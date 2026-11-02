Novi korak u mega-projektu kod Splita: Sprema se 800 metara ceste s nadvožnjakom i tri pothodnika

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10:40 6 h 02.11.2026
02. studeni 2026.
Hrvatske ceste pripremaju projektiranje spoja magistrale s čvorom TTTS, uz planirani nadvožnjak i tri pješačka pothodnika.
Dok se na pojedinim dijelovima buduće brze ceste između Splita i Omiša već izvode radovi, Hrvatske ceste (HC) pripremaju još jednu važnu poveznicu. U prethodno savjetovanje upućena je dokumentacija za projektiranje spojne ceste Stobreč (DC8) - TTTS, duge približno 800 metara. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 450.000 eura bez PDV-a, a obuhvaća izradu projekata i ishođenje dozvola. Riječ je o spoju Jadranske magistrale s čvorom TTTS, čija je izgradnja već povjerena Heringu.
Predmet novog savjetovanja je priprema nabave za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola. Točnije, ovo je važan korak prema odabiru projektanta i pripremi buduće gradnje spojne ceste, a navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju i povezane usluge.
Spojna cesta dio je Multimodalne platforme splitske aglomeracije, odnosno šireg projekta brze ceste Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš. Njezina je uloga povezati postojeću DC8 u Stobreču s čvorom TTTS i omogućiti pristup novom cestovnom pravcu.
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Razmišljate o gradnji kuće na kredit? Evo što sve trebate znati
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