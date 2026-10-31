Hrvatska planira tunel od 14 kilometara: Odabrani konzultanti za model gradnje koji kod nas još nije korišten

Projekt nizinske pruge Zagreb - Rijeka, koji uključuje i budući najdulji hrvatski tunel, dobio je novi pomak u pripremi. HŽ Infrastruktura odabrala je konzultante za pripremu nabave i provedbu ugovora za projektiranje i građenje dionica Karlovac - Skradnik i Skradnik - Krasica - Tijani. Odabrana ponuda vrijedi 692.500 eura bez PDV-a, a riječ je o tehničkoj pomoći za primjenu modela Alliance, koji dosad nije korišten u hrvatskom infrastrukturnom sustavu.

Odabrana je zajednica ponuditelja koju čine KPMG Croatia, PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ - CIVITTA te Odvjetničko društvo KALLAY & PARTNERI. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 1,5 milijuna eura bez PDV-a, pa je odabrana ponuda od nje niža za 807.500 eura, odnosno približno 54 posto.

Odluka se odnosi na konzultantske usluge za pripremu i provedbu budućeg ugovaranja. Samim time odabrani su savjetnici koji će HŽ Infrastrukturi pomoći u sljedećim koracima projekta, dok nabava projektiranja i izvođenja radova tek predstoji.