Novi korak u mega-projektu kod Splita: Sprema se 800 metara ceste s nadvožnjakom i tri pothodnika

Dok se na pojedinim dijelovima buduće brze ceste između Splita i Omiša već izvode radovi, Hrvatske ceste (HC) pripremaju još jednu važnu poveznicu. U prethodno savjetovanje upućena je dokumentacija za projektiranje spojne ceste Stobreč (DC8) - TTTS, duge približno 800 metara. Procijenjena vrijednost usluge iznosi 450.000 eura bez PDV-a, a obuhvaća izradu projekata i ishođenje dozvola. Riječ je o spoju Jadranske magistrale s čvorom TTTS, čija je izgradnja već povjerena Heringu.

Projektiranje spoja od magistrale do TTTS-a

Predmet novog savjetovanja je priprema nabave za izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata te ishođenje lokacijske i građevinskih dozvola. Točnije, ovo je važan korak prema odabiru projektanta i pripremi buduće gradnje spojne ceste, a navedeni iznos odnosi se na projektnu dokumentaciju i povezane usluge.