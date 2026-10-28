HŽ ide u veliku renovaciju: Milijunska modernizacija 6 objekata na 5 lokacija

Na ljeto smo pisali da je HŽ Putnički prijevoz pokrenuo nabavu za radove na Centrima za održavanje željezničkih vozila diljem Hrvatske. Tražila se projektna dokumentacija za obnove šest hala, nakon čega je upravo pokrenut novi postupak, za radove uređenja hala za održavanje vlakova, točnije željezničkih vozila.

U nabavi za pripremu dokumentaciju moglo se vidjeti da postojeći centri nisu odgovarali potrebama naručitelja, a za neke nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi. Radione se nalaze na pet lokacija.

6 hala na 5 lokacija

Nakon (po svemu sudeći) izrađenih projekata za osuvremenjivanje radionica za uređenje željezničkih vozila, HŽ Putnički prijevoz pokreće i sustav nabave za građevinske radove. Natječaj obuhvaća šest HŽ-ovih hala na ukupno pet lokacija - Vinkovce, Solin, Osijek, Pulu i Varaždin - a radovi su podijeljeni u pet grupa. Svaka hala trebala bi proći kroz rekonstrukciju u roku od 119 dana, dok je rok za dostavu ponuda kraj studenoga ove godine.