Zagreb gradi novu cestu do stadiona i kazališta: Bit će duga 114 metara, a imat će i posebnu opremu

Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 2 d 19.10.2026
21. listopad 2026.
Uz novi stadion u Kranjčevićevoj planira se izgradnja prometnice s parkiralištima, rasvjetom i posebnom opremom.
Dok se na zagrebačkoj Trešnjevki gradi novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, Grad Zagreb priprema zanimljivi cestovni projekt u njegovoj neposrednoj blizini. Riječ je o izgradnji odvojka Ulice Božidara Adžije, odnosno nove pristupne prometnice koja će povezivati Adžijinu ulicu sa stadionom i budućim kazalištem HNK 2. Za projekt procijenjene vrijednosti 535.000 eura priprema se postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a dokumentacija je u fazi javnog savjetovanja.
Prema glavnom projektu i troškovniku, nova prometnica bit će duga približno 114 metara, no radovi neće obuhvatiti samo asfaltiranje. Planirana je izgradnja parkirališta za automobile i bicikle, širokih nogostupa, nove javne rasvjete i sustava odvodnje. Posebno je zanimljivo što će promet biti reguliran automatskim podiznim stupićima, dok će zbog postojećeg visokotlačnog plinovoda biti potrebni dodatni zaštitni zahvati.
Prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila zagrebačka tvrtka Projekti i eksperti, prometnica će se protezati od Ulice Božidara Adžije na sjeveru prema novom stadionu na jugu. Ukupna duljina iznosit će 114,34 metra, a predviđene su dvije prometne trake ukupne širine šest metara.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Što je sve potrebno za opremanje jednog hotela? Puno više od namještaja
Hotel prije prvih gostiju treba stotine proizvoda, a odluke o njima nisu jednostavne. Zato se u Rovinju održava sajam koji može pomoći.
09:34 2 d 19.10.2026
Naša pretplata je jedan od najboljih digitalnih projekata u Hrvatskoj
Projekt pretplate na portalima Pametne kuće ušao je u uži izbor natjecanja SoMo Borac, regionalnog natjecanja najboljih digitalnih projekata.
13:58 5 d 15.10.2026
Što je projektantima važno pri odabiru proizvoda? Cijena više nije jedini kriterij
Trajnost, održavanje, potrošnja energije i dostupnost dokumentacije sve su važniji pri odabiru proizvoda za hotele i poslovne objekte.
10:07 9 d 12.10.2026
Pretplata za cijeli tim: Do 30% popusta za više korisnika
Pretplatite kolege u uredu ili svoje zaposlenike i uštedite. Što je više korisnika, popust je veći i doseže do 30% popusta.
15:09 19 d 01.10.2026
Otvara se gradilište za novu vojarnu u Belom Manastiru! Imat će 13 građevina i primati do 800 vojnika
MORH nam je dao rokove i detalje ulaganja u novi vojni kompleks na istoku Hrvatske.
16:21 19 h 20.10.2026
Stanogradnja u Hrvatskoj opasno usporava: U osam mjeseci 10 posto manje planiranih novih stanova
Kako se godina bliži kraju pad broja izdanih građevinskih dozvola na godišnjoj razini sve više zabrinjava.
16:19 19 h 20.10.2026
Velika promjena na pruzi vrijednoj 200 milijuna eura: Dva prijelaza odlaze u povijest
Ministarstvo je odobrilo nove izmjene velikog željezničkog projekta, uključujući ukidanje prijelaza i drukčiju zaštitu od buke.
16:18 19 h 20.10.2026
Susjedi će graditi tunel od 800 milijuna eura ispod mora: Stiže stroj promjera gotovo 16 metara
Potpisan je ugovor za zahtjevnu dionicu podmorskog tunela koji će povezati dva dijela talijanske Genove.
15:24 20 h 20.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 20.616666666667 min 21.10.2026
Sinu zbog pušenja trave opalio šamar pa njega sud opalio po džepu: Priča ima i neobičan obrat
Muškarac je zatekao sina i još jednog mladića da puše marihuanu pa ih ošamario. No u epilogu suđenja osuđen je samo za šamar vlastitom sinu.
10:46 53.616666666667 min 21.10.2026
Vlada usvojila godišnji dodatak na mirovinu: Umirovljenicima stiže 260 milijuna eura
Vrijednost godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskog staža iznosi sedam eura, potvrdila je danas Vlada. Za 30 godina staža riječ je o 210 eura.
11:30 9.6166666666667 min 21.10.2026
Jedna zemlja uvela trinaestu mirovinu: Dobit će je i dio naših umirovljenika
Dok naši umirovljenici čekaju isplatu godišnjeg dodatka, Švicarska je uvela pravu trinaestu mirovinu. Novac će dobiti više od 8.200 Hrvata.
10:05 1 h 21.10.2026