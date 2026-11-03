Željeznički most izgrađen prije 1. svjetskog rata: Raspada se, HŽ sprema zamjenu

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03. studeni 2026.
Most sagrađen prije početka Prvog svjetskog rata kod mjesta Ilovac blizu Karlovca dobit će zamjenu. Zbog dotrajalosti materijala, u očajnom je stanju.
Nekada je mostove jednostavnije zamijeniti nego popraviti. Jedan takav slučaj je most Ilovac, smješten na jednokolosiječnoj, neelektrificiranoj pruzi L103, na području triju katastarskih čestica u katastarskoj općini Karlovac I. Most je izgrađen prije Prvog svjetskog rata pa ne čudi što je nužna zamjena postojeće konstrukcije, raspona 9,5 metara. Nakon izrade tehničke dokumentacije, HŽ Infrastruktura traži stručni nadzor i kontrolu kvalitete radova. Naime, na starom mostu zabilježeni su korozija, pukotine i dotrajalost betonskih upornjaka.
Za zamjenu postojećeg mosta Ilovac, koji se nalazi u km 2+194 na pruzi L103 Karlovac-Kamanje-DG, HŽ Infrastruktura prethodno je provela postupak nabave usluge izrade tehničke dokumentacije. Ugovor s odabranim projektantom, tvrtkom BBD - Bridge & Building Design, potpisan je u svibnju 2025. godine, a sklopljen je na razdoblje od 12 mjeseci.
Ugovor u međuvremenu nije mijenjan, a tehnička dokumentacija izrađena je uz sudjelovanje podugovaratelja: tvrtke Geo Media, zadužene za izradu geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru, te tvrtke Teb-Inženjering, koja je izradila elektrotehnički dio projekta.
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Naručitelj nakon toga kreće u potragu za pružateljem usluge stručnog nadzora i kontrole kvalitete radova na zamjeni mosta. Stručni nadzor i kontrola trebali bi osigurati praćenje kvalitete izvedenih radova, a procijenjena vrijednost te usluge iznosi oko 26.500 eura. Zainteresirani ponuditelji mogu se javiti na natječaj do 17. studenoga ove godine, dok je predviđeno trajanje usluge, nakon sklapanja ugovora, oko 120 dana.
Kako smo naveli, most je izgrađen još 1913. godine, što znači da je njegova konstrukcija starija od 100 godina. Nalazi se na jednokolosiječnoj, neelektrificiranoj željezničkoj pruzi, na području triju katastarskih čestica u katastarskoj općini Karlovac I. Zbog lošeg stanja nosive konstrukcije i upornjaka predviđeno je potpuno uklanjanje postojećeg mosta i izgradnja novoga armiranobetonskog mosta na istom mjestu.
Most je trenutačno u lošem građevinskom stanju zbog dugotrajne izloženosti vremenskim utjecajima koji su doveli do ozbiljne dotrajalosti materijala. Na čeličnim nosačima izražena je korozija, prisutne su manje pukotine, a zakovice su dotrajale. Betonski upornjaci također su znatno oštećeni: na njima su vidljive pukotine, beton je raspucao i mjestimice se odlama. Osim toga, kako stoji u projektnoj dokumentaciji, postojeći kolosijek izveden je na drvenim pragovima s tračnicama tipa 49 E1, dok je dopušteno opterećenje mosta razvrstano u kategoriju B2.
Zbog lošeg stanja nosive konstrukcije i upornjaka predviđeno je potpuno uklanjanje postojećeg mosta i izgradnja novoga armiranobetonskog mosta. Nova rasponska konstrukcija sastojat će se od dviju prednapetih armiranobetonskih greda povezanih armiranobetonskom pločom debljine 40 centimetara. Predviđeni raspon iznosit će 11,90 metara, a ukupna duljina konstrukcije 19,90 metara, opisuje se u projektu.
Konstrukcija će biti oslonjena na nove masivne betonske upornjake, duboko temeljene na pilotima promjera 120 centimetara i duljine 10 metara. Predviđena je izvedba hidroizolacije, zaštitnog sloja, elastične obloge, revizijskih staza te sustava odvodnje. Novi kolosijek izvest će se s tračnicama tipa 49 E1, betonskim pragovima i tucaničkim zastorom debljine najmanje 30 centimetara. Radovi će se odvijati u nekoliko faza.
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U prvoj fazi pripremit će se teren, urediti pristupni putovi te locirati i zaštititi postojeće instalacije. Druga faza uključuje uklanjanje postojeće mostovne konstrukcije, odnosno demontažu tračnica, pragova i čelične rasponske konstrukcije, kao i rušenje dotrajalih betonskih upornjaka. Zatim će se izvesti temeljenje budućeg mosta pilotima i postaviti privremeni most, odnosno provizorij, duljine 25 metara, koji će omogućiti nastavak željezničkog prometa tijekom izvođenja radova.
U trećoj fazi izvodit će se novi armiranobetonski upornjaci s krilima, uključujući pripremu temeljnog tla i izvedbu hidroizolacije. Četvrta faza obuhvaća uklanjanje privremenog provizorija i njegovu zamjenu kraćim, duljine 17 metara. U petoj fazi izvest će se prednapeta armiranobetonska rasponska konstrukcija, dok će se u šestoj ukloniti privremeni provizorij, zaštititi hidroizolacija, izvesti nasip i tucanički zastor te postaviti nova kolosiječna rešetka s tračnicama i betonskim pragovima.
Konačna, sedma etapa uključivat će uređenje korita potoka uzvodno i nizvodno od mosta, uklanjanje privremenih cijevi i pregrada, uređenje pokosa te sanaciju okoliša.
Uslugu stručnog nadzora nad građevinskim i geotehničkim radovima, geodetskog nadzora te kontrole kvalitete potrebno je provoditi kontinuirano tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova na zamjeni mosta Ilovac, u km 2+194 na pruzi L103 Karlovac-Kamanje-DG, sve do završetka radova i uspješnog okončanja tehničkog pregleda.
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