Tri milijuna eura za rušenja po Zagrebu: Izvođač mora biti spreman na dva gradilišta istodobno

Iz Grada Zagreba stiže zanimljiva nabava vezana uz rušenje i uklanjanje građevina diljem grada. Za posao procijenjen na tri milijuna eura traži se izvođač koji će, prema pojedinačnim nalozima, uklanjati objekte na različitim lokacijama te po potrebi obavljati i hitne radove. Adrese zasad nisu unaprijed definirane, ali dokumentacija otkriva širok dijapazon mogućih zahvata, od skidanja krovova i demontaže instalacija do razbijanja temelja. Izvođač će pritom morati biti spreman raditi na dva gradilišta istodobno.

Lokacije će se određivati naknadno

Predmet nabave obuhvaća rušenje i uklanjanje građevina oslobođenih od ljudi i stvari, s isključenim instalacijskim priključcima, kao i hitne radove uklanjanja. Na jednoj lokaciji pritom može biti više objekata, pa će opseg posla ovisiti o konkretnom zahvatu.

Izvođač će za početak pojedinih radova dobivati pisani nalog investitora, uz dostavu prijave uklanjanja, projekta uklanjanja i rješenja o uklanjanju, ovisno o potrebama i složenosti lokacije. Za lokaciju na kojoj se uklanja jedna ili više građevina izrađuje se projekt uklanjanja. Iz dostupnog opisa zato nije moguće izdvojiti konkretne zgrade koje će biti obuhvaćene ovim poslom. rušenje | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Dva gradilišta u isto vrijeme

Jedan od važnijih organizacijskih uvjeta odnosi se na mogućnost istovremenog rada na dvije lokacije. Izvođač mora osigurati kapacitete za paralelno rušenje i uklanjanje te na svakom od tih gradilišta imati inženjera gradilišta.

Inženjeri čije se reference boduju u postupku nabave moraju sudjelovati na sastanku uvođenja izvođača u posao i biti prisutni na gradilištima tijekom uklanjanja. Obvezno je i njihovo sudjelovanje na svim koordinacijskim sastancima na gradilištu te sastancima koje organizira investitor. Od izvođača se tako traži organizacija koja može pratiti više zahvata istodobno, uz odgovarajuće vođenje svakog gradilišta.

Od skidanja krovova do uklanjanja temelja

Priloženi troškovnik pokazuje da posao obuhvaća znatno više od samog rušenja zidova. Predviđene su demontaže klima-uređaja, radijatora, bojlera, stolarije, limarije i krovnih konstrukcija, kao i uklanjanje različitih podnih obloga.

Posebno su navedeni salonitni pokrovi i azbestno-cementne cijevi, uz zahtjeve za odgovarajuće postupanje i zbrinjavanje. Troškovnikom je obuhvaćeno 15.000 četvornih metara salonitnog pokrova, no taj podatak ne otkriva na kojim se objektima nalazi.

Građevinski dio uključuje rušenje zidova od opeke i betonskih blokova, betonskih zidova te armiranobetonskih ploča, greda, balkona i drugih dijelova konstrukcije. Predviđeno je i uklanjanje temelja, potpornih zidova, dimnjaka i asfaltnih površina, uz sortiranje, utovar i odvoz materijala. Nastaje stara toplana u Splitu | foto: Grad Split, Canva

Nakon rušenja slijedi uređenje

Završetak posla uključuje čišćenje gradilišta, prikupljanje preostalog građevinskog i drugog otpada te njegov odvoz na odlagalište. Troškovnik obuhvaća završno čišćenje 20.000 četvornih metara površine, a u tu su stavku uključeni i troškovi odlaganja prikupljenog materijala.

Udubine nastale uklanjanjem temelja i panjeva predviđeno je ispuniti zemljanim materijalom, koji se ugrađuje i zbija u slojevima do razine okolnog tla. Obuhvaćeno je i postavljanje žičanih ograda različitih visina. Konačan opseg radova na pojedinoj adresi odredit će pripadajuća dokumentacija i nalog investitora.