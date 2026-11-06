Izgradnja karlovačkog prometnog prstena: Nakon 20 godina čekanja, prva faza je pola kilometra ceste

Novi korak u mega-projektu kod Splita: Sprema se 800 metara ceste s nadvožnjakom i tri pothodnika
Hrvatske ceste pripremaju projektiranje spoja magistrale s čvorom TTTS, uz planirani nadvožnjak i tri pješačka pothodnika.
12:17 5 d 02.11.2026
06. studeni 2026.
Izgradnja samo pola kilometra prometnice jednog grada mogla bi u potpunosti transformirati promet čitavog grada, a ovo je tek prva faza.
U Karlovcu je sagrađena nova gradska prometnica, a to je tek prva faza kompletnog gradskog prstena u širem smislu. Nova prometnica osigurat će veću protočnost prometa i sigurnost sudionika u prometu, naveo je gradonačelnik Damir Mandić u lipnju ove godine kad je izgradnja bila pri samom kraju. Radovi na prvoj fazi užeg karlovačkog gradskog prstena počela je u svibnju ove godine, a riječ je o početku projekta na koji grad čeka 20 godina.
Već dva desetljeća Grad Karlovac, njegovi stanovnici i svi drugi koji prolaze tim područjem čekaju razvoj važnog prometnog projekta - karlovačkog gradskog prstena. Riječ je o strateškom infrastrukturnom projektu Hrvatskih cesta i Grada, namijenjenom prometnom rasterećenju gradskog središta i povezivanju pojedinih gradskih četvrti. Njegovom bi se realizacijom tranzitni promet preusmjerio iz naselja.
Projekt uključuje opsežnu rekonstrukciju i izgradnju nove infrastrukture. Predviđena je izgradnja novih prometnih traka za dvosmjerni motorni promet, s modernim obloženim rubnjacima, armiranobetonskih potpornih zidova na dijelovima gdje to zahtijeva konfiguracija terena, ali i nužne komunalne infrastrukture i pripadajuće opreme.
Prva faza projekta obuhvaća izgradnju nešto više od pola kilometra nove prometnice D454, s obostranim pješačko-biciklističkim stazama, oborinskom odvodnjom, EKI kanalizacijom i javnom rasvjetom. Hrvatske ceste pokrenule su projekt procijenjene vrijednosti od oko dva milijuna eura, a natječaj je raspisan krajem 2023. godine. Zajednica ponuditelja odabrana je 2024. godine. Tijekom prve polovice i početkom druge polovice 2025. godine, kao preduvjet za nastavak radova, na trasi su postavljeni magistralni vodoopskrbni cjevovod i kanalizacija. Nakon toga, izvođenje prometnice i pripadajuće infrastrukture intenziviralo se u svibnju 2026. godine. Inicijalni ugovoreni rok za dovršetak ove dionice bio je 31. srpnja 2026., no nije ispoštovan, tako da je prometnica ove jeseni dobila asfalt.
Novi korak u mega-projektu kod Splita: Sprema se 800 metara ceste s nadvožnjakom i tri pothodnika
Hrvatske ceste pripremaju projektiranje spoja magistrale s čvorom TTTS, uz planirani nadvožnjak i tri pješačka pothodnika.
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U javnoj nabavi vidljivo je da se iznos radova na zahvatu, koji je sada pri samom kraju, mijenjao u više navrata. Posljednji, sedmi dodatak ugovoru za ovaj posao sklopljen je 3. studenoga, a objavljen 5. studenoga 2026. godine. Najnovijom izmjenom promijenjen je iznos radova, koji sada iznosi 2,28 milijuna eura, dok je rok izvođenja u dokumentaciji javne nabave i dalje naveden kao četiri mjeseca.
Ugovorom je iznos radova mijenjan s početnih 2,1 milijun eura na trenutačnih 2,28 milijuna eura, dok je procijenjena vrijednost bila gotovo milijun eura niža, odnosno oko 1,3 milijuna eura.
Napominjemo da je predmet projekta bila izgradnja prve faze Ulice Luščić u Karlovcu, u sklopu projekta Užeg gradskog prstena, na dionici od Krležine do Držićeve ulice, u duljini od 530 metara. Projekt obuhvaća uređenje prometnice, oborinske odvodnje, elektroenergetske i elektroničke komunikacijske infrastrukture te sustava javne rasvjete, kako je navedeno u tehničkom opisu projektne dokumentacije.
Radovi imaju i drugu fazu. Prva obuhvaća dionicu od Krležine do Držićeve ulice, dok je drugom predviđeno uređenje nastavka prometnice od Držićeve do Šulekove ulice, u duljini od 310 metara.
Budući da na većem dijelu obuhvata trenutačno ne postoji javna rasvjeta, projektom je predviđena ugradnja novih rasvjetnih stupova visine deset metara, s odgovarajućim svjetiljkama i pripadajućim instalacijama. Stupovi će se postaviti na betonske temelje, uz izvedbu uzemljenja i nove kabelske kanalizacije.
Projekt uključuje i polaganje elektroenergetskih kabela u zaštitne cijevi, uređenje kabelskih rovova te zaštitu postojeće podzemne elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture tijekom izvođenja radova. Posebna pozornost posvetit će se sigurnom križanju novih instalacija s postojećim vodovodnim, kanalizacijskim i plinskim cjevovodima te održavanju propisanih razmaka. Cilj je izgraditi prometnicu s pripadajućom infrastrukturom koja će unaprijediti prometnu povezanost i komunalnu opremljenost ovog dijela Karlovca, čita se u tehničkom opisu.
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