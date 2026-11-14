Obilaznica na sjeveru Hrvatske: Nikako da krene posao od 15 milijuna, sad se traži izvođač za probne rovove

Na ljeto 2019., krenula je izgradnja sjeverne zaobilaznice Čakovca. Projekt duljine 1.600 metara odmah po završetku je trebao dobiti nastavak, koji bi se radio u dvije faze.

No, predmet koji se pojavio u javnoj nabavi tek krajem 2025. godine, nije zaključen. Otvaranje pristiglih ponuda nije završilo odabirom najpovoljnije tvrtke koja zadovoljava i druge kriterije nabave, ali nije došlo ni do poništenja. Sada se traži izvođač probnih rovova na dionicama koje određuju konzervatori. Probni rovovi, to jest probni iskopi prije izgradnje ceste ključni su korak u pripremi terena, u ovom slučaju za potrebe arheološke provjere, uobičajene kod ovakvih zahvata.

Nabava za građevinske radove 'stoji'

Izgradnja sjeverne obilaznice Čakovca, 2. i 3. faze, posao je procijenjen na 15 milijuna eura. S rokom za dostavu 15. lipnja ove godine, svoje ponude na natječaj poslale su dvije zajednice ponuditelja i jedna tvrtka, iako i dalje nijedna nije ocijenjena kao 'najpovoljnija' te još uvijek nema ugovora koji bi ukazao da se sprema otvaranje gradilišta. Javili su se zajednica Colasa i Crotala s ponudom od 20,1 milijuna eura bez uključenog PDV-a, zajednica tvrtki Tegra i Pomgrad s ponudom od 18,75 milijuna eura, te tvrtka CP Ptuj s ponudom od 21,7 milijuna eura (u oba slučaja nije uračunat PDV). Nije odabran izvođač, a nije ni poništena ponuda ali se može konstatirati da su sve pristigle ponude preskupe.

U međuvremenu, naručitelj Hrvatske ceste (HC) traže izvođača koji će iskopati probne rovove na predviđenoj trasi buduće zaobilaznice. Znači li to da je i izgradnja iza ugla? Izvedba probnih rovova, točnije arheoloških istražnih radova ponude zainteresiranih tvrtki zaprimat će se do 17. studenog ove godine, a procjenjuje se da bi to mogao biti posao vrijedan 66.345 eura.

U planu sondiranja terena

Terenskim arheološkim pregledom obuhvaćena je trasa sjeverno od Čakovca i južno od Mihovljana, koja se nastavlja prema istoku do Pribislavca, potom skreće prema jugu i jugoistoku te se zapadno od Štefanca spaja na državnu cestu D3.

Pregledom su na području između stacionaža 4+600 i 5+650 pronađeni ulomci keramike i opeke koji potvrđuju postojanje arheološkog lokaliteta Pod Trnavom, poznatog iz ranijih istraživanja 2011. i 2012. godine. Nalazi upućuju na prapovijesno i antičko razdoblje, a novim pregledom utvrđeno je da se lokalitet proteže približno 100 metara dalje prema sjeverozapadu, sve do željezničke pruge.

U skladu s ranije sakupljenim informacijama, rješenjem iz rujna 2026. propisane su i mjere zaštite arheološke baštine. Kako piše u rješenju, na dionici od stacionaže 4+600 do 5+650 prije građevinskih radova potrebno je provesti probna arheološka istraživanja, odnosno sondiranja, nakon kojih će konzervatorska služba odrediti treba li provesti sustavno istraživanje ili arheološki nadzor. Na dionici od 1+650 do 4+600 zbog slabe preglednosti terena obvezan je stalan arheološki nadzor tijekom svih zemljanih radova, a iskopi ne smiju početi bez prisutnosti arheologa. Više će se znati nakon što stignu očekivane ponude.

Obilaznica Čakovca | Foto: Snimka zaslona, EOJN

Ništa od radova prije odabira tvrtke

Napominjemo, planirana Sjeverna obilaznica Čakovca duga je 5,67 kilometara, a po završetku bi povezala državnu cestu D209 na ulazu iz smjera Šenkovca i Murskog Središća s trokrakim raskrižjem državnih cesta D3 i D20 u blizini Štefanca. Trasa će prolaziti sjeverno od postojećih i planiranih građevinskih područja Čakovca, povezati se s planiranim koridorom izmještene D209 te nastaviti rubnim istočnim dijelovima grada. Cijeli zahvat prolazi nizinskim, djelomično izgrađenim područjem.

Druga i treća faza, koje su trenutačno predmet natječajne dokumentacije, predviđa izgradnju dvosmjerne prometnice s jednim kolnikom i dva prometna traka, ukupne širine poprečnog profila 9,5 metara. Projektirana je za mješoviti promet i brzinu od 80 kilometara na sat, a obuhvaća dionicu od završetka trokrakog raskrižja do četverokrakog spoja sa županijskom cestom ŽC2018. Jedan od zahtjevnijih objekata bit će nadvožnjak dug 243,7 metara, kojim će obilaznica prijeći preko Mihovljanske ulice i željezničke pruge L101. Predviđen je i pločasti propust na prijelazu preko lateralnog kanala.

Budući da trasa prolazi ravničarskim područjem podložnim plavljenju, projektom je predviđen sustav odvodnje s odvodnim jarcima uz nasip, koji će prikupljati vodu s prometnice i okolnog terena te je, gdje je moguće, odvoditi u lateralni kanal. Na dijelovima višeg nasipa oborinska voda prikupljat će se rigolima i kontrolirano ispuštati u odvodne jarke. Projektna dokumentacija za drugu fazu izrađena je u listopadu 2024. godine, a pripremio ju je Projektni biro P45. Izgradnja bi mogla trajati oko godinu i pol, no radovi ne mogu početi prije odabira izvođača i uvođenja u posao.