HAC će u 50 km autoceste 'upumpati' gotovo 13 milijuna eura, istražili smo što stoji iza velikog zahvata

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13:58 1 d 15.10.2026
17. listopad 2026.
Radovi će se izvoditi na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, promet neće stajati, ali neće biti ni 'glatko' za vozače.
Hrvatske autoceste (HAC) spremaju veliki posao na autocesti A3 koji će obuhvatiti dionicu od gotovo 50 kilometara. Riječ je o zamjeni ograda od čvora Lipovljani do čvora Nova Gradiška. Možda se čini kao nešto banalno, ali nije. Procijenjena vrijednost radova iznosi čak 12.855.432 eura bez PDV-a.
Projekt se trenutačno nalazi u javnom savjetovanju do 19. listopada ove godine. Nakon što ova procedura bude okončana slijedi raspisivanje natječaja za izvođača radova. Uopće ne sumnjamo kako će interes građevinske operative biti značajan.
Prema tehničkoj dokumentaciji, zahvat će se izvoditi na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, od 119. kilometra i 660. metra do 167. kilometra autoceste A3. Riječ je o dionici dugoj točno 47,34 kilometra na kojoj se planira opsežno unaprjeđenje sustava zaštitnih odbojnih ograda. Radovi će obuhvatiti bankine obaju kolnika, ali i središnji razdjelni pojas autoceste.
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Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
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