltnog zastora na dijelovima prometnice neposredno prije i nakon objekta, uz završno iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije.