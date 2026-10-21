Zagreb gradi novu cestu do stadiona i kazališta: Bit će duga 114 metara, a imat će i posebnu opremu

Dok se na zagrebačkoj Trešnjevki gradi novi stadion u Kranjčevićevoj ulici, Grad Zagreb priprema zanimljivi cestovni projekt u njegovoj neposrednoj blizini. Riječ je o izgradnji odvojka Ulice Božidara Adžije, odnosno nove pristupne prometnice koja će povezivati Adžijinu ulicu sa stadionom i budućim kazalištem HNK 2. Za projekt procijenjene vrijednosti 535.000 eura priprema se postupak javne nabave za odabir izvođača radova, a dokumentacija je u fazi javnog savjetovanja.

Prema glavnom projektu i troškovniku, nova prometnica bit će duga približno 114 metara, no radovi neće obuhvatiti samo asfaltiranje. Planirana je izgradnja parkirališta za automobile i bicikle, širokih nogostupa, nove javne rasvjete i sustava odvodnje. Posebno je zanimljivo što će promet biti reguliran automatskim podiznim stupićima, dok će zbog postojećeg visokotlačnog plinovoda biti potrebni dodatni zaštitni zahvati.

Nova cesta do stadiona i HNK 2

Prema projektnoj dokumentaciji koju je izradila zagrebačka tvrtka Projekti i eksperti, prometnica će se protezati od Ulice Božidara Adžije na sjeveru prema novom stadionu na jugu. Ukupna duljina iznosit će 114,34 metra, a predviđene su dvije prometne trake ukupne širine šest metara.